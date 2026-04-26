РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6845 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Операция США против Ирана
3 411 35

Впервые в истории: Израиль развернул "Железный купол" в ОАЭ на фоне атак Ирана

Израильский "Железный купол" будет защищать ОАЭ
Фото: armyrecognition.com

Израиль укрепил военное сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Страна передала ОАЭ систему противовоздушной обороны "Железный купол" вместе с военными для ее обслуживания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале журналиста Барака Равида для Axios.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По информации источников, решение было принято после активизации ракетных и дронных атак со стороны Ирана по территории Эмиратов. ОАЭ подверглись значительным обстрелам, что заставило руководство страны обратиться за помощью к союзникам.

Укрепление оборонного партнерства

Передача "Железного купола" стала беспрецедентной, ведь ранее эта система не развертывалась за пределами Израиля. Вместе с техникой в ОАЭ прибыли израильские военные инструкторы, которые обеспечивают ее функционирование.

По данным эмиратской стороны, Иран выпустил по стране сотни ракет и тысячи беспилотников. Значительную часть из них удалось перехватить, однако отдельные удары достигли целей, нанеся ущерб инфраструктуре.

Решение о передаче системы было принято после контактов на высшем уровне между руководством двух государств. В то же время этот шаг может вызвать дискуссии внутри Израиля, поскольку страна также находится под угрозой обстрелов.

Реакция союзников и новые вызовы

В ОАЭ отмечают, что война с Ираном изменила подход к безопасности и партнерствам. Страна активно углубляет сотрудничество с государствами, которые готовы оказывать реальную помощь в сфере обороны.

"США и Израиль доказали свою поддержку, предоставляя военную помощь, разведданные и дипломатическую поддержку", - заявил представитель ОАЭ.

Помимо Израиля и США, поддержку Эмиратам также оказывают другие западные страны. Это свидетельствует о формировании более широкой коалиции безопасности в регионе.

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация может еще больше укрепить отношения между Израилем и ОАЭ, которые после подписания мирного соглашения в 2020 году постепенно расширяют сотрудничество, несмотря на отдельные разногласия.

Автор: 

Израиль (2216) Иран (2844) ОАЭ (264) ПВО (3621) Ормузский пролив (121)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Якщо в ОАЕ переплатили разів в 5 за "Залізний купол", то чому б і не продати?
показать весь комментарий
26.04.2026 20:21 Ответить
+4
не там они должны быть, а тут. Зачем нам их закон об антисемитизме, когда они не могут свой железный купол применить у нас?
показать весь комментарий
26.04.2026 20:19 Ответить
+4
Шо не можна придбати за гроші - можна купити за великі гроші
показать весь комментарий
26.04.2026 20:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.04.2026 20:19 Ответить
🤣
показать весь комментарий
26.04.2026 20:32 Ответить
Тобі конче будь що потрібно було написати?
показать весь комментарий
26.04.2026 20:41 Ответить
А оно им надо? Типа за один только "закон об антисемитизме" они должны кинуться нас защищать..
показать весь комментарий
26.04.2026 21:04 Ответить
Вони Умань не захищають зараз... При тому що уряд зараз під контролем саме сектанто-радикальної традиціоналісьської коаліції
Совкові наглючі тупіі хазари , мабуть не є семітами.., мабуть походять від тюркомовних племен.. ( папаріма, скумбрія, вся ця міндічіада) . А араби є справжніми семітами!!.
показать весь комментарий
26.04.2026 21:08 Ответить
Генетичні експертизи доводять , що хазарьского геному в ашкеназів не більше 5% . У сефардів й кавказких іудеїв - 0% .
показать весь комментарий
27.04.2026 00:50 Ответить
кто навязуется, тот и должен первым идти на поле боя или защищать небо
показать весь комментарий
27.04.2026 05:09 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2026 21:07 Ответить
"Залізний купол" закрива небо від дронів й дрібних кустарних виробів на достаньо невеликий площі з великою плотністтю населеня . ОАЕ - як раз підходить . А в України площа величезна . Й половину Києва не прикриє !!!
показать весь комментарий
27.04.2026 00:54 Ответить
Если они не закроют наше небо, я стану антисемитом!
показать весь комментарий
27.04.2026 05:08 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2026 20:21 Ответить
Ізраїль експортував до Фінляндії та Німеччини інші, потужніші системи ППО та ПРО, ніж «Залізний купол». Обидві країни обрали ізраїльські технології для захисту від балістичних і крилатих ракет на великих відстанях і висотах.

Німеччина придбала систему Arrow 3 для захисту від балістичних ракет поза межами атмосфери (на висоті понад 100 км). Угода на суму близько 3,6-4 мільярдів євро стала найбільшою оборонною угодою в історії Ізраїлю.

Фінляндія стала першим іноземним покупцем системи David's Sling.
Контракт оцінюється у 317 мільйонів євро.
Система заповнює прогалину у висотній обороні країни, перехоплюючи балістичні та крилаті ракети на відстані від 40 до 300 км.
показать весь комментарий
26.04.2026 20:25 Ответить
Хорошим аналогом ракет РАС-3 є антибалістичнi комплекси в інших країнах, наприклад південнокорейський KM-SAM Block II.

Об'єднані Арабські Емірати мають угоду на 3,5 мільярда доларів на 12 батарей KM-SAM Block II.

Hинішні виробничі лінії для KM-SAM Block II повністю завантажені приблизно до 2030 року.
показать весь комментарий
26.04.2026 20:34 Ответить
3 березня 2026 року було повідомлено, що KM-SAM здійснив свій бойовий дебют з силами ППО ОАЕ та успішно перехопив кілька іранських ракет під час війни в Ірані 2026 року.
За повідомленнями, досягає 96% успішності перехоплення ракетних атак.
показать весь комментарий
26.04.2026 20:37 Ответить
Об'єднані Арабські Емірати втрачають багато від війни - це і торгівля і безподаткове сховище для багатіїв, тому і готові багато платити зо свою ППО.
Через війну на Близькому Сході потік заможних людей до ОАЕ може зменшитися. Ще торік Дубай був одним з головних напрямків для міграції мільйонерів, але у 2026 році цей потік, ймовірно, скоротиться.
показать весь комментарий
26.04.2026 20:52 Ответить
Дубай довгий час продавався як майже ідеальна формула для заможних: нуль податку на доходи, розкішний рівень життя, ******* інфраструктура і прості правила для переїзду.
Через це місто стало одним із головних центрів міграції мільйонерів у світі.
показать весь комментарий
26.04.2026 20:54 Ответить
А також mekkoю для Інфоциган та мажорів з СНД та іншіх типів шахраїв
показать весь комментарий
26.04.2026 21:04 Ответить
наскільки той "Залізний купол" ефективний проти іранських обстрілів потужною балістикою та тихоходними шахедами, то є велике питання.
адже він заточений проти катюш-касанів

.
показать весь комментарий
26.04.2026 22:39 Ответить
А Дубаи а в Дубаи
Сидит под пальмами МахмудАли
И курит план и чтит Коран
И продает не на рубли.. 🤣🤣😆
Стара шанZонівська пісня, якою маршрутники 90хх виносили мозок всьому Херсону і області )
показать весь комментарий
26.04.2026 21:03 Ответить
Це все добре - тільки Іран два рази втулив по Дімону - де в Ізраїля ядерний реактор
показать весь комментарий
26.04.2026 20:43 Ответить
Шкода, таки програли ми конкуренцію ізраїльтянам.
показать весь комментарий
26.04.2026 20:30 Ответить
тільки ракета Купола коштує не менше 20 тис. у.є., а український Піс Юн - 2 тис.

над кожною опреснілкою чи нафтовою севажиною купол не поставиш
показать весь комментарий
26.04.2026 22:42 Ответить
наші перехоплювачі це надійний та дешевий спосіб об'єктової ППО проти шахедів

.
показать весь комментарий
26.04.2026 22:45 Ответить
Зяма, знімай тепер наших перехоплювачив, та відправляй додому, туди, де вони найбільш потрібні..
Нє, капєічка к капєічкє, своя кишеня ближча......
показать весь комментарий
26.04.2026 20:32 Ответить
Воно там своє майно і міндіча охороняє за рахунок Українців
показать весь комментарий
26.04.2026 21:10 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2026 20:35 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2026 20:35 Ответить
Вот Гойда пролєтєла і товаріщь наш упал..
показать весь комментарий
26.04.2026 21:01 Ответить
Їзраїль почав захищати семітські народи ? То блага справа вітаємо...
Не все ж панькатись з міндічами та совковими хазарами !! Треба захищати справжніх Семітів !!! ♥️👍🏻💪🏻💪🏻
Он і Потужний Вождь підсобив , заком для семітів підмахнув...
показать весь комментарий
26.04.2026 21:00 Ответить
Ні х*я себе Ізраїль комусь допоміг? та ще й арабам? Це все мабуть за непогану плату
показать весь комментарий
26.04.2026 21:15 Ответить
Хіба що на гроші легше в ОАЕ стане , бо від видів та зразків озброєння якими атакують іранці цей купол нічим не допоможе.
показать весь комментарий
26.04.2026 21:36 Ответить
Розділити аллахопоклонників хороша ідея. У дусі білої людини. Старі добрі методи.
показать весь комментарий
26.04.2026 21:48 Ответить
Забавно слушать про белого человека от жителя страны где Ахмед самое популярное имя у младенцев
показать весь комментарий
26.04.2026 22:33 Ответить
Не допоможе це Ізраїлю: рано чи пізно ядерна бомба буде в ісламістів. Територія Ізраїлю в цьому контексті - непомітна географічна точка, яка буде стерта з карти світу.
показать весь комментарий
26.04.2026 22:56 Ответить
ізраїль і тут гарно прибарахлився
показать весь комментарий
27.04.2026 02:00 Ответить
 
 