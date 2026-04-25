РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7299 посетителей онлайн
Новости Фото Волонтеры для армии Закупка транспорта для ВСУ
960 8

Британские фермеры передали ВСУ еще 38 внедорожников в рамках проекта "Пикапы для мира", - ОВА. ФОТО

Британские фермеры и волонтеры передали украинским военным ещё 38 внедорожников в рамках инициативы "Пикапы для мира".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Львовская областная военная администрация.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новый конвой помощи

Это уже 27-й гуманитарный конвой, прибывший во Львов в рамках проекта.

Волонтеры лично доставили технику для украинских защитников.

Переданные автомобили полностью подготовлены к использованию в боевых условиях.

Читайте: ДОТ получил статус централизованной закупочной организации: упростят закупку пикапов для ВСУ

 

Во Львов прибыл 27-й гуманитарный конвой с техникой для украинских военных
Что еще передали

Помимо внедорожников, британские фермеры привезли генераторы, запасные шины и гуманитарную помощь.

Также доставлены медицинские средства для реабилитационных центров.

Читайте: Зеленский подписал закон о гуманитарных автомобилях

Масштаб инициативы

Проект "Пикапы для мира" основал британский фермер Марк Лерд, который поддерживает Украину с 2014 года.

Его цель – передача пикапов, заполненных гуманитарными грузами, непосредственно для нужд фронта и внутренне перемещенных лиц.

Изначально планировалось передать 100 автомобилей, однако на данный момент количество уже превысило 600 единиц техники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания может присоединиться к кредиту ЕС для Украины на 90 млрд евро, - The Times

Автор: 

Великобритания (5267) гуманитарная помощь (1255) ВСУ (7552)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може і ядерну зброю повернуть?
показать весь комментарий
25.04.2026 15:22 Ответить
Важливо щоб вони всі доїхали до хлопців на фронт а не черговому тцкшнику.
показать весь комментарий
25.04.2026 15:22 Ответить
Гарні бусики
показать весь комментарий
25.04.2026 15:29 Ответить
Не вижу слив подяки от глубинного нарида.
показать весь комментарий
25.04.2026 15:37 Ответить
а для чого Тобі бачити???
показать весь комментарий
25.04.2026 15:42 Ответить
Воно свиня московитська
Слова подяки весь світ говорить Україні за дохлих хазарів 🔪🐷
показать весь комментарий
25.04.2026 15:50 Ответить
Дякуємо
показать весь комментарий
25.04.2026 15:51 Ответить
Дякуємо Велика Британія !!! Дякуємо Людям Бизнесу !!!..🇬🇧❤️🇺🇦...
показать весь комментарий
25.04.2026 15:59 Ответить
 
 