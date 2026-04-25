Британские фермеры передали ВСУ еще 38 внедорожников в рамках проекта "Пикапы для мира", - ОВА. ФОТО
Британские фермеры и волонтеры передали украинским военным ещё 38 внедорожников в рамках инициативы "Пикапы для мира".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Львовская областная военная администрация.
Новый конвой помощи
Это уже 27-й гуманитарный конвой, прибывший во Львов в рамках проекта.
Волонтеры лично доставили технику для украинских защитников.
Переданные автомобили полностью подготовлены к использованию в боевых условиях.
Что еще передали
Помимо внедорожников, британские фермеры привезли генераторы, запасные шины и гуманитарную помощь.
Также доставлены медицинские средства для реабилитационных центров.
Масштаб инициативы
Проект "Пикапы для мира" основал британский фермер Марк Лерд, который поддерживает Украину с 2014 года.
Его цель – передача пикапов, заполненных гуманитарными грузами, непосредственно для нужд фронта и внутренне перемещенных лиц.
Изначально планировалось передать 100 автомобилей, однако на данный момент количество уже превысило 600 единиц техники.
