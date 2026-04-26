Стрілянини не сталося б, якби в Білому домі була бальна зала, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що стрілянини під час вечері кореспондентів Білого дому не сталося б, якби на території Білого дому була "велика та захищена бальна зала".
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
Надсекретна бальна зала
Так, Трамп зазначив, що стрілянина, яка сталася минулої ночі, – це причина, чому Збройні Сили США, Секретна служба США, правоохоронні органи та "кожен президент" протягом "останніх 150 років" наполягли на тому, щоб на території Білого дому "була збудована велика, безпечна і захищена бальна зала".
"Ця подія ніколи б не сталася, якби військово надсекретна бальна зала, яка зараз будується в Білому домі, вже існувала. Її не можуть збудувати достатньо швидко. Хоча вона й красива, вона має всі найвищі рівні безпеки, а також там немає приміщень зверху, звідки неперевірені люди могли б проникнути всередину. Вона розташована у межах огорожі найбільш захищеної будівлі у світі – Білого дому", - наголосив він.
Позов щодо зали
Також Трамп назвав судовий позов щодо бальної зали "абсурдним".
"Ніщо не повинно перешкоджати її будівництву, яке відбувається в межах бюджету та значно випереджає графік", – додав Трамп.
Що передувало?
Як повідомлялося, на вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.
Стефанішина вже назвала стрілянину замахом на Трампа.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.
Принц Гаррі під час візиту до України відвідав військове кладовище, 24 квітня 2026 р. одягнутий по паовному дрес коду та, з поваги до Українських Воїнів, одягнув всі свої нагороди.
Разом із ним кладовище відвідала міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. фуля там пам'ять про Воїнів,
Оціночна вартість проєкту зросла з початкових $200 млн до $400 млн. Трамп стверджує, що будівництво фінансується за рахунок приватних пожертв (зокрема від корпорацій Apple, Google, Meta) та його власних коштів, без залучення грошей платників податків.
