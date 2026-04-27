Британія обговорює створення оборонного банку для союзників НАТО
Уряд Великої Британії розглядає можливість створення так званого "оборонного банку", який може стати інструментом фінансування переозброєння північноєвропейських союзників у межах НАТО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, ініціатива перебуває на ранньому етапі обговорення.
Фінансова ініціатива для країн НАТО
За даними видання, новий механізм може бути змодельований за прикладом кредитної схеми Європейського Союзу обсягом близько 150 млрд євро, яка передбачає фінансування закупівель озброєнь для держав-членів блоку.
У разі реалізації "оборонний банк" може обслуговувати 10 країн північної Європи, що входять до Об’єднаних експедиційних сил НАТО. До цього формату, окрім Великої Британії, входять Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Данія, Ісландія та Нідерланди.
Мета проєкту та стан переговорів
Основна ідея ініціативи полягає у тому, щоб забезпечити країнам-членам доступ до дешевшого фінансування оборонних проєктів через запозичення під нижчі відсоткові ставки.
Водночас у The Telegraph зазначають, що наразі переговори мають попередній характер, а рішення щодо запуску механізму ще не ухвалене.
вместо того, чтобы вкачивать бабки по максимуму в дроны, ракеты и снаряды для Украины, защищают своих, пока щит европы еще брыкается и удерживает навалу.