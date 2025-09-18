БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
281 3

Рада спростила ввезення транспорту та обладнання як гуманітарної допомоги під час воєнного стану

Рада спростила ввезення транспорту та обладнання як гуманітарної допомоги

Верховна Рада в цілому проголосувала за законопроєкт №12010, що спрощує ввезення транспорту та обладнання як гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Як зазначається в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту, в умовах воєнного стану від різних українських та міжнародних донорів надходить значна кількість благодійної та гуманітарної допомоги, пише Інтерфакс-Україна.

Метою законопроєкту є на період воєнного стану забезпечити простіший алгоритм для ввезення транспорту на потреби гуманітарної допомоги, гуманітарної і медичної евакуації, забезпечення життєдіяльності підприємств, установ і організацій, які відносяться до критичної інфраструктури і здійснення інших заходів безпосередньо пов'язаних із захистом і підвищенням обороноздатності.

Зокрема, гуманітарною допомогою визнаються транспортні засоби, які ввозяться для виконання статутних цілей громадських об’єднань зі статусом юридичної особи, благодійних організацій та відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, акредитованих в Україні.

Вимоги для ввезення таких транспортних засобів мають бути встановлені Кабінетом Міністрів України.

Як повідомлялося, в червні президент України Володимир Зеленський підписав закон про використання комунальними підприємствами транспорту, отриманого як гуманітарна допомога, у сфері пасажирських перевезень.

У серпні минулого року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка врегульовує питання реєстрації авто, ввезених як гуманітарна допомога.

У липні цьогоріч повідомлялося, що фінансування гуманітарної допомоги з боку ООН для України залишається критично низьким – на рівні 34% від запланованої суми, попри загострення бойових дій і зростання гуманітарних потреб в Україні.

Автор: 

транспорт (546) гуманітарна допомога (214) воєнний стан (140) обладнання (66)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А продажу гуманітарної допомоги коли спростять???
показати весь коментар
18.09.2025 16:11 Відповісти
АвтоРіа лопне...
показати весь коментар
18.09.2025 16:19 Відповісти
Не прошло и 4х лет
показати весь коментар
18.09.2025 16:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 