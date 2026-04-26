2 844 35
Засуджуємо стрілянину на вечері кореспондентів Білого дому, - Сибіга
Українська сторона засуджує стрілянину на вечері для кореспондентів Білого дому, на якій з-поміж інших був присутнім президент США Дональд Трамп.
Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми засуджуємо стрілянину на вечері Асоціації кореспондентів при Білому домі. Із полегшенням відзначаємо, що Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент США Джей Ді Венс та інші учасники не постраждали.
Таке насильство не має жодного виправдання і не повинно мати місця в демократичному суспільстві", - написав Сибіга.
Що передувало?
- Як повідомлялося, на вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.
- Стефанішина вже назвала стрілянину замахом на Трампа.
Топ коментарі
+14 Randall Flag #387882
показати весь коментар26.04.2026 11:33 Відповісти Посилання
+10 Gary Grant
показати весь коментар26.04.2026 11:48 Відповісти Посилання
+7 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар26.04.2026 11:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Білява дурепа левітт - прес-секретарка білого дому - у коментарі перед початком заходу ляпнула "сьогодні пролунають постріли":
https://streamable.com/r2lg8m
Звісно, воно мало на увазі "сьогодні будуть гострі жарти", але після невдалого замаху це звучить просто як зловісне пророцтво
оце зелений холуй сибіга видав.
тобто!
шоу голобородька сибіга дуже ********, а от, шоу рудого імбецила осуджує?
І далі за текстом.
Ні підтримки ні засудження!
Не все так однозначно!! Треба вислухати думку всіх сторін
А народ потім страждає.