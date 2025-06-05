В Україні дозволили використовувати гуманітарний транспорт для пасажирських перевезень – підписано закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про використання комунальними підприємствами транспорту, отриманого як гуманітарна допомога, у сфері пасажирських перевезень.

Про це свідчить картка закону на сайті парламенту, передає Укрінформ.

Зокрема, законом створюються правові умови для використання автобусів, електробусів, трамвайних вагонів, тролейбусів, вагонів метрополітену, котрі були отримані як гуманітарна допомога, у господарській діяльності комунальних підприємств-перевізників.

Відповідно до закону, протягом дії воєнного стану та 12 місяців після його припинення або скасування, отримувачами гумдопомоги в частині забезпечення населення перевезеннями визнаються комунальні підприємства – автомобільні перевізники та перевізники міського електричного транспорту.

Транспортні засоби, передані як гуманітарна допомога, можуть використовуватись цими підприємствами для перевезення пасажирів та багажу.

Така допомога не може бути відчужена або передана іншим фізичним чи юридичним особам за будь-якими правочинами, окрім безоплатного передання іншому набувачу гуманітарної допомоги.

Окрім того, використання гуманітарної допомоги комунальними перевізниками у перевезеннях не вважається прибутковою діяльністю.

Закон дозволить ефективніше забезпечувати транспортні потреби населення в умовах воєнного стану та після його завершення.

Як повідомлялося, 30 квітня цього року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12177-1, який дозволяє офіційно використовувати громадський транспорт, отриманий у вигляді гуманітарної допомоги.

У серпні минулого року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка врегульовує питання реєстрації авто, ввезених як гуманітарна допомога.