США работают над "ситуацией" с РФ и Украиной: Я общаюсь с Путиным и Зеленским, это "хорошие разговоры", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что общается с президентом Украины Владимиром Зеленским и с российским диктатором Владимиром Путиным, и назвал эти разговоры "хорошими".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Трамп сказал в интервью Fox News.
Хорошие разговоры
Так, по словам Трампа, Соединенные Штаты "работают над ситуацией с Россией, Россией и Украиной", а также выразил надежду, что войну удастся урегулировать.
"Я действительно общаюсь с ним (Путиным, – Ред.), и я действительно общаюсь с президентом Зеленским, и это хорошие разговоры", – сказал президент США.
Взаимная ненависть
Кроме того, он повторил нарратив о "ненависти между Путиным и Зеленским".
"Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским – это смешно. Это безумие. А ненависть – это плохая вещь. Ненависть – это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то решить, но это произойдет", – добавил Трамп.
Рудій Потворі горіти в пеклі !
Якщо Трамп заявив, що спілкується з російським диктатором Володимиром Путіним, то це добрий знак для України?
ржавый не помнит что он с утра говорил
США один із гарантів Будапештського меморандума, - Кравчук вже здох, але Кучму ще не пізно повісити
Об'єктивно кажучи, ХТО у 91му мав уявлення про велику політику та про інфляцію та про ринкову економіку ?
Безробіття, ринковий збут продукції і інші капіталістичні штучкі ??
Чого людей карати ? Краще міняти релігію та народну ідеологію- щоб боялися красти , брехати та прелюбодіяти, зраджувати Статут та Присягу
Ігнор для пияка та дебошира Трамполдоппуло !!
Може пора заборонити цитувати його маячню всує
Напевно т. Гітлер і т. Сталін були приятелями...
їїб відп*здити...