Зеленский подписал закон о гуманитарных автомобилях

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О гуманитарной помощи" по урегулированию деятельности гуманитарных организаций.

Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Что предусматривает закон?

Согласно закону, общественные и благотворительные организации получат право ввозить гуманитарные автомобили для уставной и гуманитарной деятельности.

Закон закрепляет положение, согласно которому транспортные средства, ввезенные в Украину гуманитарными организациями, могут использоваться исключительно для гуманитарного реагирования и помощи пострадавшим от войны.

Также устанавливается запрет на использование таких автомобилей в коммерческих целях.

