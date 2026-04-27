Макрон закликав відкрити Ормузьку протоку

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час візиту до Андорри, передає BFMTV.

За словами Макрона, Франція підтримує зусилля щодо стабілізації ситуації на тлі перемир’я, яке охоплює Ліван. Він наголосив, що міжнародна спільнота має працювати над відновленням безпечного судноплавства.

Макрон закликає відкрити Ормузьку протоку

Французький президент підкреслив, що ситуація в регіоні впливає на світові ціни на енергоносії, тому потребує швидкого врегулювання.

"Під час цього перемир’я та переговорів ми робимо все, щоб забезпечити нормальне відновлення судноплавства", – заявив Макрон.

Він також додав, що обговорював це питання з президентом США Дональдом Трампом, закликаючи до спільних дій для відкриття протоки та зниження напруги.

Що передувало

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

