Зеленский подписал закон о гуманитарных автомобилях

Зеленський

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О гуманитарной помощи" по урегулированию деятельности гуманитарных организаций.

Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Что предусматривает закон?

Согласно закону, общественные и благотворительные организации получат право ввозить гуманитарные автомобили для уставной и гуманитарной деятельности.

Закон закрепляет положение, согласно которому транспортные средства, ввезенные в Украину гуманитарными организациями, могут использоваться исключительно для гуманитарного реагирования и помощи пострадавшим от войны.

Также устанавливается запрет на использование таких автомобилей в коммерческих целях.

авто (4255) закон (3201) Зеленский Владимир (22118) гуманитарная помощь (1279)
Топ комментарии
+3
парк люксових авто у зельоних гнид збільшиться ))
01.10.2025 18:29 Ответить
+1
Не зрозуміло як будуть контролювати?
Яке буде покарання якщо Міндіч чи Ткаченко(на приклад) почнуть використовувати такі авто у власних цілях?
01.10.2025 18:29 Ответить
+1
Все через ОПу, інакше це нелегітимно і кримінально
01.10.2025 18:29 Ответить
парк люксових авто у зельоних гнид збільшиться ))
01.10.2025 18:29 Ответить
"Всьо для людей".... все "для народу".... народу з кола "янєлох"......
01.10.2025 18:30 Ответить
Не зрозуміло як будуть контролювати?
Яке буде покарання якщо Міндіч чи Ткаченко(на приклад) почнуть використовувати такі авто у власних цілях?
01.10.2025 18:29 Ответить
ну, як що порш тайкан возить ткаченка чи тимошенка, але в гуманітарних цілях, то звісно нема питань!!!
01.10.2025 18:33 Ответить
Все через ОПу, інакше це нелегітимно і кримінально
01.10.2025 18:29 Ответить
Закон передбачає купівлю автомобілів
для зеленоі братви 100%😠
01.10.2025 18:29 Ответить
привезіть мені бентлю!
я буду не ній, розвозити хліб.
от, чесне слово!
01.10.2025 18:31 Ответить
А ти запитай у держимордів чи вони це заклали в бюджет,і навіть без їх відповіді -хух-вам,оце їх реальна допомога фронту
01.10.2025 18:34 Ответить
Чекаємо партії нульових гуманітарних Майбахів, Порше, Ферарі...
01.10.2025 18:34 Ответить
Зечучело
01.10.2025 18:35 Ответить
Да ты шо....добродетель ты наш....прослезимся сейчас...мразь..
01.10.2025 18:54 Ответить
 
 