Россия будет распространять больше фейков из-за укрепления связей Украины со странами Персидского залива, - Сибига
В Москве крайне озабочены стремительным укреплением связей Украины со странами Персидского залива на фоне иранского воздушного террора. Там понимают, что уникальный опыт Украины кардинально изменил её роль в регионе.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
Пропаганда РФ
"Поэтому они обратились к пропаганде, чтобы попытаться подорвать вклад Украины. Они распространяют фейки о том, что украинские эксперты пострадали, что Украина не выполняет своих обязательств и т. д. Мы ожидаем больше такой чепухи в ближайшие недели", - говорит министр.
Впрочем, по его словам, эта пропаганда не будет иметь успеха.
Москва признает успех Украины
"Наши партнеры в Персидском заливе прекрасно знают, как Украина поддерживает развитие современной, высокотехнологичной и экономически эффективной обороны. Визит президента Украины Владимира Зеленского заложил прочный фундамент для многолетнего взаимовыгодного сотрудничества.
Мы воспринимаем эту российскую дезинформационную кампанию как доказательство того, что Москва признает успех Украины и собственную неудачу", - подчеркнул Сибига.
Что предшествовало?
- Ранее Объединенные Арабские Эмираты допустили возможность присоединения к международным усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива.
- Зеленский подчеркнул, что есть четкое понимание, как укрепить защиту неба и инфраструктуры в ОАЭ благодаря украинскому опыту.
