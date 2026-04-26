Впервые в истории: Израиль развернул "Железный купол" в ОАЭ на фоне атак Ирана

Израиль укрепил военное сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Страна передала ОАЭ систему противовоздушной обороны "Железный купол" вместе с военными для ее обслуживания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале журналиста Барака Равида для Axios.

По информации источников, решение было принято после активизации ракетных и дронных атак со стороны Ирана по территории Эмиратов. ОАЭ подверглись значительным обстрелам, что заставило руководство страны обратиться за помощью к союзникам.

Укрепление оборонного партнерства

Передача "Железного купола" стала беспрецедентной, ведь ранее эта система не развертывалась за пределами Израиля. Вместе с техникой в ОАЭ прибыли израильские военные инструкторы, которые обеспечивают ее функционирование.

По данным эмиратской стороны, Иран выпустил по стране сотни ракет и тысячи беспилотников. Значительную часть из них удалось перехватить, однако отдельные удары достигли целей, нанеся ущерб инфраструктуре.

Решение о передаче системы было принято после контактов на высшем уровне между руководством двух государств. В то же время этот шаг может вызвать дискуссии внутри Израиля, поскольку страна также находится под угрозой обстрелов.

Реакция союзников и новые вызовы

В ОАЭ отмечают, что война с Ираном изменила подход к безопасности и партнерствам. Страна активно углубляет сотрудничество с государствами, которые готовы оказывать реальную помощь в сфере обороны.

"США и Израиль доказали свою поддержку, предоставляя военную помощь, разведданные и дипломатическую поддержку", - заявил представитель ОАЭ.

Помимо Израиля и США, поддержку Эмиратам также оказывают другие западные страны. Это свидетельствует о формировании более широкой коалиции безопасности в регионе.

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация может еще больше укрепить отношения между Израилем и ОАЭ, которые после подписания мирного соглашения в 2020 году постепенно расширяют сотрудничество, несмотря на отдельные разногласия.

