ООН представила план зимової допомоги для України на $277 мільйонів. Що ним передбачено?

ООН та гуманітарні партнери представили План реагування впродовж осінньо-зимового періоду 2025-2026 років, який передбачає залучення $277,7 млн для надання життєво необхідної допомоги та послуг для 1,7 млн найбільш уразливих громадян України.

Про це йдеться в повідомленні Управління ООН із координації гуманітарних справ.

"Із настанням холодів мільйонам людей в Україні буде складно забезпечити тепло в оселях – особливо мешканцям прифронтових громад та вразливим вимушеним переселенцям. Завдяки цьому плану ми зможемо надати допомогу тим, хто її найбільше потребує взимку, у межах оновленого Плану гуманітарного реагування", – заявив гуманітарний координатор в Україні Маттіас Шмале.

Зокрема, гуманітарні організації будуть займатися наступним:

допомагатимуть утеплювати та ремонтувати пошкоджене житло,

надаватимуть обігрівачі, паливо, ковдри й теплий одяг,

допомагатимуть утеплювати домівки та місця тимчасового проживання на випадок сильних морозів,

надаватимуть грошову допомогу на оплату палива й комунальних послуг,

координуватимуть надання послуг у найбільш небезпечних районах.

Щоб уникнути дублювання заходів, ці заходи узгоджуватимуться з планами зимової підтримки уряду та інших гуманітарних партнерів на основі пріоритетів, визначених за рівнем вразливості людей.

Планом передбачено надійну систему моніторингу й звітності з урахуванням питань у сфері захисту, що дозволить оперативно адаптувати заходи реагування до змін гуманітарної ситуації.

Для планування та визначення пріоритетів у режимі реального часу також використовуватимуться додаткові джерела даних, зокрема інформація про стан систем централізованого опалення, потреби у місцяї тимчасового проживання та звіти місцевих органів влади

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів удосконалив Порядок використання коштів з рахунка для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану.

У травні Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів гуманітарної допомоги.