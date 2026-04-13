НАТО должно увеличить расходы на оборону, - глава МИД Латвии Браже

Латвия призывает НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, выступая на заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи НАТО в Риге, заявила, что союзники по НАТО должны укрепить единство и увеличить финансирование обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

Она отметила, что на предстоящем саммите НАТО в Анкаре союзникам необходимо продемонстрировать конкретный прогресс на пути к увеличению оборонного финансирования до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). По словам министра, это важное условие для укрепления возможностей альянса и успешного дальнейшего сотрудничества.

Глава МИД отметила, что Латвия уже близка к достижению этой цели, став первой страной НАТО, которая закрепила в законе обязательство выделять на оборону 5% от ВВП. В этом году оборонный бюджет Латвии составляет около 4,9% от ВВП, а в дальнейшем планируется обеспечивать его на уровне не ниже 5%.

Технологии становятся ключевым фактором безопасности

Говоря о вызовах в сфере безопасности, Браже подчеркнула растущее значение технологий – искусственный интеллект, квантовые технологии, связь 6G, развитие космических технологий и биомедицины становятся важной сферой конкуренции между государствами. Министр отметила, что Латвия активно развивает сферу оборонных инноваций и сотрудничество между оборонным сектором, наукой и промышленностью.

Особое внимание в Латвии уделяют развитию дронов. Латвия совместно с Великобританией возглавляет международную коалицию дронов, предлагая союзникам возможности для тестирования инноваций, в частности в Центре компетенции автономных систем и на военном полигоне "Селия".

Браже подчеркнула, что ситуация в сфере безопасности в мире взаимосвязана. Война России против Украины и напряженность на Ближнем Востоке влияют как на региональную, так и на глобальную безопасность, экономику и энергетику, а также потенциальными целями современных угроз могут стать критическая инфраструктура и цифровая среда, отметила министр.

Якщо закупати по завищеним цінам зброю в США, то дуже легко отримати цифру 5% від валового внутрішнього продукту (ВВП), але зброї від цього більше не стане.
Європейцям потрібно норощувати власне виробництво.
Наприклад, Франція закупає 80% зброї у своїх компаній.
13.04.2026 07:40 Ответить
Як у вас все просто, як в мультику. У них банально немає грошей на це. Чому в Канаді армія це рота кавалеристів в червоній формі і капелюхах? З тієї ж причини.
13.04.2026 08:15 Ответить
Кавалеристи в червоній (парадній) формі - це поліція.
А зброю, особливо, коли мале фінансування, потрібно закупати розумно.
13.04.2026 08:24 Ответить
13.04.2026 08:32
 
 