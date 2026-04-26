Трамп припустив, що ціллю стрілянини був саме він

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на інцидент зі стріляниною під час заходу за його участі, заявив, що не виключає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.

Про це він заявив на пресбрифінг у Білому домі після інциденту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Трамп про нападника

Під час виступу Трамп заявив, що підозрюваний, узятий під варту, був "дуже хворою людиною".

"Це божевільні. Це божевільні та з ними потрібно розібратися", - сказав він.

Трамп також заявив, що захід буде перенесено на пізнішу дату, додавши, що ця подія стала травмуючою для першої леді Меланії Трамп.

Також він стверджував, що спочатку не хотів їхати з місця події попри вимоги Секретної служби.

"Я відчайдушно боровся за те, щоб залишитися. Але вони сказали: "Будь ласка, сер", бо не знали всього, відбувалося багато чого, і вони не знали, чи може бути там одинокий стрілець", - заявив Трамп.

Хто був ціллю нападу?

На запитання репортера, чи вважає президент, що він був ціллю нападу, Трамп відповів: "Мабуть… Я маю на увазі, ці люди просто божевільні, ти ніколи не знаєш".

Він пояснив, що нападники обирають найвпливовіших людей для замахів на вбивство.

"Я вивчав випадки замахів... вони завжди обирають найвпливовіших людей, як-от Авраама Лінкольна. Вони не нападають на тих, хто нічого особливого не робить. Ми зробили багато", - пояснив він.

