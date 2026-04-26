Осуждаем стрельбу на ужине корреспондентов Белого дома, - Сибига
Украинская сторона осуждает стрельбу на ужине для корреспондентов Белого дома, на котором, среди прочих, присутствовал президент США Дональд Трамп.
Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы осуждаем стрельбу на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. С облегчением отмечаем, что президент США Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Венс и другие участники не пострадали.
Такое насилие не имеет никакого оправдания и не должно иметь места в демократическом обществе", — написал Сибига.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, на ужине для корреспондентов Белого дома раздались выстрелы: Трампа экстренно эвакуировали.
- Стефанишина уже назвала стрельбу покушением на Трампа.
Білява дурепа левітт - прес-секретарка білого дому - у коментарі перед початком заходу ляпнула "сьогодні пролунають постріли":
https://streamable.com/r2lg8m
Звісно, воно мало на увазі "сьогодні будуть гострі жарти", але після невдалого замаху це звучить просто як зловісне пророцтво
оце зелений холуй сибіга видав.
тобто!
шоу голобородька сибіга дуже ********, а от, шоу рудого імбецила осуджує?
І далі за текстом.
Ні підтримки ні засудження!
Не все так однозначно!! Треба вислухати думку всіх сторін
А народ потім страждає.