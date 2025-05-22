Митна служба та Міноборони за час війни виявили фіктивної гумдопомоги на 550 мільйонів

Державна митна служба спільно з Міністерством оборони з лютого 2022 року виявили факти незаконного ввезення в Україну автомобілів та інших товарів під виглядом гуманітарної допомоги ЗСУ на загальну суму 548,2 млн грн.

Про це повідомили у Держмитниці.

Зазначається, що митники невідкладно пропускають через кордон військову та гуманітарну допомогу. Найчастіше в якості гуманітарки ввозяться транспортні засоби, військова амуніція та технічні засоби для потреб Збройних Сил України.

"Щоб ці товари використовувались за призначенням, Держмитслужба і Міноборони здійснюють оперативний обмін інформацією, який дозволяє підтверджувати отримання гуманітарної допомоги військовими частинами, а також виявляти факти незаконної діяльності", – йдеться у повідомленні.

Під час перевірок Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби та Департаментом внутрішнього аудиту Міноборони виявлено численні факти порушень законодавства.

Наприклад, викрито цілу схему продажу через інтернет-платформу транспортних засобів, ввезених релігійною організацією в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ. Загалом організація ввезла майже 440 авто, прикриваючись благодійністю. У разі оформлення їх у режимі імпорту митні платежі склали б понад 60 млн грн. Матеріали передані до Нацполіції, якою зафіксовані факти продажу та затримані причетні особи.

Також митники встановили факти ввезення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги шоломів та бронежилетів на суму близько 100 млн грн на підставі підроблених сертифікатів кінцевого споживача. Перевіркою встановлено, що військова амуніція не була передана ЗСУ. Матеріали направлені до правоохоронного органу.

Загалом з початку дії воєнного стану в Україні митницями складено вже 1339 протоколів про порушення митних правил щодо гуманітарної допомоги. У 708 випадках отримувачами були військові частини.

Крім того, до правоохоронних органів направлено 920 повідомлень про можливі злочини, передбачені статтями 190, 358, 201-2 Кримінального кодексу України, з яких 650 - щодо гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Загальна вартість предметів правопорушень склала 548,2 млн грн. За рішеннями судів накладено штрафи та застосовано конфіскацію на суму 325 млн грн.