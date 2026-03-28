Есть четкое понимание, как укрепить защиту неба и инфраструктуры в ОАЭ благодаря украинскому опыту, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Работа украинской команды в ОАЭ
По его словам, уже несколько недель здесь работают украинцы, чтобы оказать помощь в защите жизней.
"Встретились с представителями этой нашей команды и обсудили первые результаты и главные выводы из их работы в Эмиратах, а также некоторые предложения.
Наша общая цель с партнерами – больше безопасности. Украинцы, к сожалению, хорошо помнят, как это было, когда началась полномасштабная агрессия России против нашей страны. Многое зависело от быстрых и эффективных оборонных решений. Сегодня Украина не только нуждается в помощи, но и сама готова поддержать тех, кто поддерживает нас", – подчеркивает глава государства.
По словам Зеленского, за это время наши эксперты провели встречи с представителями Сил безопасности и обороны ОАЭ.
"Ребята работают над усилением защиты от воздушных угроз. Обсудили именно это перед моей встречей с господином президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Уже есть четкое понимание того, как можно укрепить систему защиты неба и критической инфраструктуры в Эмиратах, интегрировав украинский опыт. Речь идет о комплексных решениях, которые доказали свою эффективность", - добавил он.
Зеленский также поблагодарил ребят за службу и за то уважение, которое испытывают к Украине в регионе. Наш народ заслуживает этого уважения и действительно является одним из тех, кто может вернуть безопасность.
Что предшествовало?
- Ранее Объединенные Арабские Эмираты допустили возможность присоединения к международным усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива.
- Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в войне против Ирана.
може тепер наш Боженька допоможе Величному захистити українське небо ?
ой навряд, навряд.
ЗЄ горбатого й могила НЕ виправить !
В обхід Верховної Ради відправив військових, необхідних для захисту нашого неба, на Близький Схід і корчиш з себе великого рятівника світу! А відповідати колись доведеться!
воно що самим трампом себе возомнило ?
Чи є чітке розуміння, як по ОАЕ?
Заробляє на прихисток. За рахунок життів українців.
Що там сотня друга дітей та жінок - головне - своє нікчемне життя.
Краще б ти більше думав як Україну захистити,а ти розказуєш казку про сірого бичка як ти вже захищаєш Саудівську Аравії і ввесь Близький Схід.
ПОСЛАТИ ТУДИ НАЙЕМА, РЕЗНІКОВА, УМЕРОВА та МІНДИЧА!!!