Иран может позвонить США для заключения соглашения, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может обратиться к Соединенным Штатам для достижения договоренностей о прекращении войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Fox News.
По словам американского лидера, Тегеран уже продемонстрировал оперативную реакцию на изменение формата переговоров и передал обновленные предложения.
Возможность прямых контактов
"Если они хотят поговорить, они могут обратиться к нам или позвонить нам. Вы знаете, есть телефон. У нас есть хорошие, защищенные линии", - заявил он.
Он также подчеркнул, что диалог остается открытым, несмотря на сложности в переговорах.
Новые предложения от Ирана
По словам президента США, после отмены поездки американских представителей в Пакистан иранская сторона быстро отреагировала и уже вскоре передала новый документ с предложениями.
Трамп отметил, что эти условия стали более выгодными, однако пока они не соответствуют требованиям для заключения окончательного соглашения.
"Если перемирие закончится безрезультатно, начнут взрываться многочисленные бомбы", - подчеркнул он.
Отмена поездки и формат переговоров
Ранее Трамп принял решение отменить визит своих спецпредставителей Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Пакистан, где планировались переговоры с иранской стороной.
Причинами стали внутренние противоречия в Иране, а также сомнения относительно эффективности личных встреч в нынешних условиях.
Американский президент подчеркнул, что отказ от поездки не означает сворачивание переговорного процесса. По его словам, стороны продолжат контакты в телефонном формате, а Вашингтон ожидает более существенных уступок от Тегерана.
донні, купи козу....
.
Або ось -
Донні спати іти не бажає
Щоб десяту війну зупинить
Він дзвінок із Ірану чекає ... 😟
як у фільмі "Карнавал" 😃