Стрельбы не произошло бы, если бы в Белом доме был бальный зал, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что стрельба во время ужина для корреспондентов Белого дома не произошла бы, если бы на территории Белого дома был "большой и защищенный бальный зал".
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Сверхсекретный бальный зал
Так, Трамп отметил, что стрельба, произошедшая прошлой ночью, – это причина, по которой Вооруженные Силы США, Секретная служба США, правоохранительные органы и "каждый президент" на протяжении "последних 150 лет" настаивали на том, чтобы на территории Белого дома "был построен большой, безопасный и защищенный бальный зал".
"Это событие никогда бы не произошло, если бы военно-секретный бальный зал, сейчас строящийся в Белом доме, уже существовал. Его не могут построить достаточно быстро. Хотя он и красив, он имеет все самые высокие уровни безопасности, а также там нет помещений сверху, откуда непроверенные люди могли бы проникнуть внутрь. Он расположен в пределах ограждения самого защищенного здания в мире – Белого дома", – подчеркнул он.
Иск в отношении зала
Также Трамп назвал судебный иск по поводу бального зала "абсурдным".
"Ничто не должно препятствовать его строительству, которое происходит в рамках бюджета и значительно опережает график", – добавил Трамп.
Что предшествовало?
Как сообщалось, на ужине для корреспондентов Белого дома раздались выстрелы: Трампа экстренно эвакуировали.
Стефанишина уже назвала стрельбу покушением на Трампа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.
Принц Гаррі під час візиту до України відвідав військове кладовище, 24 квітня 2026 р. одягнутий по паовному дрес коду та, з поваги до Українських Воїнів, одягнув всі свої нагороди.
Разом із ним кладовище відвідала міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. фуля там пам'ять про Воїнів,
Стрільбу / метушню і крики, почали усі залучені до цієї сцени учасники, але ПЕРЕДЧАСНО…. Тому цей цирк у коридорах, і став СМІШНИМ!!
Оціночна вартість проєкту зросла з початкових $200 млн до $400 млн. Трамп стверджує, що будівництво фінансується за рахунок приватних пожертв (зокрема від корпорацій Apple, Google, Meta) та його власних коштів, без залучення грошей платників податків.
Какая же она самая защищенная, если в нее заходит вооруженный человек, подходит к президенту на расстояние 35 метров и делает 6 выстрелов.
Ніхто б не стріляв, а усі б танцювали
