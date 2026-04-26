РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14524 посетителя онлайн
Новости Операция США против Ирана
4 981 36

Иран передал обновленное предложение после отмены поездки делегации США в Пакистан, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран оперативно отреагировал на изменение формата переговоров и направил обновленные предложения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале телеканала CNN.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам американского президента, после отмены поездки спецпосланцев в Пакистан Тегеран уже через десять минут передал новый документ с улучшенными условиями. В то же время Трамп подчеркнул, что эти предложения хоть и стали более выгодными, но пока не соответствуют требованиям для заключения окончательного соглашения.

"Если перемирие закончится безрезультатно, начнут взрываться многочисленные бомбы", — заявил Трамп.

Отмена поездки и новый формат переговоров

Ранее президент США принял решение отменить визит своих представителей — Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, которые должны были провести переговоры с иранской стороной. Причиной стали внутренние противоречия среди руководства Ирана, а также сомнения относительно эффективности длительных перелетов ради работы над документами, которые Вашингтон считает недостаточно качественными.

Трамп подчеркнул, что отказ от поездки не означает возвращения к боевым действиям. По его словам, переговоры продолжатся в телефонном формате. Американская сторона ожидает более существенных уступок от Тегерана, хотя диалог остается открытым.

Позиции сторон и риски эскалации

Иран, со своей стороны, опроверг подготовку прямых переговоров с США в Пакистане. Представители Тегерана заявили, что не планируют контактов с американской делегацией, а все предложения будут передавать через посредников.

  • Первый раунд переговоров между сторонами завершился 12 апреля без конкретных результатов. Главной причиной стали разногласия по поводу ядерной программы Ирана, в частности отсутствие гарантий отказа от создания ядерного оружия.
  • Несмотря на дипломатические усилия, ситуация остается напряженной. Трамп продлил двухнедельное прекращение огня, однако иранская сторона его не признала. В Вашингтоне предупреждают о возможной эскалации в случае провала переговоров, тогда как Тегеран заявляет о готовности к ответным действиям в случае обострения ситуации.

Автор: 

Иран (2849) переговоры (5741) Трамп Дональд (8031)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Кажуть що це фото з наради у Білому домі:
показать весь комментарий
26.04.2026 00:19 Ответить
+5
CNN

якщо тільки Вашингтон не готовий продовжувати свій морський блокаду ще протягом кількох місяців, буде важко повністю зруйнувати іранську економіку, яка роками пристосовувалася до тиску США та паралізуючих санкцій.

І хоч Іран страждає, його лідери розуміють, що Трамп також перебуває під тиском, адже Трамп стикається з зростаючою критикою через війну всередині країни, а також наближаються ключові проміжні вибори. Тегеран міг розраховувати, що першим змінить свою позицію саме Трамп.

Усього три місяці тому уряд Ірану був на межі краху після того, як люди вийшли на вулиці по всій країні, протестуючи проти поганого управління економікою. Тому самому уряду було надано рятівний круг, коли США та Ізраїль здійснили свої атаки, і тепер воно використовує привід війни, щоб виправдати складні економічні умови перед нацією з 92 мільйонами людей.
показать весь комментарий
26.04.2026 00:39 Ответить
+4
Точно Іран щось передав? А то вже було що Іран сказав "такого не було" 🤔
показать весь комментарий
26.04.2026 00:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Точно Іран щось передав? А то вже було що Іран сказав "такого не було" 🤔
показать весь комментарий
26.04.2026 00:16 Ответить
Іран передав, американський Президент іди на х**!
показать весь комментарий
26.04.2026 09:02 Ответить
Що ти радуєшся? Іран це таке ж підорастичне угруповування як і *********!
показать весь комментарий
26.04.2026 11:46 Ответить
Я радію що ідіоти провалили всі свої плани.
показать весь комментарий
26.04.2026 11:48 Ответить
А США і рашка партнери по Договору про нерозповсюдженню ядерної зброї і одночасно гаранти по Будапештському меморандуму, які взяли на себе спільні зобов'язання і їх не дотримались. В Ірані мусульмани, які відстоюють моральні цінності ісламу, одні з найголовніших звучать так - https://amu.org.ua/islam/moralni-tsinnosti-do-yakyh-zaklykaye-islam#title-0 Правдивість https://amu.org.ua/islam/moralni-tsinnosti-do-yakyh-zaklykaye-islam#title-1 Повернення довіреного, виконання договорів і зобов'язань та справедливість між людьмиі навіть радикальні мусульмати цих принципів дотримуються і не переступлять. Так що порівнювати іранців з конченими підерасами рашки і США як мінімум неетично.
показать весь комментарий
26.04.2026 18:15 Ответить
Тим не менше по нас летять іранські ракети, а збиваємо ми їх американськими петріотами.
показать весь комментарий
27.04.2026 10:35 Ответить
الاغم را ببوس це передали
показать весь комментарий
26.04.2026 11:20 Ответить
Кажуть що це фото з наради у Білому домі:
показать весь комментарий
26.04.2026 00:19 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2026 10:35 Ответить
передав щоб тромб йшов на йух.
показать весь комментарий
26.04.2026 00:29 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2026 00:39 Ответить
Ось і цікаво навіщо та по чиї вказівці був наданий цей ,,рятівний круг,, замість підтримки народних мас.
показать весь комментарий
26.04.2026 00:47 Ответить
DW
Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного в Ізраїлі, ЄС і США терористичною організацією. "Так, ХАМАС фінансувався урядом Ізраїлю в спробі послабити Палестинську владу на чолі з ФАТХ", - заявив Боррель у п'ятницю, 19 січня 2024, під час промови в Університеті Вальядоліда в Іспанії.
Як зазначає агенція Reuters, опоненти ізраїльського уряду та деякі світові ЗМІ звинувачують Ізраїль в тому, що вони роками підтримували ватажків ХАМАСу, в тому числі, дозволяючи фінансування Сектора Гази з Катару.
показать весь комментарий
26.04.2026 00:57 Ответить
Хіба секрет те що Газа фінансувалась за рахунок багатьох країн, у тому числі і самого Ізраілю?
показать весь комментарий
26.04.2026 01:06 Ответить
ХАМАС фінансувався урядом Ізраїлю.
показать весь комментарий
26.04.2026 01:08 Ответить
Так. Газа керувалась ХАМАСом. Гроші від міжнародних організацій, від окремих держав і Ізраілю також йшли в Газу. Тобто у розпорядження ХАМАСу. Коли це стало таємницею та ,,зненацька,, відкрилося? Якась таємниця ,,мадридського двору,,
показать весь комментарий
26.04.2026 01:12 Ответить
ХАМАС - своїми проплаченими провокаціями сприяв Ізраїлю захоплювати нові території.
показать весь комментарий
26.04.2026 01:14 Ответить
Ви хоч би Вікі відкрили. ХАМАС був створений в 1987 році. Навіть неважливо ким. З 2007 ця організація почала керувати сектором Газа. Навіть ,,під прямим керівництвом Ізраіля і особисто Бібі,, Хай буде по вашому. А тепер оголосіть список окупованих Ізраілем територій починаючи з 2007 року. Як ви кажете з допомогою ХАМАС.
показать весь комментарий
26.04.2026 01:21 Ответить
Станом на 2026 рік список територій, які міжнародна спільнота (зокрема ООН та Міжнародний суд ООН) розглядає як окуповані Ізраїлем, залишається незмінним за географічними назвами, проте статус контролю та інтенсивність присутності значно змінилися після жовтня 2023 року.
показать весь комментарий
26.04.2026 03:52 Ответить
З початку 2024 року Ізраїль значно розширив свій фізичний контроль та адміністративну владу над кількома територіями, насамперед у Смузі Газа та на Західному березі.
Станом на січень 2024 року Ізраїль повторно окупував більшість північної частини Смуги Газа. Звіти середини 2025 року свідчать про плани збереження постійного контролю над Газою і ширшою територією для управління безпекою.
Військовий контроль включає створення коридорів безпеки та буферних зон.
Ізраїль впровадив те, що експерти описують як «де-факто анексію» основних частин Західного берега через нові затвердження поселень та адміністративні зміни. Нові поселення та аванпости: між кінцем 2023 і початком 2026 року уряд Ізраїлю затвердив десятки нових поселень.
До кінця 2024 року було створено 49 нових аванпостів.
У травні 2025 року було затверджено 22 нових поселення, переважно на північному Західному березі.
У грудні 2025 року ще 19 поселень отримали затвердження.

У квітні 2026 року було дозволено 34 нові поселення або форпости. Реєстрація землі в Зоні C: На початку 2026 року Ізраїль відновив реєстрацію землі в Зоні C (яка охоплює приблизно 60% Західного берега). Цей процес дозволяє уряду захоплювати землю там, де палестинці не можуть довести власність, сприяючи подальшому розширенню поселень. Хоча Ізраїль вважає ці території «спірними» і зберігає контроль за безпекою для оборони, Міжнародний суд ООН (МС) видав консультативну думку в липні 2024 року, в якій зазначив, що подальша присутність Ізраїлю в окупованих палестинських територіях є незаконною і повинна бути припинена якомога швидше.
показать весь комментарий
26.04.2026 04:22 Ответить
Тобто, ,,підконтрольний та проплачений Кнесетом,, ХАМАС дозволяв Ізраілю окуповувати свої території? Чи може все ж таки території стали контролюватися Ізраілем внаслідок видавлювання бойовиків ХАМАСу?
показать весь комментарий
26.04.2026 06:07 Ответить
Міста та селища на півдні Лівану знищуються внаслідок ізраїльських ударів,
Знищення цих об'єктів Ізраїлем відбулося після розпорядження міністра оборони Ізраїлю Каца від 22 березня «прискорити руйнування ліванських будинків» поблизу ізраїльського кордону за «моделлю Гази» в рамках кампанії проти «Хезболли».
План Ізраїлю Каца щодо створення контрольованої Ізраїлем «зони безпеки», що простягається від кордону до річки Літані, охоплює близько 10% території Лівану. Нетаньягу заявив, що це необхідно, щоб «запобігти загрозі вторгнення».
показать весь комментарий
26.04.2026 06:21 Ответить
Колись мій бувший колега, ліванець-мароніт з прикордонної з Ізраілем території розповідав що жителі практично ридали коли в 2000 році ізраільтяни були вимушені покинути ці населені пункти. Було стабільне життя. В 2006 я особисто був в Бейруті в день початку нападу Ізраіля. Так випадково трапилось. В місцевих була надія що цього разу рознесуть проіранську Хесболу на друзки, бо вона вже достала всіх притомних людей. Але цього не трапилось. Бо знову завили заверещали міжнародні ,,білопальтошники,, Знову зло залишилось непокараним. Та знову воно не дає людям жити. Не ізраільтянам таки, а ліванцям в першу чергу.
показать весь комментарий
26.04.2026 06:35 Ответить
Пан Виктор. Не вмешиваясь в вашу научную дискуссию, хочу напомнить, что переворот семнадцатого года в России спонсировали чуваки с увеличенными носами, которые сами проживали по европам и америкам. А немного позже, они же спонсировали биеннале одного талантливого австрийского художника. Который потом в благодарность и написал их коллективный портрет. А в апреле девятнадцатого года, некий Кало-Мойша привёл к власти за штатного клоуна. Который веселит сейчас всю Украину. Так веселит-что она пятый год обхохотывается кровавыми слезами.
показать весь комментарий
26.04.2026 07:40 Ответить
У Ізаїлю і Трампа різна мета: Ізраїль бореться за виживання - країна навколо якої ворожі жорстокі племена, а Трампу потрібні ресурси Ірану, а не його народ
показать весь комментарий
26.04.2026 08:15 Ответить
Ваша теза про те, що вони «чекають виборів», є абсолютно правильною. Зараз вся світова політика в цьому регіоні підпорядкована внутрішньополітичному календарю США. Це цинічно, але це факт: для Тегерана «вибори в США» - це надійніший союзник, ніж будь-яка дипломатія)
Таймер для Трампа: Адміністрація Трампа зараз перебуває в стані «ідеального шторму». Війна з Іраном б'є по кишені американського виборця (ціни на бензин, інфляція). Для республіканців вкрай важливо підійти до листопада 2026 року з «успішним кейсом» -наприклад, «ми приборкали Іран і відкрили протоку». Якщо ситуація буде підвішеною (війна триває, протока закрита), це стане головним козирем для Демократів. Трамп змушений шукати швидкий результат.
Стратегія «вичікування» Тегерана: Іранці - майстри затяжної гри. Вони чудово розуміють, що чим ближче до листопада, тим нервовішим стає Білий дім. Ось такі справи.
показать весь комментарий
26.04.2026 01:14 Ответить
Згода! Передвиборна турбуленція - Ахілесова пята демократії.
А в США ще і підсилювач турбулентності: непередбачуваний, есцентричний, брехливий, самозакоханий хлестаков - кожний може продовжити, - Трамп, генератор хаосу. Тепер Трамп мусить рятуватися.

А для самозбереження Трамп зробить все - "Паниковский может «родную мать заложить в ломбард»... «продать, купить, а потом снова продать, но уже дороже».

Трамп намагається закласти у ломбард Україну...
показать весь комментарий
26.04.2026 08:31 Ответить
"Представники Тегерана заявили, що не планують контактів із американською делегацією, а всі пропозиції передаватимуть через посередників."
А все тому, що Трамп якийсь не серйозний, чому не запропонує червону доріжку в Анкоріджі для нового лідера Ірану? Путін її вже топтав)
показать весь комментарий
26.04.2026 00:48 Ответить
Трамп всеїдний, це всі помітили, він підписує угоди, які не мають під собою фундаменту.
Трамп хоче «Шоу» (прямий ефір, рукостискання, підписання паперів перед камерами). Іран хоче «Тіньової угоди» (щоб ніхто не бачив, як вони домовляються з «ворогом», бо це підриває їхню ідеологію всередині країни).Ситуація станом на кінець квітня 2026 року виглядає не як глибокий дипломатичний глухий кут.
Якщо режим у Тегерані «трісне» по швах, не залишивши після себе дієздатної державної машини, світ отримає не просто перемогу демократії, а величезну «чорну діру» на карті енергетичної безпеки світу.Чому «сомалізація» Ірану - це катастрофа для всіх? А блокування протоки - це лише вершина айсберга.
Якщо Іран перетвориться на державу, що розпадається, наслідки будуть системними:
1.Протока Ормуз стане «диким полем»: Зараз, поки є центральна влада, навіть у стані війни, існують якісь правила. Якщо почнеться розпад, протока перетвориться на територію піратства, мінування різними угрупованнями, і ніхто не зможе гарантувати безпеку танкерів. Страхові компанії просто відмовляться страхувати будь-які вантажі в регіоні.
2.Демографічний вибух і міграція: Іран - це не маленька країна. Це 90 мільйонів людей. Сомалізація такого масштабу означає мільйони біженців, які хлинуть у Туреччину, Ірак, через Каспійське море в бік Кавказу та Європи. Це створить гуманітарну кризу.
3.Ще втрата контролю над ядерним матеріалом.
показать весь комментарий
26.04.2026 01:08 Ответить
Дайте вгадаю - "Пішов ти нах*й!" ?
показать весь комментарий
26.04.2026 01:33 Ответить
А шо Трамп вже мовчит про "закінчення війни в Україні " ? Вже й 24 години й 56 діб пройшло, щось забув про свого друга "валодью х7йла".....
показать весь комментарий
26.04.2026 08:24 Ответить
А "покращені умови" це як?? З вазеліном???
показать весь комментарий
26.04.2026 08:33 Ответить
Тупо бреше. Всі його пости це суцільна брехня, безглузда бравада та огидне самомилування.
показать весь комментарий
26.04.2026 09:41 Ответить
А ось як його тролять іранці:

https://streamable.com/rvawj0
показать весь комментарий
26.04.2026 10:03 Ответить
Переговори по смс ? Чи по телеграфу?
Чи "дєвушка, Zмольний соєдініті .. "
показать весь комментарий
26.04.2026 10:20 Ответить
Іран передає свої умови (чи то посил нах), але переміг саме трампакс
показать весь комментарий
26.04.2026 11:00 Ответить
 
 