Трамп предположил, что целью стрельбы был именно он

Президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент со стрельбой во время мероприятия с его участием, заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.

Об этом он заявил на пресс-брифинге в Белом доме после инцидента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Трамп о нападавшем

Во время выступления Трамп заявил, что подозреваемый, взятый под стражу, был "очень больным человеком".

"Это сумасшедшие. Это сумасшедшие, и с ними нужно разобраться", — сказал он.

Трамп также заявил, что мероприятие будет перенесено на более позднюю дату, добавив, что это событие стало травмирующим для первой леди Мелании Трамп.

Также он утверждал, что сначала не хотел уезжать с места происшествия, несмотря на требования Секретной службы.

"Я отчаянно боролся за то, чтобы остаться. Но они сказали: "Пожалуйста, сэр", потому что не знали всего, происходило многое, и они не знали, может ли там быть одинокий стрелок", - заявил Трамп.

Кто был целью нападения?

На вопрос репортера, считает ли президент, что он был целью нападения, Трамп ответил: "Наверное… Я имею в виду, эти люди просто сумасшедшие, ты никогда не знаешь".

Он пояснил, что нападающие выбирают самых влиятельных людей для покушений на убийство.

"Я изучал случаи покушений... они всегда выбирают самых влиятельных людей, таких как Авраам Линкольн. Они не нападают на тех, кто ничего особенного не делает. Мы сделали многое", - пояснил он.

