РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6051 посетитель онлайн
Новости Покушение на Трампа
2 992 66

Трамп предположил, что целью стрельбы был именно он

Трамп о новом покушении

Президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент со стрельбой во время мероприятия с его участием, заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.

Об этом он заявил на пресс-брифинге в Белом доме после инцидента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трамп о нападавшем

Во время выступления Трамп заявил, что подозреваемый, взятый под стражу, был "очень больным человеком".

"Это сумасшедшие. Это сумасшедшие, и с ними нужно разобраться", — сказал он.

Трамп также заявил, что мероприятие будет перенесено на более позднюю дату, добавив, что это событие стало травмирующим для первой леди Мелании Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новое покушение на Трампа: на ужине корреспондентов Белого дома стрелял учитель из Калифорнии Коул Аллен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также он утверждал, что сначала не хотел уезжать с места происшествия, несмотря на требования Секретной службы.

"Я отчаянно боролся за то, чтобы остаться. Но они сказали: "Пожалуйста, сэр", потому что не знали всего, происходило многое, и они не знали, может ли там быть одинокий стрелок", - заявил Трамп.

Кто был целью нападения?

На вопрос репортера, считает ли президент, что он был целью нападения, Трамп ответил: "Наверное… Я имею в виду, эти люди просто сумасшедшие, ты никогда не знаешь".

Он пояснил, что нападающие выбирают самых влиятельных людей для покушений на убийство.

"Я изучал случаи покушений... они всегда выбирают самых влиятельных людей, таких как Авраам Линкольн. Они не нападают на тех, кто ничего особенного не делает. Мы сделали многое", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран дважды пытался убить меня, но я убил Хаменеи первым, — Трамп

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, на ужине для корреспондентов Белого дома раздались выстрелы: Трампа экстренно эвакуировали.
  • Стефанишина уже назвала стрельбу покушением на Трампа.

Автор: 

стрельба (3309) США (29273) Трамп Дональд (8027)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Який президент такі й теракти. Гниллю на кілометр тхне.
показать весь комментарий
26.04.2026 10:31 Ответить
+14
Це мені нагадує старезний совковий анекдот. В Одесу приїхав Брежнев. Про це трубили по ТБ і писали у всіх газетах. Повезли Брежнева першим ділом на Дерибасівську. Ніхто не зустрічає, не звертають уваги шо приїхав дорогой Леонід Ілліч. Місцеві партбонзи занепокоїлись, такий візит і ніхто не звертае уваги. Дали команду охоронцям пальнути в повітря, може люди і збіжаться. Товариш майор з охорони кілька разів шмальнув у повітря. Через кілька хвилин відкриваеться вікно з будинку напроти і сонна тьотя Песя питае : чого шумим? Члени обкому кажуть : так Брежнев приїхав. Лічно ! Вікно закрилось і ніхто більше не поцікавився. Дають команду стрельнути ще раз, може люди не зрозуміли. Товариш майор стреляе в повітря вдруге. Ніякої реакції. Через пару хвалин відкриваеться вікно у тьоті Песі і вона питає : а шо, з першого разу не попали?
показать весь комментарий
26.04.2026 10:33 Ответить
+13
В це ніхто не вірить,старий імбецил.
показать весь комментарий
26.04.2026 10:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну що поробиш---старість.
показать весь комментарий
26.04.2026 10:27 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2026 10:31 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2026 10:31 Ответить
😁 Ціль - не він, а його рейтинг. Це якщо чесно. Цей рейтинг хотіли підняти. Натомість, підозрюю, опустили ще нижче.
показать весь комментарий
26.04.2026 10:39 Ответить
справжя ціль була - стефанишина.
показать весь комментарий
26.04.2026 10:59 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2026 11:17 Ответить
А може це по Зєлєнскому через Стефанішину хотіли вдарити? Або, ой лишенько! - по самому Єрмаку? 😲
показать весь комментарий
26.04.2026 11:36 Ответить
Готов друге вухо.
показать весь комментарий
26.04.2026 10:31 Ответить
Гоміки до вух байдужі !
показать весь комментарий
26.04.2026 10:32 Ответить
Там в одне влетить і в інше вилетить, але життєво важливі органи не постраждають.
показать весь комментарий
26.04.2026 10:49 Ответить
На жаль рудому павіану знову пощастило..
показать весь комментарий
26.04.2026 10:32 Ответить
Да комедія то все, розрахована на тупий янкі-плебс.
показать весь комментарий
26.04.2026 10:34 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2026 10:33 Ответить
Він вже рекордсмен по "замахах".)Час прийшов рейтинг рятувати.
Цікаво хто знімав-мосфільм чи Голлівуд?
показать весь комментарий
26.04.2026 10:33 Ответить
95 квартал.
показать весь комментарий
26.04.2026 10:40 Ответить
Вони могли консультувати.Досвід є.)
показать весь комментарий
26.04.2026 10:49 Ответить
Сценарій та сценарист замаху очевидно далекі від жанру)))Тарантіно поклич))
показать весь комментарий
26.04.2026 10:34 Ответить
не він ,а його вуха
показать весь комментарий
26.04.2026 10:34 Ответить
Як, млть, цих "кіллерів" тренують...
показать весь комментарий
26.04.2026 10:35 Ответить
Якщо робити ставки, можна з впевненістю сказати, що ставити на те, що в трампонутого потраплять, програшний варіант. Стрільців ретельно відбирають, та й зброю з ************ дають відповідну
показать весь комментарий
26.04.2026 10:47 Ответить
Загроза була більша, коли він впав під час евакуації.
показать весь комментарий
26.04.2026 10:37 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2026 10:37 Ответить
Якщо послухати коментар тампона, то все це може бути спланованою акцією. Щоб він нарешті побудував оту дебільну бальну залу. Бо ця, мовляв, надто незахищена:

https://streamable.com/wnonud
показать весь комментарий
26.04.2026 10:43 Ответить
Стрілець - Коул Аллен - працював викладачем на півставки в компанії C2 Education, яка готує до іспитів та надає репетиторські послуги. У грудні 2024 року компанія назвала його «викладачем місяця».

Він отримав ступінь бакалавра з машинобудування в Каліфорнійському технологічному інституті (2017) та магістра з інформатики в Каліфорнійському державному університеті в Домінгес-Хіллз. Під час навчання розробив прототип аварійного гальма для інвалідних візків, що привернуло увагу місцевих ЗМІ.

Аллен також позиціонував себе як розробник відеоігор і випустив інді-гру Bohrdom на платформі Steam, зареєструвавши торгову марку ще в 2018 році.

Федеральний прокурор у Вашингтоні Жанін Пірро повідомила, що він постане перед судом у понеділок і після розслідування може отримати додаткові звинувачення.
показать весь комментарий
26.04.2026 10:56 Ответить
Як в старому анекдоті, профессор Плейшнэр 3тий раз выпрыгивал из окна,но яд не действовал
показать весь комментарий
26.04.2026 10:43 Ответить
Це вже має всі натаки на систему.
Скоро у заголовках світових СМІ ---- Ви напевне будете сміятись, але в трампа знову не влучили !
показать весь комментарий
26.04.2026 10:46 Ответить
Схоже, він дуже схуд останнім часом.
показать весь комментарий
26.04.2026 11:31 Ответить
навіть стрілки перевелися в штатах, мабуть теж допризовну підготовку відмінили ще при першому терміні Трампа.
показать весь комментарий
26.04.2026 10:46 Ответить
Одинак-маньяк,з тих,що по громадських місцях стріляють,щоб потім відійти в світ інший.
показать весь комментарий
26.04.2026 10:48 Ответить
Попрошу шоб видали мені парабеллум - бо охорона якась дірява - Трамп
показать весь комментарий
26.04.2026 10:48 Ответить
памперс
показать весь комментарий
26.04.2026 10:56 Ответить
Шо там с українським слідом!? Пора вже,пора...
показать весь комментарий
26.04.2026 10:51 Ответить
Там, подейкують, одна втікачка від ВАКСу і кримінального провадження (за розкрадання бюджетних коштів через зловживання службовим становищем), мало не розлучилася з тим, що встигла з'їсти
показать весь комментарий
26.04.2026 10:59 Ответить
"Напад нібито здійснив 31-річний учитель Коул Аллен, озброєний дробовиком, пістолетом і ножами."
А " у приміщенні з барними візками без охорони" ще мабуть знаходилося кілька протитанкових мін і РПГ. Звісно, віримо
показать весь комментарий
26.04.2026 10:52 Ответить
Божевільні вони такі...
Хто перший вдягнув халат - той і лікар.
Да, Доня?
показать весь комментарий
26.04.2026 10:57 Ответить
На Джо Байдена ніхто не нападав...
Чомусь.
показать весь комментарий
26.04.2026 10:58 Ответить
На обамку тоже, но это не говорит о них в положительном свете. Нет врагов - ничего из себя не представляешь
показать весь комментарий
26.04.2026 11:32 Ответить
Справжні вороги не створюють пропагандистський галас, вони просто вбивають. Мовчки.
показать весь комментарий
26.04.2026 12:15 Ответить
+++
показать весь комментарий
26.04.2026 17:12 Ответить
Де ви знайшли "положительньій свєт" в ********* на всю голову крашеного пітуха?
показать весь комментарий
26.04.2026 12:50 Ответить
Один ідіот напав на іншого, але погодьтесь що пропустити людину з рушницею до Білого дому могли теж тільки повні ідіоти.
показать весь комментарий
26.04.2026 11:11 Ответить
Скоріше за все, рушниця була надувна.
показать весь комментарий
26.04.2026 11:32 Ответить
Это произошло не в Белом Доме, а в ресторане гостиницы Хилтон. Чувака никто никуда не пропускал, он попытался рвануть через первый кпп, выстрелив в агента секретной службы который стоял на магнитной раме, и там его и нахлобучили.
показать весь комментарий
26.04.2026 14:52 Ответить
Це або нападник тупий, або Трамп шукає привід до закручування гайок.
показать весь комментарий
26.04.2026 11:20 Ответить
Або просто хоче відвернути увагу.
показать весь комментарий
26.04.2026 11:22 Ответить
Старий довбень Трампидло забув прокукурікати, що якби не він, то клятий Байден його давно пустив-би на корм котам.
показать весь комментарий
26.04.2026 11:32 Ответить
Отак на таких заходах відкорковувати кока-колу.
показать весь комментарий
26.04.2026 11:33 Ответить
це, був замах на стефанішину!
треба терміново збирати оон.
зелений кончений гундос з трибуни розкаже як на його друзів скоюють замахи!
показать весь комментарий
26.04.2026 11:45 Ответить
Це дух Хаменеї вселився в того викладача щоб відомстити Тромбу.
показать весь комментарий
26.04.2026 11:48 Ответить
Весь, чи тільки вухо? Хоча на цей раз і у вухо не поцілили. Чекає підвищення рейтингу,м'який впав під ноги пуйла?
На руках Трампа також кров українців, не тільки Пуйла, бо це він зняв санкції з російської нафти. А ще одного паренька, який продовжив транспортування російської нафти до Європи.
показать весь комментарий
26.04.2026 11:51 Ответить
шось з цим трампом не так...чотири замахи і все мимо ...амеріканцям поробленно... ...
показать весь комментарий
26.04.2026 12:01 Ответить
Звичайно якщо ці 'замахи' не організовували його власні піарники. Видається, що Трамп хоч в чомусь намагається перевершити своїх попередників: наприклад, за кількістю замахів на каденцію. До нього 'щасливчики' мали лише по одному замаху, а більшість американських президентів таке 'щастя' взагалі оминуло.
показать весь комментарий
26.04.2026 12:13 Ответить
Ну звичайно, адже Трамп - пуп Землі (в його уявленні).
показать весь комментарий
26.04.2026 12:07 Ответить
Було б реальніше кіно, якби постановщики хоч рану справжню організували, але ж актори нарциси сцикуни. Тому і бачимо десятки "пакушєній" і всі зі щасливим кінцем, а то й зовсім перешкоджені.
показать весь комментарий
26.04.2026 12:37 Ответить
Режисура хєровєйша. Підтримую класика:"Не вірю". Підтягнути рейтинг до осінніх виборів? Чому ні? Але консультацій перевіреного способу "лже- замахів " а-ля Ющенко(який самі ж і придумали) в України не отримали. Тому й епізод виглядає жалюгідним.
показать весь комментарий
26.04.2026 12:38 Ответить
Передвиборча компанія, тож саме як з вухом...
показать весь комментарий
26.04.2026 12:47 Ответить
Вони вирішили йти за принципом "якщо працює - не чіпай".
показать весь комментарий
26.04.2026 15:59 Ответить
Одна куля влучила в бронежилет охоронця . Дивно що його не застрелили.
показать весь комментарий
26.04.2026 12:47 Ответить
Охоронців у цих кровопивців було більше ніж гостей.
показать весь комментарий
26.04.2026 12:50 Ответить
Та ні, цей тип приперся з Каліфорнії щурів під готелем постріляти.
показать весь комментарий
26.04.2026 14:11 Ответить
Якби Президентом був Байден - такого би ніколи не могло статися!!! ...як і війни з Іраном....??
показать весь комментарий
26.04.2026 14:34 Ответить
Та звичайно! Хто б сумнівався, ***?! Звісно, що кіно для тампона готували
показать весь комментарий
26.04.2026 15:52 Ответить
ЧСВ Трампа звичайно як завжди, але факт, шо цього придурка давно пора завалити заради блага всього людства і з співчуття до страждань самої хворої худоби, є факт.
показать весь комментарий
26.04.2026 15:57 Ответить
ЩЕ ОДИН ОРДЕН РУДОМУ
показать весь комментарий
26.04.2026 16:14 Ответить
Мозг нє задєт.
Розходьтеся
показать весь комментарий
26.04.2026 17:51 Ответить
Ще одна нецікава вистава з невдалим замахом на рудого. Вдруге підняти рейтинг з подряпиною на вусі не вийде.
показать весь комментарий
26.04.2026 18:14 Ответить
 
 