Стрельбы не произошло бы, если бы в Белом доме был бальный зал, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что стрельба во время ужина для корреспондентов Белого дома не произошла бы, если бы на территории Белого дома был "большой и защищенный бальный зал".

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Сверхсекретный бальный зал

Так, Трамп отметил, что стрельба, произошедшая прошлой ночью, – это причина, по которой Вооруженные Силы США, Секретная служба США, правоохранительные органы и "каждый президент" на протяжении "последних 150 лет" настаивали на том, чтобы на территории Белого дома "был построен большой, безопасный и защищенный бальный зал".

"Это событие никогда бы не произошло, если бы военно-секретный бальный зал, сейчас строящийся в Белом доме, уже существовал. Его не могут построить достаточно быстро. Хотя он и красив, он имеет все самые высокие уровни безопасности, а также там нет помещений сверху, откуда непроверенные люди могли бы проникнуть внутрь. Он расположен в пределах ограждения самого защищенного здания в мире – Белого дома", – подчеркнул он.

Читайте также: Мы осуждаем стрельбу на ужине корреспондентов Белого дома, - Сибига

Иск в отношении зала

Также Трамп назвал судебный иск по поводу бального зала "абсурдным".

"Ничто не должно препятствовать его строительству, которое происходит в рамках бюджета и значительно опережает график", – добавил Трамп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новое покушение на Трампа: стрельбу на ужине корреспондентов Белого дома устроил учитель из Калифорнии Коул Аллен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

