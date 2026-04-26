США працюють над "ситуацією" з РФ та Україною: Я спілкуюся з Путіним і Зеленським, це "хороші розмови", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що спілкується з президентом України Володимиром Зеленським та з російським диктатором Володимиром Путіним, і назвав ці розмови "хорошими".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Трамп сказав у інтерв'ю для Fox News.

Хороші розмови

Так, за словами Трампа, Сполучені Штати "працюють над ситуацією з Росією, Росією та Україною", а також висловив сподівання, що війну вдасться врегулювати.

"Я дійсно спілкуюся з ним (Путіним, – Ред.), і я дійсно спілкуюся з президентом Зеленським, і це хороші розмови", – сказав президент США.

Взаємна ненавить

Крі того, він повторив наратив про "ненависть між Путіним та Зеленським".

"Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським – це смішно. Це божевілля. А ненависть – це погана річ. Ненависть – це погана річ, коли ти намагаєшся щось вирішити, але це станеться", – додав Трамп.

