Британские фермеры передали ВСУ еще 38 внедорожников в рамках проекта "Пикапы для мира", - ОВА. ФОТО

Британские фермеры и волонтеры передали украинским военным ещё 38 внедорожников в рамках инициативы "Пикапы для мира".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Львовская областная военная администрация.

Новый конвой помощи

Это уже 27-й гуманитарный конвой, прибывший во Львов в рамках проекта.

Волонтеры лично доставили технику для украинских защитников.

Переданные автомобили полностью подготовлены к использованию в боевых условиях.

Читайте: ДОТ получил статус централизованной закупочной организации: упростят закупку пикапов для ВСУ













Что еще передали

Помимо внедорожников, британские фермеры привезли генераторы, запасные шины и гуманитарную помощь.

Также доставлены медицинские средства для реабилитационных центров.

Читайте: Зеленский подписал закон о гуманитарных автомобилях

Масштаб инициативы

Проект "Пикапы для мира" основал британский фермер Марк Лерд, который поддерживает Украину с 2014 года.

Его цель – передача пикапов, заполненных гуманитарными грузами, непосредственно для нужд фронта и внутренне перемещенных лиц.

Изначально планировалось передать 100 автомобилей, однако на данный момент количество уже превысило 600 единиц техники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания может присоединиться к кредиту ЕС для Украины на 90 млрд евро, - The Times