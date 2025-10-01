1 175 12
Зеленський підписав закон про гуманітарні авто
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про гуманітарну допомогу" щодо врегулювання діяльності гуманітарних організацій.
Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що передбачає закон?
Відповідно до закону, громадські та благодійні організації отримають право ввозити гуманітарні автомобілі для статутної та гуманітарної діяльності.
Закон закріплює положення, відповідно до якого транспортні засоби, ввезені в Україну гуманітарними організаціями, можуть використовуватися виключно для гуманітарного реагування та допомоги постраждалим від війни.
Також встановлюється заборона на використання таких автомобілей із комерційною метою.
Яке буде покарання якщо Міндіч чи Ткаченко(на приклад) почнуть використовувати такі авто у власних цілях?
для зеленоі братви 100%😠
я буду не ній, розвозити хліб.
от, чесне слово!