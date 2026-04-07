Россия будет распространять больше фейков из-за укрепления связей Украины со странами Персидского залива, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига

В Москве крайне озабочены стремительным укреплением связей Украины со странами Персидского залива на фоне иранского воздушного террора. Там понимают, что уникальный опыт Украины кардинально изменил её роль в регионе.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Пропаганда РФ

"Поэтому они обратились к пропаганде, чтобы попытаться подорвать вклад Украины. Они распространяют фейки о том, что украинские эксперты пострадали, что Украина не выполняет своих обязательств и т. д. Мы ожидаем больше такой чепухи в ближайшие недели", - говорит министр.

Впрочем, по его словам, эта пропаганда не будет иметь успеха.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с президентом Сирии аш-Шараа: обсудили усиление продовольственной безопасности на Ближнем Востоке. ВИДЕО

Москва признает успех Украины

"Наши партнеры в Персидском заливе прекрасно знают, как Украина поддерживает развитие современной, высокотехнологичной и экономически эффективной обороны. Визит президента Украины Владимира Зеленского заложил прочный фундамент для многолетнего взаимовыгодного сотрудничества.

Мы воспринимаем эту российскую дезинформационную кампанию как доказательство того, что Москва признает успех Украины и собственную неудачу", - подчеркнул Сибига.

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отложил встречу с Си Цзиньпином до завершения активной фазы войны с Ираном, - Politico

Наш мудрий Лідар вирішив, що якщо він відправить частину ППО до країн Перської затоки, то вони дадуть багато грошей а також прихисток в майбутньому спасітелю і герою шейхів султанів та фотографів з прибиральниками.
07.04.2026 13:13 Ответить
Де ти там побачив "про шахеди стали більше літати"?
Старався, робив заготовку, а втиснути не було куди?
07.04.2026 13:31 Ответить
Кому шо - а курці просо.
07.04.2026 13:39 Ответить
Птичка говорун.
07.04.2026 13:23 Ответить
 
 