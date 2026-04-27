УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14166 відвідувачів онлайн
Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
1 170 8

Макрон закликав відкрити Ормузьку протоку

Макрон намагається переконати США та Іран відкрити Ормуз

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час візиту до Андорри, передає BFMTV.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Макрона, Франція підтримує зусилля щодо стабілізації ситуації на тлі перемир’я, яке охоплює Ліван. Він наголосив, що міжнародна спільнота має працювати над відновленням безпечного судноплавства.

Також читайте: Ціна на нафту зросла майже на 2% через зупинку мирних переговорів між США та Іраном

Французький президент підкреслив, що ситуація в регіоні впливає на світові ціни на енергоносії, тому потребує швидкого врегулювання.

"Під час цього перемир’я та переговорів ми робимо все, щоб забезпечити нормальне відновлення судноплавства", – заявив Макрон.

Він також додав, що обговорював це питання з президентом США Дональдом Трампом, закликаючи до спільних дій для відкриття протоки та зниження напруги.

Також читайте: Наслідки війни в Ірані: європейці масово встановлюють сонячні панелі на дахах

Що передувало

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

  • До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп, Сі Цзіньпін і Путін виступають проти Європи. Це унікальний момент, прокиньтеся, - Макрон

Автор: 

Іран (3304) США (26382) Макрон Емманюель (1752) Ормузька протока (129)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не, макроша, ща низзя, рыжая псина не получила отмашку от х-ла.
показати весь коментар
28.04.2026 00:13 Відповісти
Макроша розслабся , візьми свою бабцю да йдііть з"їште круасан тебе в цьому сввті ніхто не послухає - взагалі ніхто
показати весь коментар
28.04.2026 00:27 Відповісти
Добрим словом і пістолетом можна досягти набагато більшого, ніж просто добрим словом
показати весь коментар
28.04.2026 00:30 Відповісти
Цікаво, а яка ціль таких заяв? Це ж не Трамп, не Зеленскій. Йому про рейтинг турбуватись не потрібно. Політичну кар'єру продовжувати не збирається. Перед лохторатом цирки влаштовувати на Заході не прийнято. Хіба що притрушеним Трампам, Зеленскім, Орбанам, і тому подібним.
показати весь коментар
28.04.2026 00:37 Відповісти
от нахєра він трампа дражнить? ефект же від його заклику буде зворотній.
показати весь коментар
28.04.2026 00:37 Відповісти
Рішення Трампа по Ормузькій протоці викликають цілий ряд версій. Ну от яка мотивація? Є підозри що корупційна складова у Трампа переважає. Його друзі, напевне маючи інсайдерську інформацію від самого Трампа, непогано заробляють мільярди на біржових коливаннях. "Король Трамп" веде себе як "король" - "держава це я" і "після нас хоч потом". Нам ще й "януковичем набзділо трохи - "друзьям все, остальним Закон". Дивно як в одній неповносправній особі поєднується капіталістичний рацоналізм з геополітичним профанством...
показати весь коментар
28.04.2026 01:05 Відповісти
Немедленно откройте!
показати весь коментар
28.04.2026 02:22 Відповісти
всеодно що в муку пердонув
показати весь коментар
28.04.2026 09:17 Відповісти
 
 