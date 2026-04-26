Иран может позвонить США для заключения соглашения, - Трамп

Трамп: Иран может сам позвонить и договориться

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может обратиться к Соединенным Штатам для достижения договоренностей о прекращении войны.

По словам американского лидера, Тегеран уже продемонстрировал оперативную реакцию на изменение формата переговоров и передал обновленные предложения.

Возможность прямых контактов

"Если они хотят поговорить, они могут обратиться к нам или позвонить нам. Вы знаете, есть телефон. У нас есть хорошие, защищенные линии", - заявил он.

Он также подчеркнул, что диалог остается открытым, несмотря на сложности в переговорах.

Новые предложения от Ирана

По словам президента США, после отмены поездки американских представителей в Пакистан иранская сторона быстро отреагировала и уже вскоре передала новый документ с предложениями.

Трамп отметил, что эти условия стали более выгодными, однако пока они не соответствуют требованиям для заключения окончательного соглашения.

"Если перемирие закончится безрезультатно, начнут взрываться многочисленные бомбы", - подчеркнул он.

Отмена поездки и формат переговоров

Ранее Трамп принял решение отменить визит своих спецпредставителей Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Пакистан, где планировались переговоры с иранской стороной.

Причинами стали внутренние противоречия в Иране, а также сомнения относительно эффективности личных встреч в нынешних условиях.

Американский президент подчеркнул, что отказ от поездки не означает сворачивание переговорного процесса. По его словам, стороны продолжат контакты в телефонном формате, а Вашингтон ожидает более существенных уступок от Тегерана.

а може і не зателефонувати
26.04.2026 23:39 Ответить
27.04.2026 00:49 Ответить
"так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!"

донні, купи козу....

26.04.2026 23:43 Ответить
Іран чекає, що Трамп моргне першим.
26.04.2026 23:37 Ответить
а може і не зателефонувати
26.04.2026 23:39 Ответить
"так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!"

донні, купи козу....

.
26.04.2026 23:43 Ответить
а тромб їм передав трампофона?
27.04.2026 00:01 Ответить
Шляпа, прогавив час ціми вихідними.
26.04.2026 23:55 Ответить
Він уже памперси поміняв після повзання раком під столом на пару з Меланкою під час замаху вчителя?
26.04.2026 23:57 Ответить
Цей дурень не знає з ким зв'язався. Він вважає що гроші це ВСЕ, але ксір чхали на нього разом з грошима.
26.04.2026 23:58 Ответить
Є ще варіанти - смс, вайбер, ватсап, голуби..
Або ось -
26.04.2026 23:59 Ответить
А може і не подзвонити
27.04.2026 00:02 Ответить
Треба на колінах погрожувати!! Так більш переконливо!!
27.04.2026 00:29 Ответить
ну пазванітє пажалустаааа...
27.04.2026 00:48 Ответить
27.04.2026 00:49 Ответить
В Мар-а-Лаго сумує Меланка
Донні спати іти не бажає
Щоб десяту війну зупинить
Він дзвінок із Ірану чекає ... 😟
27.04.2026 00:59 Ответить
ага
як у фільмі "Карнавал" 😃
27.04.2026 01:09 Ответить
Іран може прислати миротворчого дрона з Куби до Мар-a-Лаго, замість трьох сліпих рукожопів з тремтячими руками.
27.04.2026 02:28 Ответить
В рейку позвонять,но це не точно.
27.04.2026 03:44 Ответить
 
 