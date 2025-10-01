УКР
Новини гуманітарна допомога
1 175 12

Зеленський підписав закон про гуманітарні авто

Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про гуманітарну допомогу" щодо врегулювання діяльності гуманітарних організацій.

Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що передбачає закон?

Відповідно до закону, громадські та благодійні організації отримають право ввозити гуманітарні автомобілі для статутної та гуманітарної діяльності.

Закон закріплює положення, відповідно до якого транспортні засоби, ввезені в Україну гуманітарними організаціями, можуть використовуватися виключно для гуманітарного реагування та допомоги постраждалим від війни.

Також встановлюється заборона на використання таких автомобілей із комерційною метою.

Читайте також: Рада спростила ввезення транспорту та обладнання як гуманітарної допомоги під час воєнного стану

авто (6390) закон (2896) Зеленський Володимир (25672) гуманітарна допомога (1024)
+3
парк люксових авто у зельоних гнид збільшиться ))
01.10.2025 18:29 Відповісти
+2
Да ты шо....добродетель ты наш....прослезимся сейчас...мразь..
01.10.2025 18:54 Відповісти
+1
Не зрозуміло як будуть контролювати?
Яке буде покарання якщо Міндіч чи Ткаченко(на приклад) почнуть використовувати такі авто у власних цілях?
01.10.2025 18:29 Відповісти
парк люксових авто у зельоних гнид збільшиться ))
01.10.2025 18:29 Відповісти
"Всьо для людей".... все "для народу".... народу з кола "янєлох"......
01.10.2025 18:30 Відповісти
Не зрозуміло як будуть контролювати?
Яке буде покарання якщо Міндіч чи Ткаченко(на приклад) почнуть використовувати такі авто у власних цілях?
01.10.2025 18:29 Відповісти
ну, як що порш тайкан возить ткаченка чи тимошенка, але в гуманітарних цілях, то звісно нема питань!!!
01.10.2025 18:33 Відповісти
Все через ОПу, інакше це нелегітимно і кримінально
01.10.2025 18:29 Відповісти
Закон передбачає купівлю автомобілів
для зеленоі братви 100%😠
01.10.2025 18:29 Відповісти
привезіть мені бентлю!
я буду не ній, розвозити хліб.
от, чесне слово!
01.10.2025 18:31 Відповісти
А ти запитай у держимордів чи вони це заклали в бюджет,і навіть без їх відповіді -хух-вам,оце їх реальна допомога фронту
01.10.2025 18:34 Відповісти
Чекаємо партії нульових гуманітарних Майбахів, Порше, Ферарі...
01.10.2025 18:34 Відповісти
Зечучело
01.10.2025 18:35 Відповісти
Да ты шо....добродетель ты наш....прослезимся сейчас...мразь..
01.10.2025 18:54 Відповісти
КИРІЩІ ТИМОШЕНЦІ ТРЕБА НОВУ МАШИНКУ
01.10.2025 19:32 Відповісти
 
 