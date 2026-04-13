НАТО має збільшити витрати на оборону, - глава МЗС Латвії Браже

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже, виступаючи на засіданні постійного комітету Парламентської асамблеї НАТО в Ризі, заявила, що союзники НАТО мають посилити єдність і фінансування оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

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Вона зазначила, що на майбутньому саміті НАТО в Анкарі союзникам необхідно продемонструвати конкретний прогрес на шляху до збільшення оборонного фінансування до 5% від валового внутрішнього продукту (ВВП). За словами міністра, це важлива умова для зміцнення можливостей альянсу та успішної подальшої співпраці.

Глава МЗС зазначила, що Латвія вже близька до досягнення цієї мети, ставши першою країною НАТО, яка закріпила в законі зобов'язання виділяти на оборону 5% від ВВП. Цього року оборонний бюджет Латвії становить близько 4,9% від ВВП, а в подальшому планується забезпечувати його на рівні не нижче 5%.

Технології стають ключовим фактором безпеки

Говорячи про виклики у сфері безпеки, Браже підкреслила зростаюче значення технологій – штучний інтелект, квантові технології, зв'язок 6G, розвиток космічних технологій та біомедицини стають важливою сферою конкуренції між державами. Міністр зазначила, що Латвія активно розвиває сферу оборонних інновацій та співпрацю між оборонним сектором, наукою та промисловістю.

Особливу увагу в Латвії приділяють розвитку дронів. Латвія спільно з Великою Британією очолює міжнародну коаліцію дронів, пропонуючи союзникам можливості для тестування інновацій, зокрема в Центрі компетенції автономних систем та на військовому полігоні "Селія".

Браже підкреслила, що ситуація у сфері безпеки у світі взаємопов’язана. Війна Росії проти України та напруженість на Близькому Сході впливають як на регіональну, так і на глобальну безпеку, економіку та енергетику, а також потенційними цілями сучасних загроз можуть стати критична інфраструктура та цифрове середовище, зазначила міністр.

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