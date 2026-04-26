Иран передал обновленное предложение после отмены поездки делегации США в Пакистан, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран оперативно отреагировал на изменение формата переговоров и направил обновленные предложения.

Об этом говорится в материале телеканала CNN.

По словам американского президента, после отмены поездки спецпосланцев в Пакистан Тегеран уже через десять минут передал новый документ с улучшенными условиями. В то же время Трамп подчеркнул, что эти предложения хоть и стали более выгодными, но пока не соответствуют требованиям для заключения окончательного соглашения.

"Если перемирие закончится безрезультатно, начнут взрываться многочисленные бомбы", — заявил Трамп.

Отмена поездки и новый формат переговоров

Ранее президент США принял решение отменить визит своих представителей — Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, которые должны были провести переговоры с иранской стороной. Причиной стали внутренние противоречия среди руководства Ирана, а также сомнения относительно эффективности длительных перелетов ради работы над документами, которые Вашингтон считает недостаточно качественными.

Трамп подчеркнул, что отказ от поездки не означает возвращения к боевым действиям. По его словам, переговоры продолжатся в телефонном формате. Американская сторона ожидает более существенных уступок от Тегерана, хотя диалог остается открытым.

Позиции сторон и риски эскалации

Иран, со своей стороны, опроверг подготовку прямых переговоров с США в Пакистане. Представители Тегерана заявили, что не планируют контактов с американской делегацией, а все предложения будут передавать через посредников.