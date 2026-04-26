Впервые в истории: Израиль развернул "Железный купол" в ОАЭ на фоне атак Ирана
Израиль укрепил военное сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Страна передала ОАЭ систему противовоздушной обороны "Железный купол" вместе с военными для ее обслуживания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале журналиста Барака Равида для Axios.
По информации источников, решение было принято после активизации ракетных и дронных атак со стороны Ирана по территории Эмиратов. ОАЭ подверглись значительным обстрелам, что заставило руководство страны обратиться за помощью к союзникам.
Укрепление оборонного партнерства
Передача "Железного купола" стала беспрецедентной, ведь ранее эта система не развертывалась за пределами Израиля. Вместе с техникой в ОАЭ прибыли израильские военные инструкторы, которые обеспечивают ее функционирование.
По данным эмиратской стороны, Иран выпустил по стране сотни ракет и тысячи беспилотников. Значительную часть из них удалось перехватить, однако отдельные удары достигли целей, нанеся ущерб инфраструктуре.
Решение о передаче системы было принято после контактов на высшем уровне между руководством двух государств. В то же время этот шаг может вызвать дискуссии внутри Израиля, поскольку страна также находится под угрозой обстрелов.
Реакция союзников и новые вызовы
В ОАЭ отмечают, что война с Ираном изменила подход к безопасности и партнерствам. Страна активно углубляет сотрудничество с государствами, которые готовы оказывать реальную помощь в сфере обороны.
"США и Израиль доказали свою поддержку, предоставляя военную помощь, разведданные и дипломатическую поддержку", - заявил представитель ОАЭ.
Помимо Израиля и США, поддержку Эмиратам также оказывают другие западные страны. Это свидетельствует о формировании более широкой коалиции безопасности в регионе.
Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация может еще больше укрепить отношения между Израилем и ОАЭ, которые после подписания мирного соглашения в 2020 году постепенно расширяют сотрудничество, несмотря на отдельные разногласия.
Совкові наглючі тупіі хазари , мабуть не є семітами.., мабуть походять від тюркомовних племен.. ( папаріма, скумбрія, вся ця міндічіада) . А араби є справжніми семітами!!.
Німеччина придбала систему Arrow 3 для захисту від балістичних ракет поза межами атмосфери (на висоті понад 100 км). Угода на суму близько 3,6-4 мільярдів євро стала найбільшою оборонною угодою в історії Ізраїлю.
Фінляндія стала першим іноземним покупцем системи David's Sling.
Контракт оцінюється у 317 мільйонів євро.
Система заповнює прогалину у висотній обороні країни, перехоплюючи балістичні та крилаті ракети на відстані від 40 до 300 км.
Об'єднані Арабські Емірати мають угоду на 3,5 мільярда доларів на 12 батарей KM-SAM Block II.
Hинішні виробничі лінії для KM-SAM Block II повністю завантажені приблизно до 2030 року.
За повідомленнями, досягає 96% успішності перехоплення ракетних атак.
Через війну на Близькому Сході потік заможних людей до ОАЕ може зменшитися. Ще торік Дубай був одним з головних напрямків для міграції мільйонерів, але у 2026 році цей потік, ймовірно, скоротиться.
Через це місто стало одним із головних центрів міграції мільйонерів у світі.
адже він заточений проти катюш-касанів
.
Сидит под пальмами МахмудАли
И курит план и чтит Коран
И продает не на рубли.. 🤣🤣😆
Стара шанZонівська пісня, якою маршрутники 90хх виносили мозок всьому Херсону і області )
над кожною опреснілкою чи нафтовою севажиною купол не поставиш
.
Нє, капєічка к капєічкє, своя кишеня ближча......
Не все ж панькатись з міндічами та совковими хазарами !! Треба захищати справжніх Семітів !!! ♥️👍🏻💪🏻💪🏻
Он і Потужний Вождь підсобив , заком для семітів підмахнув...