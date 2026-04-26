Трамп припустив, що ціллю стрілянини був саме він

трамп про новий замах

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на інцидент зі стріляниною під час заходу за його участі, заявив, що не виключає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.

Про це він заявив на пресбрифінг у Білому домі після інциденту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Трамп про нападника

Під час виступу Трамп заявив, що підозрюваний, узятий під варту, був "дуже хворою людиною".

"Це божевільні. Це божевільні та з ними потрібно розібратися", - сказав він.

Трамп також заявив, що захід буде перенесено на пізнішу дату, додавши, що ця подія стала травмуючою для першої леді Меланії Трамп.

Також він стверджував, що спочатку не хотів їхати з місця події попри вимоги Секретної служби.

"Я відчайдушно боровся за те, щоб залишитися. Але вони сказали: "Будь ласка, сер", бо не знали всього, відбувалося багато чого, і вони не знали, чи може бути там одинокий стрілець", - заявив Трамп.

Хто був ціллю нападу?

На запитання репортера, чи вважає президент, що він був ціллю нападу, Трамп відповів: "Мабуть… Я маю на увазі, ці люди просто божевільні, ти ніколи не знаєш".

Він пояснив, що нападники обирають найвпливовіших людей для замахів на вбивство.

"Я вивчав випадки замахів... вони завжди обирають найвпливовіших людей, як-от Авраама Лінкольна. Вони не нападають на тих, хто нічого особливого не робить. Ми зробили багато", - пояснив він.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, на вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.
  • Стефанішина вже назвала стрілянину замахом на Трампа.

+21
Який президент такі й теракти. Гниллю на кілометр тхне.
26.04.2026 10:31 Відповісти
+14
Це мені нагадує старезний совковий анекдот. В Одесу приїхав Брежнев. Про це трубили по ТБ і писали у всіх газетах. Повезли Брежнева першим ділом на Дерибасівську. Ніхто не зустрічає, не звертають уваги шо приїхав дорогой Леонід Ілліч. Місцеві партбонзи занепокоїлись, такий візит і ніхто не звертае уваги. Дали команду охоронцям пальнути в повітря, може люди і збіжаться. Товариш майор з охорони кілька разів шмальнув у повітря. Через кілька хвилин відкриваеться вікно з будинку напроти і сонна тьотя Песя питае : чого шумим? Члени обкому кажуть : так Брежнев приїхав. Лічно ! Вікно закрилось і ніхто більше не поцікавився. Дають команду стрельнути ще раз, може люди не зрозуміли. Товариш майор стреляе в повітря вдруге. Ніякої реакції. Через пару хвалин відкриваеться вікно у тьоті Песі і вона питає : а шо, з першого разу не попали?
26.04.2026 10:33 Відповісти
+13
В це ніхто не вірить,старий імбецил.
26.04.2026 10:31 Відповісти
Ну що поробиш---старість.
26.04.2026 10:27 Відповісти
Який президент такі й теракти. Гниллю на кілометр тхне.
26.04.2026 10:31 Відповісти
В це ніхто не вірить,старий імбецил.
26.04.2026 10:31 Відповісти
😁 Ціль - не він, а його рейтинг. Це якщо чесно. Цей рейтинг хотіли підняти. Натомість, підозрюю, опустили ще нижче.
26.04.2026 10:39 Відповісти
справжя ціль була - стефанишина.
26.04.2026 10:59 Відповісти
26.04.2026 11:17 Відповісти
А може це по Зєлєнскому через Стефанішину хотіли вдарити? Або, ой лишенько! - по самому Єрмаку? 😲
26.04.2026 11:36 Відповісти
Готов друге вухо.
26.04.2026 10:31 Відповісти
Гоміки до вух байдужі !
26.04.2026 10:32 Відповісти
Там в одне влетить і в інше вилетить, але життєво важливі органи не постраждають.
26.04.2026 10:49 Відповісти
На жаль рудому павіану знову пощастило..
26.04.2026 10:32 Відповісти
Да комедія то все, розрахована на тупий янкі-плебс.
26.04.2026 10:34 Відповісти
Це мені нагадує старезний совковий анекдот. В Одесу приїхав Брежнев. Про це трубили по ТБ і писали у всіх газетах. Повезли Брежнева першим ділом на Дерибасівську. Ніхто не зустрічає, не звертають уваги шо приїхав дорогой Леонід Ілліч. Місцеві партбонзи занепокоїлись, такий візит і ніхто не звертае уваги. Дали команду охоронцям пальнути в повітря, може люди і збіжаться. Товариш майор з охорони кілька разів шмальнув у повітря. Через кілька хвилин відкриваеться вікно з будинку напроти і сонна тьотя Песя питае : чого шумим? Члени обкому кажуть : так Брежнев приїхав. Лічно ! Вікно закрилось і ніхто більше не поцікавився. Дають команду стрельнути ще раз, може люди не зрозуміли. Товариш майор стреляе в повітря вдруге. Ніякої реакції. Через пару хвалин відкриваеться вікно у тьоті Песі і вона питає : а шо, з першого разу не попали?
26.04.2026 10:33 Відповісти
Він вже рекордсмен по "замахах".)Час прийшов рейтинг рятувати.
Цікаво хто знімав-мосфільм чи Голлівуд?
26.04.2026 10:33 Відповісти
95 квартал.
26.04.2026 10:40 Відповісти
Вони могли консультувати.Досвід є.)
26.04.2026 10:49 Відповісти
Сценарій та сценарист замаху очевидно далекі від жанру)))Тарантіно поклич))
26.04.2026 10:34 Відповісти
не він ,а його вуха
26.04.2026 10:34 Відповісти
Як, млть, цих "кіллерів" тренують...
26.04.2026 10:35 Відповісти
Якщо робити ставки, можна з впевненістю сказати, що ставити на те, що в трампонутого потраплять, програшний варіант. Стрільців ретельно відбирають, та й зброю з ************ дають відповідну
26.04.2026 10:47 Відповісти
Загроза була більша, коли він впав під час евакуації.
26.04.2026 10:37 Відповісти
26.04.2026 10:37 Відповісти
Якщо послухати коментар тампона, то все це може бути спланованою акцією. Щоб він нарешті побудував оту дебільну бальну залу. Бо ця, мовляв, надто незахищена:

26.04.2026 10:43 Відповісти
Стрілець - Коул Аллен - працював викладачем на півставки в компанії C2 Education, яка готує до іспитів та надає репетиторські послуги. У грудні 2024 року компанія назвала його «викладачем місяця».

Він отримав ступінь бакалавра з машинобудування в Каліфорнійському технологічному інституті (2017) та магістра з інформатики в Каліфорнійському державному університеті в Домінгес-Хіллз. Під час навчання розробив прототип аварійного гальма для інвалідних візків, що привернуло увагу місцевих ЗМІ.

Аллен також позиціонував себе як розробник відеоігор і випустив інді-гру Bohrdom на платформі Steam, зареєструвавши торгову марку ще в 2018 році.

Федеральний прокурор у Вашингтоні Жанін Пірро повідомила, що він постане перед судом у понеділок і після розслідування може отримати додаткові звинувачення.
26.04.2026 10:56 Відповісти
Як в старому анекдоті, профессор Плейшнэр 3тий раз выпрыгивал из окна,но яд не действовал
26.04.2026 10:43 Відповісти
Це вже має всі натаки на систему.
Скоро у заголовках світових СМІ ---- Ви напевне будете сміятись, але в трампа знову не влучили !
26.04.2026 10:46 Відповісти
Схоже, він дуже схуд останнім часом.
26.04.2026 11:31 Відповісти
навіть стрілки перевелися в штатах, мабуть теж допризовну підготовку відмінили ще при першому терміні Трампа.
26.04.2026 10:46 Відповісти
Одинак-маньяк,з тих,що по громадських місцях стріляють,щоб потім відійти в світ інший.
26.04.2026 10:48 Відповісти
Попрошу шоб видали мені парабеллум - бо охорона якась дірява - Трамп
26.04.2026 10:48 Відповісти
памперс
26.04.2026 10:56 Відповісти
Шо там с українським слідом!? Пора вже,пора...
26.04.2026 10:51 Відповісти
Там, подейкують, одна втікачка від ВАКСу і кримінального провадження (за розкрадання бюджетних коштів через зловживання службовим становищем), мало не розлучилася з тим, що встигла з'їсти
26.04.2026 10:59 Відповісти
"Напад нібито здійснив 31-річний учитель Коул Аллен, озброєний дробовиком, пістолетом і ножами."
А " у приміщенні з барними візками без охорони" ще мабуть знаходилося кілька протитанкових мін і РПГ. Звісно, віримо
26.04.2026 10:52 Відповісти
Божевільні вони такі...
Хто перший вдягнув халат - той і лікар.
Да, Доня?
26.04.2026 10:57 Відповісти
На Джо Байдена ніхто не нападав...
Чомусь.
26.04.2026 10:58 Відповісти
На обамку тоже, но это не говорит о них в положительном свете. Нет врагов - ничего из себя не представляешь
26.04.2026 11:32 Відповісти
Справжні вороги не створюють пропагандистський галас, вони просто вбивають. Мовчки.
26.04.2026 12:15 Відповісти
+++
26.04.2026 17:12 Відповісти
Де ви знайшли "положительньій свєт" в ********* на всю голову крашеного пітуха?
26.04.2026 12:50 Відповісти
Один ідіот напав на іншого, але погодьтесь що пропустити людину з рушницею до Білого дому могли теж тільки повні ідіоти.
26.04.2026 11:11 Відповісти
Скоріше за все, рушниця була надувна.
26.04.2026 11:32 Відповісти
Это произошло не в Белом Доме, а в ресторане гостиницы Хилтон. Чувака никто никуда не пропускал, он попытался рвануть через первый кпп, выстрелив в агента секретной службы который стоял на магнитной раме, и там его и нахлобучили.
26.04.2026 14:52 Відповісти
Це або нападник тупий, або Трамп шукає привід до закручування гайок.
26.04.2026 11:20 Відповісти
Або просто хоче відвернути увагу.
26.04.2026 11:22 Відповісти
Старий довбень Трампидло забув прокукурікати, що якби не він, то клятий Байден його давно пустив-би на корм котам.
26.04.2026 11:32 Відповісти
Отак на таких заходах відкорковувати кока-колу.
26.04.2026 11:33 Відповісти
це, був замах на стефанішину!
треба терміново збирати оон.
зелений кончений гундос з трибуни розкаже як на його друзів скоюють замахи!
26.04.2026 11:45 Відповісти
Це дух Хаменеї вселився в того викладача щоб відомстити Тромбу.
26.04.2026 11:48 Відповісти
Весь, чи тільки вухо? Хоча на цей раз і у вухо не поцілили. Чекає підвищення рейтингу,м'який впав під ноги пуйла?
На руках Трампа також кров українців, не тільки Пуйла, бо це він зняв санкції з російської нафти. А ще одного паренька, який продовжив транспортування російської нафти до Європи.
26.04.2026 11:51 Відповісти
шось з цим трампом не так...чотири замахи і все мимо ...амеріканцям поробленно... ...
26.04.2026 12:01 Відповісти
Звичайно якщо ці 'замахи' не організовували його власні піарники. Видається, що Трамп хоч в чомусь намагається перевершити своїх попередників: наприклад, за кількістю замахів на каденцію. До нього 'щасливчики' мали лише по одному замаху, а більшість американських президентів таке 'щастя' взагалі оминуло.
26.04.2026 12:13 Відповісти
Ну звичайно, адже Трамп - пуп Землі (в його уявленні).
26.04.2026 12:07 Відповісти
Було б реальніше кіно, якби постановщики хоч рану справжню організували, але ж актори нарциси сцикуни. Тому і бачимо десятки "пакушєній" і всі зі щасливим кінцем, а то й зовсім перешкоджені.
26.04.2026 12:37 Відповісти
Режисура хєровєйша. Підтримую класика:"Не вірю". Підтягнути рейтинг до осінніх виборів? Чому ні? Але консультацій перевіреного способу "лже- замахів " а-ля Ющенко(який самі ж і придумали) в України не отримали. Тому й епізод виглядає жалюгідним.
26.04.2026 12:38 Відповісти
Передвиборча компанія, тож саме як з вухом...
26.04.2026 12:47 Відповісти
Вони вирішили йти за принципом "якщо працює - не чіпай".
26.04.2026 15:59 Відповісти
Одна куля влучила в бронежилет охоронця . Дивно що його не застрелили.
26.04.2026 12:47 Відповісти
Охоронців у цих кровопивців було більше ніж гостей.
26.04.2026 12:50 Відповісти
Та ні, цей тип приперся з Каліфорнії щурів під готелем постріляти.
26.04.2026 14:11 Відповісти
Якби Президентом був Байден - такого би ніколи не могло статися!!! ...як і війни з Іраном....??
26.04.2026 14:34 Відповісти
Та звичайно! Хто б сумнівався, ***?! Звісно, що кіно для тампона готували
26.04.2026 15:52 Відповісти
ЧСВ Трампа звичайно як завжди, але факт, шо цього придурка давно пора завалити заради блага всього людства і з співчуття до страждань самої хворої худоби, є факт.
26.04.2026 15:57 Відповісти
ЩЕ ОДИН ОРДЕН РУДОМУ
26.04.2026 16:14 Відповісти
Мозг нє задєт.
Розходьтеся
26.04.2026 17:51 Відповісти
Ще одна нецікава вистава з невдалим замахом на рудого. Вдруге підняти рейтинг з подряпиною на вусі не вийде.
