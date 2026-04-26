Стрілянини не сталося б, якби в Білому домі була бальна зала, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що стрілянини під час вечері кореспондентів Білого дому не сталося б, якби на території Білого дому була "велика та захищена бальна зала".

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Надсекретна бальна зала

Так, Трамп зазначив, що стрілянина, яка сталася минулої ночі, – це причина, чому Збройні Сили США, Секретна служба США, правоохоронні органи та "кожен президент" протягом "останніх 150 років" наполягли на тому, щоб на території Білого дому "була збудована велика, безпечна і захищена бальна зала".

"Ця подія ніколи б не сталася, якби військово надсекретна бальна зала, яка зараз будується в Білому домі, вже існувала. Її не можуть збудувати достатньо швидко. Хоча вона й красива, вона має всі найвищі рівні безпеки, а також там немає приміщень зверху, звідки неперевірені люди могли б проникнути всередину. Вона розташована у межах огорожі найбільш захищеної будівлі у світі – Білого дому", - наголосив він.

Також читайте: Засуджуємо стрілянину на вечері кореспондентів Білого дому, - Сибіга

Позов щодо зали

Також Трамп назвав судовий позов щодо бальної зали "абсурдним".

"Ніщо не повинно перешкоджати її будівництву, яке відбувається в межах бюджету та значно випереджає графік", – додав Трамп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новий замах на Трампа: стрілянину на вечері кореспондентів Білого дому влаштував вчитель із Каліфорнії Коул Аллен. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?