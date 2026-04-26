США работают над "ситуацией" с РФ и Украиной: Я общаюсь с Путиным и Зеленским, это "хорошие разговоры", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что общается с президентом Украины Владимиром Зеленским и с российским диктатором Владимиром Путиным, и назвал эти разговоры "хорошими".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Трамп сказал в интервью Fox News.

Хорошие разговоры

Так, по словам Трампа, Соединенные Штаты "работают над ситуацией с Россией, Россией и Украиной", а также выразил надежду, что войну удастся урегулировать.

"Я действительно общаюсь с ним (Путиным, – Ред.), и я действительно общаюсь с президентом Зеленским, и это хорошие разговоры", – сказал президент США.

Взаимная ненависть

Кроме того, он повторил нарратив о "ненависти между Путиным и Зеленским".

"Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским – это смешно. Это безумие. А ненависть – это плохая вещь. Ненависть – это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то решить, но это произойдет", – добавил Трамп.

