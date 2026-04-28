Трамп скептично ставиться до нової мирної пропозиції Ірану, - WSJ
Президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо останньої пропозиції Ірану про припинення війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal
Зазначається, що пропозиція Ірану передбачає відкриття стратегічно важливої Ормузької протоки в обмін на перенесення дискусій навколо ядерної програми на пізніший термін.
Під час наради з помічниками Трамп не став повністю відкидати пропозицію, проте висловив серйозні побоювання. Президент підозрює Іран у відсутності щирих намірів, оскільки Тегеран досі не погодився виконати його основну умову – повністю припинити збагачення урану та надати офіційні гарантії відмови від розробки ядерної зброї.
Попри скептицизм, Білий дім планує продовжувати переговорний процес і готує зустрічні умови, які будуть представлені найближчим часом. Водночас Трамп попередив про можливість відновлення авіаударів по території Ірану, якщо дипломатичні зусилля не дадуть бажаного результату. Попри таку войовничу риторику, в адміністрації президента дедалі більше схиляються до думки, що Трамп насправді намагається уникнути нового етапу активних бойових дій.
Що передувало
Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.
Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.
- До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.
Це було зрозуміло одразу після проголошення цього т.з. "перемир'я". Це типово тампонівська манера - розпочати, кинути на півшляху і пісділити.
Україні треба мінімізувати вплив підняття цін для рашки, що ми і бачимо на прикладі Туапсе.