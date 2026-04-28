Макрон призвал открыть Ормузский пролив

Макрон пытается убедить США и Иран открыть Ормуз

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время визита в Андорру, передает BFMTV.

По словам Макрона, Франция поддерживает усилия по стабилизации ситуации на фоне перемирия, охватившего Ливан. Он подчеркнул, что международное сообщество должно работать над восстановлением безопасного судоходства.

Макрон призывает открыть Ормузский пролив

Французский президент подчеркнул, что ситуация в регионе влияет на мировые цены на энергоносители, поэтому требует скорейшего урегулирования.

"Во время этого перемирия и переговоров мы делаем все, чтобы обеспечить нормальное возобновление судоходства", - заявил Макрон.

Он также добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, призывая к совместным действиям для открытия пролива и снижения напряженности.

Что предшествовало

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

  • Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

Иран (2854) США (29284) Макрон Эмманюэль (1600) Ормузский пролив (128)
Не, макроша, ща низзя, рыжая псина не получила отмашку от х-ла.
28.04.2026 00:13 Ответить
Макроша розслабся , візьми свою бабцю да йдііть з"їште круасан тебе в цьому сввті ніхто не послухає - взагалі ніхто
28.04.2026 00:27 Ответить
Добрим словом і пістолетом можна досягти набагато більшого, ніж просто добрим словом
28.04.2026 00:30 Ответить
Цікаво, а яка ціль таких заяв? Це ж не Трамп, не Зеленскій. Йому про рейтинг турбуватись не потрібно. Політичну кар'єру продовжувати не збирається. Перед лохторатом цирки влаштовувати на Заході не прийнято. Хіба що притрушеним Трампам, Зеленскім, Орбанам, і тому подібним.
28.04.2026 00:37 Ответить
от нахєра він трампа дражнить? ефект же від його заклику буде зворотній.
28.04.2026 00:37 Ответить
Рішення Трампа по Ормузькій протоці викликають цілий ряд версій. Ну от яка мотивація? Є підозри що корупційна складова у Трампа переважає. Його друзі, напевне маючи інсайдерську інформацію від самого Трампа, непогано заробляють мільярди на біржових коливаннях. "Король Трамп" веде себе як "король" - "держава це я" і "після нас хоч потом". Нам ще й "януковичем набзділо трохи - "друзьям все, остальним Закон". Дивно як в одній неповносправній особі поєднується капіталістичний рацоналізм з геополітичним профанством...
28.04.2026 01:05 Ответить
Немедленно откройте!
28.04.2026 02:22 Ответить
всеодно що в муку пердонув
28.04.2026 09:17 Ответить
 
 