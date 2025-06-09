Кабмін змінив порядок використання коштів з гуманітарного рахунку Мінсоцполітики
Кабінет Міністрів удосконалив Порядок використання коштів з рахунка для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
Зокрема, зміни врегульовують строки подання пропозицій заявниками. Щоб пропозиції було розглянуто на засіданні комісії з розподілу коштів, їх необхідно подавати в строки, визначені в оголошенні Мінсоцполітики. Оголошення про початок прийому пропозицій публікуватиметься на сайті міністерства. Строк прийому пропозицій – не менше ніж 30 днів з дати публікування оголошення.
Також уточнено перелік соціальних послуг, які можуть фінансуватися з гуманітарного рахунку: послуга стаціонарного догляду для людей з інвалідністю і людей поважного віку окрім випадків, якщо послуга надається на базі психоневрологічних інтернатів, будинків-інтернатів для літніх громадян та людей з інвалідністю, дитячих будинків-інтернатів.
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Крім того, доповнено перелік документів, які повинні надаватися в разі подання заявки на капітальний ремонт/реконструкцію житла для сімейних форм виховання або приміщень для Центрів життєстійкості. До переліку додано дефектний акт.
Як повідомлялося, у травні Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів гуманітарної допомоги.
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