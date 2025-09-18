Рада спростила ввезення транспорту та обладнання як гуманітарної допомоги під час воєнного стану

Верховна Рада в цілому проголосувала за законопроєкт №12010, що спрощує ввезення транспорту та обладнання як гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Як зазначається в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту, в умовах воєнного стану від різних українських та міжнародних донорів надходить значна кількість благодійної та гуманітарної допомоги, пише Інтерфакс-Україна.

Метою законопроєкту є на період воєнного стану забезпечити простіший алгоритм для ввезення транспорту на потреби гуманітарної допомоги, гуманітарної і медичної евакуації, забезпечення життєдіяльності підприємств, установ і організацій, які відносяться до критичної інфраструктури і здійснення інших заходів безпосередньо пов'язаних із захистом і підвищенням обороноздатності.

Зокрема, гуманітарною допомогою визнаються транспортні засоби, які ввозяться для виконання статутних цілей громадських об’єднань зі статусом юридичної особи, благодійних організацій та відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, акредитованих в Україні.

Вимоги для ввезення таких транспортних засобів мають бути встановлені Кабінетом Міністрів України.

Як повідомлялося, в червні президент України Володимир Зеленський підписав закон про використання комунальними підприємствами транспорту, отриманого як гуманітарна допомога, у сфері пасажирських перевезень.

У серпні минулого року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка врегульовує питання реєстрації авто, ввезених як гуманітарна допомога.

У липні цьогоріч повідомлялося, що фінансування гуманітарної допомоги з боку ООН для України залишається критично низьким – на рівні 34% від запланованої суми, попри загострення бойових дій і зростання гуманітарних потреб в Україні.