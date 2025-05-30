Кабмін ухвалив порядок знищення неякісної гуманітарної допомоги

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що низка гуманітарних вантажів, ввезених в Україну після повномасштабного вторгнення РФ, уже втратила якість або придатність для подальшого використання. Цьому сприяли неналежні умови зберігання, пошкодження під час транспортування, сплив терміну придатності або інші обставини.

Раніше Порядок не враховував усіх особливостей, пов'язаних з воєнним станом. Через це здійснювати знищення (видалення) товарів гуманітарної допомоги було вкрай складно, а іноді – неможливо.

Тож, зазначені зміни передбачають:

рішення про знищення ухвалюють місцеві органи виконавчої влади – Київська міська та обласні державні адміністрації (відповідні військові адміністрації в разі їх утворення);

спеціальна комісія, яка контролює процес знищення неякісних/непридатних до споживання товарів гуманітарної допомоги, розширюється – до її складу мають входити також представники територіальних органів Національної поліції, Державної податкової служби та Держпродспоживслужби.

знищення здійснюють підприємства у сфері управління відходами, які мають дозвіл, а у випадку небезпечних відходів – відповідну ліцензію, з дотриманням усіх вимог законодавства;

нову форму акту (додаток 2) – його складають за фактом знищення гумдопомоги. Після того, як акт підписано всіма сторонами, отримувач гуманітарної допомоги завантажує його до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги (АС ГД).

Водночас наголошується, що новий Порядок не стосується гуманітарної допомоги у вигляді лікарських засобів, медичних виробів, обладнання, отриманих організаціями, уповноваженими Міністерством охорони здоров'я.

У таких випадках утилізація здійснюється відповідно до порядку, затвердженого МОЗ.

Як повідомлялося, з лютого 2022 року Митна служба та Міноборони виявили фіктивної гумдопомоги на 550 млн грн.