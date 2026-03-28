Есть четкое понимание, как укрепить защиту неба и инфраструктуры в ОАЭ благодаря украинскому опыту, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Работа украинской команды в ОАЭ

По его словам, уже несколько недель здесь работают украинцы, чтобы оказать помощь в защите жизней.

"Встретились с представителями этой нашей команды и обсудили первые результаты и главные выводы из их работы в Эмиратах, а также некоторые предложения.

Наша общая цель с партнерами – больше безопасности. Украинцы, к сожалению, хорошо помнят, как это было, когда началась полномасштабная агрессия России против нашей страны. Многое зависело от быстрых и эффективных оборонных решений. Сегодня Украина не только нуждается в помощи, но и сама готова поддержать тех, кто поддерживает нас", – подчеркивает глава государства.

По словам Зеленского, за это время наши эксперты провели встречи с представителями Сил безопасности и обороны ОАЭ.

"Ребята работают над усилением защиты от воздушных угроз. Обсудили именно это перед моей встречей с господином президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Уже есть четкое понимание того, как можно укрепить систему защиты неба и критической инфраструктуры в Эмиратах, интегрировав украинский опыт. Речь идет о комплексных решениях, которые доказали свою эффективность", - добавил он.

Зеленский также поблагодарил ребят за службу и за то уважение, которое испытывают к Украине в регионе. Наш народ заслуживает этого уважения и действительно является одним из тех, кто может вернуть безопасность.

Что предшествовало?

Ранее Объединенные Арабские Эмираты допустили возможность присоединения к международным усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в войне против Ирана.

