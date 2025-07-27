ООН зібрала на гуманітарні потреби України лише 34% від цьогорічної потреби

Фінансування гуманітарної допомоги з боку ООН для України залишається критично низьким – на рівні 34% від запланованої суми, попри загострення бойових дій і зростання гуманітарних потреб в Україні.

Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя під час засідання Ради безпеки, передає Укрінформ.

Мсуя зазначила, що від попереднього засідання Ради безпеки ООН з питань України 20 червня "гуманітарна ситуація суттєво погіршилася".

Вона наголосила, що в першій половині 2025 року кількість жертв серед цивільного населення зросла майже на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року, і 13 млн осіб потребують допомоги, але через брак коштів ООН може охопити лише частину з них.

Від початку року допомогу отримали понад 3,6 млн осіб в Україні.

Водночас доступ до окупованих Росією районів залишається "вкрай обмеженим", додала вона.

ООН і партнери вже запустили зимовий план реагування на 2025-2026 роки, який має охопити 1,7 млн українців, що перебувають у небезпечних умовах. Проте із запланованих $2,6 млрд на гуманітарні потреби на 2025 рік наразі зібрано лише 34%.

"Без негайного надходження коштів навіть пріоритетні програми можуть бути згорнуті. Українці не можуть залежати від зволікання чи втоми донорів", – наголосила Мсуя, закликавши держави-члени діяти рішуче.

Як повідомлялося, раніше в липні ООН та гуманітарні партнери представили План реагування впродовж осінньо-зимового періоду 2025-2026 років, який передбачає залучення $277,7 млн для надання життєво необхідної допомоги та послуг для 1,7 млн найбільш уразливих громадян України.

"Із настанням холодів мільйонам людей в Україні буде складно забезпечити тепло в оселях – особливо мешканцям прифронтових громад та вразливим вимушеним переселенцям. Завдяки цьому плану ми зможемо надати допомогу тим, хто її найбільше потребує взимку, у межах оновленого Плану гуманітарного реагування", – заявив тоді гуманітарний координатор в Україні Маттіас Шмале.