Є чітке розуміння, як зміцнити захист неба та інфраструктури в ОАЕ завдяки українському досвіду, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наразі перебуває з візитом в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Робота української команди в ОАЕ

За його словами, уже кілька тижнів тут працюють українці, щоб надати допомогу в захисті життів.

"Зустрілися з представниками цієї нашої команди та обговорили перші результати й головні висновки з їхньої роботи в Еміратах і деякі пропозиції.

Наша спільна мета з партнерами – більше безпеки. Українці, на жаль, добре памʼятають, як це було, коли розпочалася повномасштабна агресія Росії проти нашої країни. Багато залежало від швидких та ефективних оборонних рішень. Сьогодні Україна не тільки потребує допомоги, а й сама готова підтримати тих, хто підтримує нас", - наголошує глава держави.

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За словами Зеленського, за цей час наші експерти провели зустрічі з представниками Сил безпеки й оборони ОАЕ.

"Хлопці працюють над посиленням захисту від повітряних загроз. Обговорили саме це перед моєю зустріччю з паном президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Вже є чітке розуміння того, як можна зміцнити систему захисту неба та критичної інфраструктури в Еміратах, інтегрувавши український досвід. Йдеться про комплексні рішення, які довели свою ефективність", - додав він.

Зеленський також подякував хлопцям за службу й за ту повагу, яка відчувається до України в регіоні. Наш народ заслуговує на цю повагу та дійсно є одним із тих, хто може повертати безпеку.

Що передувало?

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