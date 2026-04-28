Трамп скептично ставиться до нової мирної пропозиції Ірану, - WSJ

Президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо останньої пропозиції Ірану про припинення війни.

Зазначається, що пропозиція Ірану передбачає відкриття стратегічно важливої Ормузької протоки в обмін на перенесення дискусій навколо ядерної програми на пізніший термін.

Під час наради з помічниками Трамп не став повністю відкидати пропозицію, проте висловив серйозні побоювання. Президент підозрює Іран у відсутності щирих намірів, оскільки Тегеран досі не погодився виконати його основну умову – повністю припинити збагачення урану та надати офіційні гарантії відмови від розробки ядерної зброї.

Попри скептицизм, Білий дім планує продовжувати переговорний процес і готує зустрічні умови, які будуть представлені найближчим часом. Водночас Трамп попередив про можливість відновлення авіаударів по території Ірану, якщо дипломатичні зусилля не дадуть бажаного результату. Попри таку войовничу риторику, в адміністрації президента дедалі більше схиляються до думки, що Трамп насправді намагається уникнути нового етапу активних бойових дій.

Що передувало

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

  • До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

Топ коментарі
Вліз дєдушка Доні в Іран, а тепер не знає, як звідти вилізти.
28.04.2026 08:11 Відповісти
пуйло сказав не вилазити
28.04.2026 08:12 Відповісти
Попри таку войовничу риторику, в адміністрації президента дедалі більше схиляються до думки, що Трамп насправді намагається уникнути нового етапу активних бойових дій.

Це було зрозуміло одразу після проголошення цього т.з. "перемир'я". Це типово тампонівська манера - розпочати, кинути на півшляху і пісділити.
28.04.2026 08:16 Відповісти
28.04.2026 08:04 Відповісти
Ця пропозиція несерйозна - вони мене беруть на понт - Трамп
28.04.2026 08:08 Відповісти
Какие могут во переговоры с этими персами,Валериан уже когда-то пытался это делать,был жестоко наказан, Трамп - учись на чужих ошибках.
28.04.2026 08:09 Відповісти
Ну - прямо, як у "сімейних розборках"... Щоб "довести своє", жінка "хряпнула" об підлогу, столовий сервіз. Вийшло "голосно" і "ефектно"... А тепер змітає осколки, і розуміє, що старий, назад, не зліпиш, а на новий - грошей немає... І з чоловіком "горщики побиті"...
28.04.2026 08:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sIV9AZfKLyA
28.04.2026 08:32 Відповісти
мирна пропозиція не співпадає з планами трампона спекулювати на стрибках цін на нафту ? ))
28.04.2026 08:32 Відповісти
дональд трамп. мистецтво угоди. Коли не можеш потрапити стрілою в ціль, намалюй її після пострілу.
28.04.2026 08:43 Відповісти
Може і так але скоріше йому її якщо і прочитали, то не розтулмачили. Чекає поки таргани у голові розберуться
28.04.2026 08:50 Відповісти
Та добивай той Ісран.
28.04.2026 09:14 Відповісти
Ну, торги идут. Это уже не война, так что. С каждым днём таких торгов шанс возобновления горячей фазы все меньше. Даже если конкретики ещё долг не будет.
28.04.2026 09:15 Відповісти
"Велика перемога" вже близько!! Просто "перемога" про це не знає...
28.04.2026 09:24 Відповісти
Ттільки з лідерами які стелять червоні доріжки можна знайти порозуміння
28.04.2026 10:06 Відповісти
Трамп знає що робити...під час розмови з другом Владіміром, останній дав настанови як краще діяти
28.04.2026 11:38 Відповісти
Ця ситуація Штати влаштовує. Протока перекрита - ціни зросли, Іран свою нафту не може продати, на відміну від Штатів.
Україні треба мінімізувати вплив підняття цін для рашки, що ми і бачимо на прикладі Туапсе.
28.04.2026 12:34 Відповісти
 
 