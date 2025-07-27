ООН зібрала на гуманітарні потреби України лише 34% від цьогорічної потреби
Фінансування гуманітарної допомоги з боку ООН для України залишається критично низьким – на рівні 34% від запланованої суми, попри загострення бойових дій і зростання гуманітарних потреб в Україні.
Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя під час засідання Ради безпеки, передає Укрінформ.
Мсуя зазначила, що від попереднього засідання Ради безпеки ООН з питань України 20 червня "гуманітарна ситуація суттєво погіршилася".
Вона наголосила, що в першій половині 2025 року кількість жертв серед цивільного населення зросла майже на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року, і 13 млн осіб потребують допомоги, але через брак коштів ООН може охопити лише частину з них.
Від початку року допомогу отримали понад 3,6 млн осіб в Україні.
Водночас доступ до окупованих Росією районів залишається "вкрай обмеженим", додала вона.
ООН і партнери вже запустили зимовий план реагування на 2025-2026 роки, який має охопити 1,7 млн українців, що перебувають у небезпечних умовах. Проте із запланованих $2,6 млрд на гуманітарні потреби на 2025 рік наразі зібрано лише 34%.
"Без негайного надходження коштів навіть пріоритетні програми можуть бути згорнуті. Українці не можуть залежати від зволікання чи втоми донорів", – наголосила Мсуя, закликавши держави-члени діяти рішуче.
Як повідомлялося, раніше в липні ООН та гуманітарні партнери представили План реагування впродовж осінньо-зимового періоду 2025-2026 років, який передбачає залучення $277,7 млн для надання життєво необхідної допомоги та послуг для 1,7 млн найбільш уразливих громадян України.
"Із настанням холодів мільйонам людей в Україні буде складно забезпечити тепло в оселях – особливо мешканцям прифронтових громад та вразливим вимушеним переселенцям. Завдяки цьому плану ми зможемо надати допомогу тим, хто її найбільше потребує взимку, у межах оновленого Плану гуманітарного реагування", – заявив тоді гуманітарний координатор в Україні Маттіас Шмале.
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"Посол США в Израиле Майк Хакаби в последние дни разоблачает ложь ооновских структур об ответственности Израиля за голод в Газе.
Сначала Хакаби "перепостил" отчет об армейской пресс-конференции, в ходе которой десятки журналистов могли убедиться собственными глазами в наличии больших запасов гуманитарной помощи, уже завезенных в Газу, досмотренных и допущенных к раздаче.
"Причина? ООН отказывается распределять помощь, - объяснил Хакаби в своей записи. - ХАМАС и ООН не допускают, чтобы эта помощь попадала к гражданскому населению.
Вот фотографии грузовиков ООН и еды, которой хватило бы, чтобы накормить весь Газу, но она гниет! ООН - инструмент ХАМАС! Американский фонд GHF на самом деле доставляет еду бесплатно и безопасно. Продовольствие ООН либо разворовывается ХАМАСом, либо гниет на солнце! Фотографии со вчерашнего дня", - написал Хакаби.
Как сообщалось ранее, в Газе, по ту сторону КПП "Керем-Шалом", https://www.9tv.co.il/item/96802 скопилось около тысячи грузовиков, загруженных 2500 тоннами продовольствия и товаров первой необходимости."