2 844 35

Засуджуємо стрілянину на вечері кореспондентів Білого дому, - Сибіга

замах на Трампа

Українська сторона засуджує стрілянину на вечері для кореспондентів Білого дому, на якій з-поміж інших був присутнім президент США Дональд Трамп.

Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо стрілянину на вечері Асоціації кореспондентів при Білому домі. Із полегшенням відзначаємо, що Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент США Джей Ді Венс та інші учасники не постраждали.

Таке насильство не має жодного виправдання і не повинно мати місця в демократичному суспільстві", - написав Сибіга.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, на вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.
  • Стефанішина вже назвала стрілянину замахом на Трампа.

Автор: 

стрілянина (1893) Трамп Дональд (8741) Сибіга Андрій (904)
+14
Шкандаль може бути

Білява дурепа левітт - прес-секретарка білого дому - у коментарі перед початком заходу ляпнула "сьогодні пролунають постріли":

https://streamable.com/r2lg8m

Звісно, воно мало на увазі "сьогодні будуть гострі жарти", але після невдалого замаху це звучить просто як зловісне пророцтво
26.04.2026 11:33 Відповісти
+10
Лизання трампонівської дупи не допоможе,сибіга.
26.04.2026 11:48 Відповісти
+7
❗️Агенти секретної служби з місця стрільби першим виводили не Трампа, а Джей Ді Венса. І лише потім президента США, який упав по дорозі
26.04.2026 11:26 Відповісти
В квача грають?
26.04.2026 11:21 Відповісти
А кто сказал"засуджуємо"?))
26.04.2026 11:36 Відповісти
.. засуджують некваліфіковану гру акторів!!! Спектакль грали відверто непрофесійні актори. При пострілах зал не реагував... Всі очікували на аплодисменти. От у Шифіра спектакль був значно професійно підготовлений... І дирки від куль... і поранений водій.... )))
26.04.2026 11:49 Відповісти
26.04.2026 14:47 Відповісти
я вимагаю продовження банкету !
26.04.2026 11:24 Відповісти
Було таке - потім копняками його підняли
26.04.2026 11:28 Відповісти
А це не наводить на думки, що цар ненастоящий?
26.04.2026 13:46 Відповісти
Ще одне чмо шашличне вилізло. Де ти там насильство побачив? Коли біля білого дому і в ньому бігали ублюдки з рогами на голові і зброєю, що ти тоді бачив?
26.04.2026 11:26 Відповісти
Підтримуємо стрілянину на вечері кореспондентів Білого дому
26.04.2026 11:32 Відповісти
Сиьіга, а який стосунок має держава Україна до цього замаху? Чи ти від себе особисто? А може від Зєлєнского? Заява явно потребує уточнення.
26.04.2026 11:33 Відповісти
..засуджує непрофесійну гру акторів у порівнянні з нашими акторами..)_))
26.04.2026 11:51 Відповісти
да сильна
26.04.2026 13:25 Відповісти
Ми засуджуємо стрілянину на вечері.А в сніданок і обід-нє.
26.04.2026 11:34 Відповісти
хммм.....
оце зелений холуй сибіга видав.
тобто!
шоу голобородька сибіга дуже ********, а от, шоу рудого імбецила осуджує?
26.04.2026 11:37 Відповісти
Було б підозрілим ,аби МЗС України вітало стрілянину в Білому Домі. Капітани очевидність на чолі з фараоном правлять країною
26.04.2026 11:42 Відповісти
Тут я бачу,одним вухом не обійдешся
26.04.2026 11:45 Відповісти
Сыбига, не мешай, веселятся люди.
26.04.2026 11:47 Відповісти
... Засуджуємо НЕВЛУЧНУ стрілянину...
І далі за текстом.
26.04.2026 11:48 Відповісти
Це так зворушливо...А не засуджує дії злочинців, що покрали мільярди з бюджету і залишили мирних громадян без захисту в Дніпрі і Харкові? Не засуджує дії чиновників і чотирьох разового ухилянта, що розмінували Чонгар і запустили ворога під Маріуполь, Херсон, Миколаїв і Запоріжжя?
26.04.2026 11:48 Відповісти
Думаймо інакше ,але чого не скажеш ради правильної дипломатії. І це правильно!
26.04.2026 11:53 Відповісти
постанова для примітивних приматів оксикодона.
26.04.2026 11:59 Відповісти
Зелені шавки почали підтявкувати. Воно щось там засуджує...
26.04.2026 12:02 Відповісти
Ага, а з іншими ну і хрен з ними...))
26.04.2026 12:06 Відповісти
Стрілянину звичайно засуджуємо, але стрілків таки краще треба готувати...
26.04.2026 12:47 Відповісти
це спеціально підготовлені гебнею "квартальні стрілки" .які мають преміальні за подібного роду роль і її виконання...
26.04.2026 13:21 Відповісти
Зелені підори відлизують рудому псу тампону, шлюхі *****.
26.04.2026 12:51 Відповісти
Ні, хай вже як є.
Ні підтримки ні засудження!
Не все так однозначно!! Треба вислухати думку всіх сторін
26.04.2026 12:51 Відповісти
Терміново треба провести переговори і БігДіл між Красновим і стрільцем. Червону доріжку йому.
26.04.2026 13:44 Відповісти
Погано коли підготовка у патріотів недостатня. Але, як у боксі, є надія на "лакі панч" і саме вона змушує патріотів діяти.
26.04.2026 14:10 Відповісти
Шобло
26.04.2026 14:27 Відповісти
Ніякого стрілка-зловмисника не було. Бо зброї у ініціатора інциденту не було. Стрілянину відкрила охорона Тромба, коли чувак з усього розгону пробіг приміщення кордону безпеки і намагався потрапити у банкетний зал на вечерю.
26.04.2026 15:33 Відповісти
Задовбали ці косоокі стрілки, то Трампу вухо зачепили то Фіцо не змогли нормально застрелити.
А народ потім страждає.
26.04.2026 15:38 Відповісти
 
 