Британські фермери передали ЗСУ ще 38 позашляховиків у межах проєкту "Пікапи для миру", - ОВА. ФОТО

Британські фермери та волонтери передали українським військовим ще 38 позашляховиків у межах ініціативи "Пікапи для миру".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Львівська обласна військова адміністрація.

Новий конвой допомоги

Це вже 27-й гуманітарний конвой, який прибув до Львова в рамках проєкту.

Волонтери особисто доставили техніку для українських захисників.

Передані автомобілі повністю підготовлені до використання у бойових умовах.

Що ще передали

Окрім позашляховиків, британські фермери привезли генератори, запасні шини та гуманітарну допомогу.

Також доставлено медичні засоби для реабілітаційних центрів.

Масштаб ініціативи

Проєкт "Пікапи для миру" заснував британський фермер Марк Лерд, який підтримує Україну з 2014 року.

Його мета – передача пікапів, заповнених гуманітарними вантажами, безпосередньо для потреб фронту та внутрішньо переміщених осіб.

Спочатку планувалося передати 100 автомобілів, однак наразі кількість уже перевищила 600 одиниць техніки.

