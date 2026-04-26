Вперше в історії: Ізраїль розгорнув "Залізний купол" в ОАЕ на тлі атак Ірану

Ізраїльський Залізний купол захищатиме ОАЕ
Ізраїль посилив військову співпрацю з Об’єднаними Арабськими Еміратами на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Країна передала ОАЕ систему протиповітряної оборони "Залізний купол" разом із військовими для її обслуговування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі журналіста Барака Равіда для Axios.

За інформацією джерел, рішення було ухвалене після активізації ракетних і дронових атак з боку Ірану по території Еміратів. ОАЕ зазнали значних обстрілів, що змусило керівництво країни звернутися по допомогу до союзників.

Посилення оборонного партнерства

Передача "Залізного купола" стала безпрецедентною, адже раніше ця система не розгорталася за межами Ізраїлю. Разом із технікою до ОАЕ прибули ізраїльські військові інструктори, які забезпечують її функціонування.

За даними еміратської сторони, Іран випустив по країні сотні ракет і тисячі безпілотників. Значну частину з них вдалося перехопити, однак окремі удари досягли цілей, завдавши шкоди інфраструктурі.

Рішення про передачу системи було ухвалене після контактів на найвищому рівні між керівництвом двох держав. Водночас цей крок може викликати дискусії всередині Ізраїлю, оскільки країна також перебуває під загрозою обстрілів.

Реакція союзників та нові виклики

В ОАЕ відзначають, що війна з Іраном змінила підхід до безпеки та партнерств. Країна активно поглиблює співпрацю з державами, які готові надавати реальну допомогу у сфері оборони.

"США та Ізраїль довели свою підтримку, надаючи військову допомогу, розвіддані та дипломатичну підтримку", — заявив представник ОАЕ.

Крім Ізраїлю та США, підтримку Еміратам також надають інші західні країни. Це свідчить про формування ширшої коаліції безпеки в регіоні.

Експерти зазначають, що нинішня ситуація може ще більше зміцнити відносини між Ізраїлем та ОАЕ, які після підписання мирної угоди у 2020 році поступово розширюють співпрацю, попри окремі розбіжності.

Якщо в ОАЕ переплатили разів в 5 за "Залізний купол", то чому б і не продати?
26.04.2026 20:21 Відповісти
не там они должны быть, а тут. Зачем нам их закон об антисемитизме, когда они не могут свой железный купол применить у нас?
26.04.2026 20:19 Відповісти
Шо не можна придбати за гроші - можна купити за великі гроші
26.04.2026 20:35 Відповісти
не там они должны быть, а тут. Зачем нам их закон об антисемитизме, когда они не могут свой железный купол применить у нас?
26.04.2026 20:19 Відповісти
🤣
26.04.2026 20:32 Відповісти
Тобі конче будь що потрібно було написати?
26.04.2026 20:41 Відповісти
А оно им надо? Типа за один только "закон об антисемитизме" они должны кинуться нас защищать..
26.04.2026 21:04 Відповісти
Вони Умань не захищають зараз... При тому що уряд зараз під контролем саме сектанто-радикальної традиціоналісьської коаліції
Совкові наглючі тупіі хазари , мабуть не є семітами.., мабуть походять від тюркомовних племен.. ( папаріма, скумбрія, вся ця міндічіада) . А араби є справжніми семітами!!.
26.04.2026 21:08 Відповісти
Генетичні експертизи доводять , що хазарьского геному в ашкеназів не більше 5% . У сефардів й кавказких іудеїв - 0% .
27.04.2026 00:50 Відповісти
кто навязуется, тот и должен первым идти на поле боя или защищать небо
27.04.2026 05:09 Відповісти
Совкові наглючі тупіі хазари , мабуть не є семітами.., мабуть походять від тюркомовних племен.. ( папаріма, скумбрія, вся ця міндічіада) . А араби є справжніми семітами!!
26.04.2026 21:07 Відповісти
"Залізний купол" закрива небо від дронів й дрібних кустарних виробів на достаньо невеликий площі з великою плотністтю населеня . ОАЕ - як раз підходить . А в України площа величезна . Й половину Києва не прикриє !!!
27.04.2026 00:54 Відповісти
Если они не закроют наше небо, я стану антисемитом!
27.04.2026 05:08 Відповісти
Якщо в ОАЕ переплатили разів в 5 за "Залізний купол", то чому б і не продати?
26.04.2026 20:21 Відповісти
Ізраїль експортував до Фінляндії та Німеччини інші, потужніші системи ППО та ПРО, ніж «Залізний купол». Обидві країни обрали ізраїльські технології для захисту від балістичних і крилатих ракет на великих відстанях і висотах.

Німеччина придбала систему Arrow 3 для захисту від балістичних ракет поза межами атмосфери (на висоті понад 100 км). Угода на суму близько 3,6-4 мільярдів євро стала найбільшою оборонною угодою в історії Ізраїлю.

Фінляндія стала першим іноземним покупцем системи David's Sling.
Контракт оцінюється у 317 мільйонів євро.
Система заповнює прогалину у висотній обороні країни, перехоплюючи балістичні та крилаті ракети на відстані від 40 до 300 км.
26.04.2026 20:25 Відповісти
Хорошим аналогом ракет РАС-3 є антибалістичнi комплекси в інших країнах, наприклад південнокорейський KM-SAM Block II.

Об'єднані Арабські Емірати мають угоду на 3,5 мільярда доларів на 12 батарей KM-SAM Block II.

Hинішні виробничі лінії для KM-SAM Block II повністю завантажені приблизно до 2030 року.
26.04.2026 20:34 Відповісти
3 березня 2026 року було повідомлено, що KM-SAM здійснив свій бойовий дебют з силами ППО ОАЕ та успішно перехопив кілька іранських ракет під час війни в Ірані 2026 року.
За повідомленнями, досягає 96% успішності перехоплення ракетних атак.
26.04.2026 20:37 Відповісти
Об'єднані Арабські Емірати втрачають багато від війни - це і торгівля і безподаткове сховище для багатіїв, тому і готові багато платити зо свою ППО.
Через війну на Близькому Сході потік заможних людей до ОАЕ може зменшитися. Ще торік Дубай був одним з головних напрямків для міграції мільйонерів, але у 2026 році цей потік, ймовірно, скоротиться.
26.04.2026 20:52 Відповісти
Дубай довгий час продавався як майже ідеальна формула для заможних: нуль податку на доходи, розкішний рівень життя, ******* інфраструктура і прості правила для переїзду.
Через це місто стало одним із головних центрів міграції мільйонерів у світі.
26.04.2026 20:54 Відповісти
А також mekkoю для Інфоциган та мажорів з СНД та іншіх типів шахраїв
26.04.2026 21:04 Відповісти
наскільки той "Залізний купол" ефективний проти іранських обстрілів потужною балістикою та тихоходними шахедами, то є велике питання.
адже він заточений проти катюш-касанів

26.04.2026 22:39 Відповісти
А Дубаи а в Дубаи
Сидит под пальмами МахмудАли
И курит план и чтит Коран
И продает не на рубли.. 🤣🤣😆
Стара шанZонівська пісня, якою маршрутники 90хх виносили мозок всьому Херсону і області )
26.04.2026 21:03 Відповісти
Це все добре - тільки Іран два рази втулив по Дімону - де в Ізраїля ядерний реактор
26.04.2026 20:43 Відповісти
Шкода, таки програли ми конкуренцію ізраїльтянам.
26.04.2026 20:30 Відповісти
тільки ракета Купола коштує не менше 20 тис. у.є., а український Піс Юн - 2 тис.

над кожною опреснілкою чи нафтовою севажиною купол не поставиш
26.04.2026 22:42 Відповісти
наші перехоплювачі це надійний та дешевий спосіб об'єктової ППО проти шахедів

26.04.2026 22:45 Відповісти
Зяма, знімай тепер наших перехоплювачив, та відправляй додому, туди, де вони найбільш потрібні..
Нє, капєічка к капєічкє, своя кишеня ближча......
26.04.2026 20:32 Відповісти
Воно там своє майно і міндіча охороняє за рахунок Українців
26.04.2026 21:10 Відповісти
Шо не можна придбати за гроші - можна купити за великі гроші
26.04.2026 20:35 Відповісти
26.04.2026 20:35 Відповісти
Вот Гойда пролєтєла і товаріщь наш упал..
26.04.2026 21:01 Відповісти
Їзраїль почав захищати семітські народи ? То блага справа вітаємо...
Не все ж панькатись з міндічами та совковими хазарами !! Треба захищати справжніх Семітів !!! ♥️👍🏻💪🏻💪🏻
Он і Потужний Вождь підсобив , заком для семітів підмахнув...
26.04.2026 21:00 Відповісти
Ні х*я себе Ізраїль комусь допоміг? та ще й арабам? Це все мабуть за непогану плату
26.04.2026 21:15 Відповісти
Хіба що на гроші легше в ОАЕ стане , бо від видів та зразків озброєння якими атакують іранці цей купол нічим не допоможе.
26.04.2026 21:36 Відповісти
Розділити аллахопоклонників хороша ідея. У дусі білої людини. Старі добрі методи.
26.04.2026 21:48 Відповісти
Забавно слушать про белого человека от жителя страны где Ахмед самое популярное имя у младенцев
26.04.2026 22:33 Відповісти
Не допоможе це Ізраїлю: рано чи пізно ядерна бомба буде в ісламістів. Територія Ізраїлю в цьому контексті - непомітна географічна точка, яка буде стерта з карти світу.
26.04.2026 22:56 Відповісти
ізраїль і тут гарно прибарахлився
27.04.2026 02:00
 
 