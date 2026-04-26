США работают над "ситуацией" с РФ и Украиной: Я общаюсь с Путиным и Зеленским, это "хорошие разговоры", - Трамп

Трамп о разговорах с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что общается с президентом Украины Владимиром Зеленским и с российским диктатором Владимиром Путиным, и назвал эти разговоры "хорошими".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Трамп сказал в интервью Fox News.

Хорошие разговоры

Так, по словам Трампа, Соединенные Штаты "работают над ситуацией с Россией, Россией и Украиной", а также выразил надежду, что войну удастся урегулировать.

"Я действительно общаюсь с ним (Путиным, – Ред.), и я действительно общаюсь с президентом Зеленским, и это хорошие разговоры", – сказал президент США.

Взаимная ненависть

Кроме того, он повторил нарратив о "ненависти между Путиным и Зеленским".

"Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским – это смешно. Это безумие. А ненависть – это плохая вещь. Ненависть – это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то решить, но это произойдет", – добавил Трамп.

придурок
придурок
Не балачки а пєсня - путлєр хороший хлопець
але якби була бальна зала....
"хороші розмови з чудовими трупами вбитих українців"

Рудій Потворі горіти в пеклі !

100% !!!!!!!!!!!!!!!
А де ж Біба і Боба (вітьков та Кушнір)???
на піс ділках в Ірані

.

.
Президент США Дональд Трамп заявив, що спілкується з президентом України Володимиром Зеленським та з російським диктатором Володимиром Путіним Джерело: https://censor.net/ua/n4000062
Якщо Трамп заявив, що спілкується з російським диктатором Володимиром Путіним, то це добрий знак для України?
Скажите, а Путин и Зеленский, они сейчас с нами в этой комнате?
авжеж, це ось ці дві плями на ваших картинках, докторе

.
Мій старий діду по ночах з Льонею Брежневим спілкується, то як по твоєму то добрий знак чи ні?
Запитай свого діда, я тобі не лікар.
никакой

ржавый не помнит что он с утра говорил
Трампа не убить, он и так убитый.
******** та вбитий дві великі різниці

.
Вже пізно, пігулки пора приймати та лягати у ліжко.
====Donald===========GanDonald====
Пішов в сраку, недострелений.
Все що говорить цей ідіот можна сміливо спускати в унітаз, але треба уважно стежити, що він не постачав зброю Московії.

США один із гарантів Будапештського меморандума, - Кравчук вже здох, але Кучму ще не пізно повісити
А заразом і повісити всіх тих, хто голосував за Кравчука та Кучму. Пенсійний фонд за це ще премії випише.
Це мова ворожнечі !!
Об'єктивно кажучи, ХТО у 91му мав уявлення про велику політику та про інфляцію та про ринкову економіку ?
Безробіття, ринковий збут продукції і інші капіталістичні штучкі ??
Чого людей карати ? Краще міняти релігію та народну ідеологію- щоб боялися красти , брехати та прелюбодіяти, зраджувати Статут та Присягу
Мова ворожнечі, це коли змінюють релігію та ідеологію, але на тлі цих змін все рано крадуть, брешуть .... Потім йдуть замолювати свої гріхи, в наступний день знову крадуть, брешуть....
а как же кучму повесишь, если на улице тцк всех желающих переловят?
100% в тебе "хороші розмови" ще й з Калігулою, Наполеоном, Муссоліні, а коли дуже "хочеться" то й з Епштейном.
коротше забудьте про цього уйобка на 2.5 роки просто забудьте ... А там якщо вистоім бкде видно
Вірно!!
Ігнор для пияка та дебошира Трамполдоппуло !!
Вже 400 днів , чи щось типу того, він розказує ці казки...
Може пора заборонити цитувати його маячню всує
Як що б в тебе віджали Флориду, Каліфорнію та Техас, вбиваючи мирних та військових, і кожну ніч слали на твої міста шахеди, ракети та бомби, я б подивився була б в тебе ненавість чи була б любов до окупанта???? Ти рудий - ліцемер, торгаш та хворий на деменцію. Ти що не міг відразу після виборів чесно заявити з трибуни, що допомагати я Україні не буду, а ***** мій давній дружбан??? Так було б чесно і порядно! Ти ж нам нічого не дав, а то що досі йде те ще Байденом підписано. Ти кажеш що якби ти був президентом то не було б нічого між рашкою і Україною? Ну брешеш же, хіба Крим і лугандон не при твоєї першої каденції вже були???? І що? Ти якось вплинув на плешивого гітлера? Миротворець мля, захисник світової демократії….. Навіть не знаю якими ще епітетами тебе називати….
К осени начнёт с Наполеоном и Линкольном общаться
О боже ліпше би не працював
Видно, містер Альцгеймера і міссіс Деменція покинуть Рудого, коли його накриють прапором Америки
Мій батя називає рудого Магу Дементівичем (утворив йому нове імʼя від деменції).
Я читав що під час останнього «покушенія» на Трампа, першого з зали президентська охорона вивела Венса, а вже потім самого рудого Магу…. До чого це????
"Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським - це смішно. Це божевілля. А ненависть - це погана річ. Ненависть - це погана річ, коли ти намагаєшся щось вирішити, але це станеться".

Напевно т. Гітлер і т. Сталін були приятелями...
До чого приводять розмови цобнутого гандона добре видно по ірану і Ізраїлю. І це ще невідомо чим той хаос закінчиться, але вже точно нічим хорошим. Якби цей дебіл не вліз, то так би і далі Ізраїль потихенько клював всяких хамасів.
Опечатка: *********
Сміятись над хворою людиною неможна!
їїб відп*здити...
