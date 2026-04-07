Росія поширюватиме більше фейків через зміцнення зв’язків України з країнами Затоки, - Сибіга

У Москві вкрай засмучені стрімким зміцненням зв'язків України з країнами Затоки на тлі іранського повітряного терору. Там розуміють, що унікальний досвід України кардинально змінив її роль у регіоні.

Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Пропаганда РФ

"Тому вони звернулися до пропаганди, щоб спробувати підірвати внесок України. Вони поширюють фейки про те, що українські експерти постраждали, що Україна не виконує своїх зобов'язань тощо. Ми очікуємо більше таких нісенітниць у найближчі тижні", - каже міністр.

Втім, за його словами, ця пропаганда не матиме успіху.

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Москва визнає успіх України

"Наші партнери в Затоці чудово знають, як Україна підтримує розвиток сучасного, високотехнологічного та економічно ефективного захисту. Візит Президента України Володимира Зеленського заклав міцний фундамент для багаторічної взаємовигідної співпраці.

Ми сприймаємо цю російську дезінформаційну кампанію як доказ того, що Москва визнає успіх України та власну невдачу", - наголосив Сибіга.

Що передувало?

Раніше Об’єднані Арабські Емірати допустили можливість приєднання до міжнародних зусиль з гарантування безпеки Ормузької протоки.

Зеленський наголошував, що є чітке розуміння, як зміцнити захист неба та інфраструктури в ОАЕ завдяки українському досвіду.

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