Засуджуємо стрілянину на вечері кореспондентів Білого дому, - Сибіга

Українська сторона засуджує стрілянину на вечері для кореспондентів Білого дому, на якій з-поміж інших був присутнім президент США Дональд Трамп.

Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо стрілянину на вечері Асоціації кореспондентів при Білому домі. Із полегшенням відзначаємо, що Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент США Джей Ді Венс та інші учасники не постраждали.

Таке насильство не має жодного виправдання і не повинно мати місця в демократичному суспільстві", - написав Сибіга.

Що передувало?

Як повідомлялося, на вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.

Стефанішина вже назвала стрілянину замахом на Трампа.

