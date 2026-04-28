Макрон призвал открыть Ормузский пролив

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время визита в Андорру, передает BFMTV.

По словам Макрона, Франция поддерживает усилия по стабилизации ситуации на фоне перемирия, охватившего Ливан. Он подчеркнул, что международное сообщество должно работать над восстановлением безопасного судоходства.

Макрон призывает открыть Ормузский пролив

Французский президент подчеркнул, что ситуация в регионе влияет на мировые цены на энергоносители, поэтому требует скорейшего урегулирования.

"Во время этого перемирия и переговоров мы делаем все, чтобы обеспечить нормальное возобновление судоходства", - заявил Макрон.

Он также добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, призывая к совместным действиям для открытия пролива и снижения напряженности.

Что предшествовало

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

