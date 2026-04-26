Иран может позвонить США для заключения соглашения, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может обратиться к Соединенным Штатам для достижения договоренностей о прекращении войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Fox News.

По словам американского лидера, Тегеран уже продемонстрировал оперативную реакцию на изменение формата переговоров и передал обновленные предложения.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Возможность прямых контактов

"Если они хотят поговорить, они могут обратиться к нам или позвонить нам. Вы знаете, есть телефон. У нас есть хорошие, защищенные линии", - заявил он.

Он также подчеркнул, что диалог остается открытым, несмотря на сложности в переговорах.

Новые предложения от Ирана

По словам президента США, после отмены поездки американских представителей в Пакистан иранская сторона быстро отреагировала и уже вскоре передала новый документ с предложениями.

Трамп отметил, что эти условия стали более выгодными, однако пока они не соответствуют требованиям для заключения окончательного соглашения.

"Если перемирие закончится безрезультатно, начнут взрываться многочисленные бомбы", - подчеркнул он.

Отмена поездки и формат переговоров

Ранее Трамп принял решение отменить визит своих спецпредставителей Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Пакистан, где планировались переговоры с иранской стороной.

Причинами стали внутренние противоречия в Иране, а также сомнения относительно эффективности личных встреч в нынешних условиях.

Американский президент подчеркнул, что отказ от поездки не означает сворачивание переговорного процесса. По его словам, стороны продолжат контакты в телефонном формате, а Вашингтон ожидает более существенных уступок от Тегерана.

