Зеленський підписав закон про гуманітарні авто

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про гуманітарну допомогу" щодо врегулювання діяльності гуманітарних організацій.

Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Що передбачає закон?

Відповідно до закону, громадські та благодійні організації отримають право ввозити гуманітарні автомобілі для статутної та гуманітарної діяльності.

Закон закріплює положення, відповідно до якого транспортні засоби, ввезені в Україну гуманітарними організаціями, можуть використовуватися виключно для гуманітарного реагування та допомоги постраждалим від війни.

Також встановлюється заборона на використання таких автомобілей із комерційною метою.

Читайте також: Рада спростила ввезення транспорту та обладнання як гуманітарної допомоги під час воєнного стану