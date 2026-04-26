Вперше в історії: Ізраїль розгорнув "Залізний купол" в ОАЕ на тлі атак Ірану

Ізраїль посилив військову співпрацю з Об’єднаними Арабськими Еміратами на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Країна передала ОАЕ систему протиповітряної оборони "Залізний купол" разом із військовими для її обслуговування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі журналіста Барака Равіда для Axios.

За інформацією джерел, рішення було ухвалене після активізації ракетних і дронових атак з боку Ірану по території Еміратів. ОАЕ зазнали значних обстрілів, що змусило керівництво країни звернутися по допомогу до союзників.

Посилення оборонного партнерства

Передача "Залізного купола" стала безпрецедентною, адже раніше ця система не розгорталася за межами Ізраїлю. Разом із технікою до ОАЕ прибули ізраїльські військові інструктори, які забезпечують її функціонування.

За даними еміратської сторони, Іран випустив по країні сотні ракет і тисячі безпілотників. Значну частину з них вдалося перехопити, однак окремі удари досягли цілей, завдавши шкоди інфраструктурі.

Рішення про передачу системи було ухвалене після контактів на найвищому рівні між керівництвом двох держав. Водночас цей крок може викликати дискусії всередині Ізраїлю, оскільки країна також перебуває під загрозою обстрілів.

Реакція союзників та нові виклики

В ОАЕ відзначають, що війна з Іраном змінила підхід до безпеки та партнерств. Країна активно поглиблює співпрацю з державами, які готові надавати реальну допомогу у сфері оборони.

"США та Ізраїль довели свою підтримку, надаючи військову допомогу, розвіддані та дипломатичну підтримку", — заявив представник ОАЕ.

Крім Ізраїлю та США, підтримку Еміратам також надають інші західні країни. Це свідчить про формування ширшої коаліції безпеки в регіоні.

Експерти зазначають, що нинішня ситуація може ще більше зміцнити відносини між Ізраїлем та ОАЕ, які після підписання мирної угоди у 2020 році поступово розширюють співпрацю, попри окремі розбіжності.

