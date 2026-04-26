США працюють над "ситуацією" з РФ та Україною: Я спілкуюся з Путіним і Зеленським, це "хороші розмови", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що спілкується з президентом України Володимиром Зеленським та з російським диктатором Володимиром Путіним, і назвав ці розмови "хорошими".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Трамп сказав у інтерв'ю для Fox News.
Хороші розмови
Так, за словами Трампа, Сполучені Штати "працюють над ситуацією з Росією, Росією та Україною", а також висловив сподівання, що війну вдасться врегулювати.
"Я дійсно спілкуюся з ним (Путіним, – Ред.), і я дійсно спілкуюся з президентом Зеленським, і це хороші розмови", – сказав президент США.
Взаємна ненавить
Крі того, він повторив наратив про "ненависть між Путіним та Зеленським".
"Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським – це смішно. Це божевілля. А ненависть – це погана річ. Ненависть – це погана річ, коли ти намагаєшся щось вирішити, але це станеться", – додав Трамп.
Якщо Трамп заявив, що спілкується з російським диктатором Володимиром Путіним, то це добрий знак для України?
ржавый не помнит что он с утра говорил
США один із гарантів Будапештського меморандума, - Кравчук вже здох, але Кучму ще не пізно повісити
Об'єктивно кажучи, ХТО у 91му мав уявлення про велику політику та про інфляцію та про ринкову економіку ?
Безробіття, ринковий збут продукції і інші капіталістичні штучкі ??
Чого людей карати ? Краще міняти релігію та народну ідеологію- щоб боялися красти , брехати та прелюбодіяти, зраджувати Статут та Присягу
Напевно т. Гітлер і т. Сталін були приятелями...
