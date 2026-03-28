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Є чітке розуміння, як зміцнити захист неба та інфраструктури в ОАЕ завдяки українському досвіду, - Зеленський

Зеленський про успіхи українських підрозділів на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський наразі перебуває з візитом в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Робота української команди в ОАЕ

За його словами, уже кілька тижнів тут працюють українці, щоб надати допомогу в захисті життів.

"Зустрілися з представниками цієї нашої команди та обговорили перші результати й головні висновки з їхньої роботи в Еміратах і деякі пропозиції.

Наша спільна мета з партнерами – більше безпеки. Українці, на жаль, добре памʼятають, як це було, коли розпочалася повномасштабна агресія Росії проти нашої країни. Багато залежало від швидких та ефективних оборонних рішень. Сьогодні Україна не тільки потребує допомоги, а й сама готова підтримати тих, хто підтримує нас", - наголошує глава держави.

Також дивіться: Україна та ОАЕ домовились про співробітництво у сфері безпеки й оборони, фіналізуємо деталі, - Зеленський. ВIДЕО

За словами Зеленського, за цей час наші експерти провели зустрічі з представниками Сил безпеки й оборони ОАЕ.

"Хлопці працюють над посиленням захисту від повітряних загроз. Обговорили саме це перед моєю зустріччю з паном президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Вже є чітке розуміння того, як можна зміцнити систему захисту неба та критичної інфраструктури в Еміратах, інтегрувавши український досвід. Йдеться про комплексні рішення, які довели свою ефективність", - додав він.

Зеленський також подякував хлопцям за службу й за ту повагу, яка відчувається до України в регіоні. Наш народ заслуговує на цю повагу та дійсно є одним із тих, хто може повертати безпеку.

Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28272) ОАЕ (438)
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Топ коментарі
+38
Ти, брехло, захисти своє небо, як слід!
В обхід Верховної Ради відправив військових, необхідних для захисту нашого неба, на Близький Схід і корчиш з себе великого рятівника світу! А відповідати колись доведеться!
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28.03.2026 11:37 Відповісти
+23
А по Кривому Рогу,як?
Чи є чітке розуміння, як по ОАЕ?
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28.03.2026 11:38 Відповісти
+21
Чітке розуміння - повна відставка уряду на чолі з президентом, прихід до влади технократів а не клоунів популістів, блазнів, спортсменів медійників і інший сброд якому місце тільки в телеекрані.
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28.03.2026 11:38 Відповісти

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