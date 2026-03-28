Есть четкое понимание, как укрепить защиту неба и инфраструктуры в ОАЭ благодаря украинскому опыту, - Зеленский

Зеленский об успехах украинских подразделений на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Работа украинской команды в ОАЭ

По его словам, уже несколько недель здесь работают украинцы, чтобы оказать помощь в защите жизней.

"Встретились с представителями этой нашей команды и обсудили первые результаты и главные выводы из их работы в Эмиратах, а также некоторые предложения.

Наша общая цель с партнерами – больше безопасности. Украинцы, к сожалению, хорошо помнят, как это было, когда началась полномасштабная агрессия России против нашей страны. Многое зависело от быстрых и эффективных оборонных решений. Сегодня Украина не только нуждается в помощи, но и сама готова поддержать тех, кто поддерживает нас", – подчеркивает глава государства.

По словам Зеленского, за это время наши эксперты провели встречи с представителями Сил безопасности и обороны ОАЭ.

"Ребята работают над усилением защиты от воздушных угроз. Обсудили именно это перед моей встречей с господином президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Уже есть четкое понимание того, как можно укрепить систему защиты неба и критической инфраструктуры в Эмиратах, интегрировав украинский опыт. Речь идет о комплексных решениях, которые доказали свою эффективность", - добавил он.

Зеленский также поблагодарил ребят за службу и за то уважение, которое испытывают к Украине в регионе. Наш народ заслуживает этого уважения и действительно является одним из тех, кто может вернуть безопасность.

Зеленський Владимир (23774) ОАЭ (259)
+16
Ти, брехло, захисти своє небо, як слід!
В обхід Верховної Ради відправив військових, необхідних для захисту нашого неба, на Близький Схід і корчиш з себе великого рятівника світу! А відповідати колись доведеться!
28.03.2026 11:37 Ответить
+11
А по Кривому Рогу,як?
Чи є чітке розуміння, як по ОАЕ?
28.03.2026 11:38 Ответить
+8
Воно неадекватне. Воно піариться на захисті ОАЕ.
28.03.2026 11:40 Ответить
Україна тепер вже щит Еміратів, на додачу до Європи.
28.03.2026 11:36 Ответить
Главное, что Украина- не щит для самой Украины благодаря Янелоху и его асфальту.
28.03.2026 12:06 Ответить
хвалити Аллаху, із потужним захистом залівних монархій розібрались !

може тепер наш Боженька допоможе Величному захистити українське небо ?
ой навряд, навряд.
ЗЄ горбатого й могила НЕ виправить !

.
28.03.2026 12:10 Ответить
Невже в Україні чи світі не знайдеться сміливців спасти її від ось цього куска брехливого лайна?
28.03.2026 12:37 Ответить
Не проморгай небо над Україною - в кацапів вже появляються реактивні Герані - 5 500 - 600 км год
28.03.2026 11:36 Ответить
не 600, але 300-400 км.год. то точно, що вже робить нездалими наші інтерцептори

.
28.03.2026 12:12 Ответить
***,отпускаем,в ОАЭ будете новый вицепадишах и головнокомандувач,творожок тоже пусть едет.
28.03.2026 11:36 Ответить
емір,
шейх,
шах-ін-шах,
а може навіть....

Айятола влад сцанич !

.
28.03.2026 12:14 Ответить
28.03.2026 11:37 Ответить
до речі, Український експедиційний корпус в Заливі....

воно що самим трампом себе возомнило ?

.
28.03.2026 12:16 Ответить
Так він своє і захищає. Зеленський та банда скупили півдубаїв за рахунок українців, тепер тре то все захищати.
28.03.2026 12:17 Ответить
Чітке розуміння - повна відставка уряду на чолі з президентом, прихід до влади технократів а не клоунів популістів, блазнів, спортсменів медійників і інший сброд якому місце тільки в телеекрані.
28.03.2026 11:38 Ответить
28.03.2026 11:38 Ответить
28.03.2026 11:40 Ответить
Це зрозуміло.А як називаються ті,хто захоплюється тим,що він послав військовий контингент закрити небо для арабів,при тому,що тут атаки сотні ворожих дронів щодобово?
28.03.2026 11:46 Ответить
він вже зібрав все що можна,словник лайливих слів вмивається сльозами в перше зайшовши в безвихідь
28.03.2026 12:19 Ответить
в нього є чітке розуміння того, шо йому треба захистити свою дубайську нерухомість.. а в кривбасі його будуть пи стити...
28.03.2026 11:56 Ответить
Це щоб якщо що- то щоб не видали Україні.
Заробляє на прихисток. За рахунок життів українців.
Що там сотня друга дітей та жінок - головне - своє нікчемне життя.
28.03.2026 12:27 Ответить
Українці добре пам'ятають як почалась війна,як ти кормив шашликами,і як заспокоював щоб лишались дома,в результаті тисячі українців опинились в окупації,підверглись катуванням і тортурам.
Краще б ти більше думав як Україну захистити,а ти розказуєш казку про сірого бичка як ти вже захищаєш Саудівську Аравії і ввесь Близький Схід.
28.03.2026 11:38 Ответить
Ну ніби як 41% палко підтримують любімого лідора. Отже нічого не памятають, або не розуміють, що памятають. В двох випадках все дуже печально
28.03.2026 11:48 Ответить
з такою соціологією...

"Піду у Тисі глибокій втоплюся !
Шукати будуть,
В Європі знайдуть !"

.
28.03.2026 12:19 Ответить
А є чітке розуміння як гроші з ОАЕ допоможуть наростити випуск дронів-перехоплювачів для захисту українців від "шахедів"? Чи грошей ніхто не дав? Тому що члєнограй знову пи₴дить,як дихає.
28.03.2026 11:38 Ответить
а ще запиляти "ЗЄльоного контенту" не на 4 млрд. грн., а на всі 400 !

як тобі таке, Карле ?

.
28.03.2026 12:21 Ответить
"В своїй голові він війну особисто закінчив" а що у вас українці коїться він не розуміє..
28.03.2026 11:42 Ответить
Нобеля йому !
Шнобеля !
Вбогому...

.
28.03.2026 12:22 Ответить
201 екіпаж антидронів зняли з захисту власного неба та допомагаємо арабам та євреям захищати їхнє небо... Як це можна кваліфікувати під час цілодобових прильотів шахедів по нашим містам??? Це черговий злочин зеленського, який завдяки промивці рештки мізків мудрому наріду пхають як чергове найвеличніше досягнення...
28.03.2026 11:48 Ответить
201 екіпаж множимо мінімум на 10 км дії інтерцептора дорівнює 2010 км !!!!

бінго !
"залівними" екіпажами можна перекрити всю !!!! лінію фронту у два шари !

.
28.03.2026 12:25 Ответить
Бідоносець таки накличе чергову біду з боку Ірана..
28.03.2026 11:50 Ответить
може він і старається??
28.03.2026 12:20 Ответить
А рішення ВР про відправку військовослужбовців за кордон було? Чи це всі "відпускники"?
28.03.2026 11:50 Ответить
було,ще в тому році.....
28.03.2026 12:22 Ответить
Ми походу вже точно перемогли, а російська федерація завтра розвалиться
розганяйте ТЦКунів шоб глаза не муляли
28.03.2026 11:53 Ответить
Якщо наше "чітке розуміння" необачно передається комусь ще, то чи не витече ця чутлива інформація до агентури ворога, який скористається витоком для компроментації нашого "чіткого розуміння" шляхом розробки і впровадження засобів і тактики удосконалення та збільшення бойової ефективності повітряних атак на Україну?
28.03.2026 11:53 Ответить
Тебе малоб хвилювати що ворог цілодобово знищує Україну ,кожен ден ворог убиває щонайменше 5- 10 мирних українців ,десятки поранених зруйноване житло і інфраструктуру. А не перейматись багатою країною яка жодної допомоги нам не надавала ,
.
28.03.2026 11:54 Ответить
А Україну вже не потрібно захищати? Він вже переїхав туди жити. Обдер Україну і звалив. Буде їздити в Еуропу за оплесками. "Ворог масовано атакував Одесу БпЛА: двоє загиблих, ще 12 постраждалі Джерело: https://censor.net/ua/n3607584
28.03.2026 11:54 Ответить
бідні ОАЕ, оце захисничка собі надибали!
28.03.2026 11:54 Ответить
Сняв кращих майже 3 сотні ППОшників та відправив В дубаЇ. А дрони хто буде збивать, а ніхто, пох, ТЧКуни налюдоловлять лохів на вулицях
28.03.2026 11:57 Ответить
Прийде час коли тобі зечьорт ТИ кончаний ніде буде сховатися гандону
28.03.2026 12:05 Ответить
"є чітке розуміння, як зміцнити захист неба та інфраструктури в ОАЕ" -
ПОСЛАТИ ТУДИ НАЙЕМА, РЕЗНІКОВА, УМЕРОВА та МІНДИЧА!!!
28.03.2026 12:06 Ответить
Що приймає кожен день він
28.03.2026 12:11 Ответить
Популістична козляра
28.03.2026 12:15 Ответить
... а як захистити Україну є чітке розуміння ?
28.03.2026 12:17 Ответить
Катаракту видалили, чи я щось пропустив?
28.03.2026 12:22 Ответить


28.03.2026 12:23 Ответить
Теперь будем слушать видосики про Эмираты и Оман. Как там все патужно и незламно. Украина поламалась, она этому ребенку уже не интересна. Нехай другие чинят, а там посмотрим. У него уже другая игрушка.
28.03.2026 12:25 Ответить
"Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля, мне этот мир абсолютно понятен. Мне не понятно, что там на фронтах Украины потому, что это не интересно. Я думаю свыше этого."
28.03.2026 12:29 Ответить
 
 