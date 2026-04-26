Иран передал обновленное предложение после отмены поездки делегации США в Пакистан, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран оперативно отреагировал на изменение формата переговоров и направил обновленные предложения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале телеканала CNN.
По словам американского президента, после отмены поездки спецпосланцев в Пакистан Тегеран уже через десять минут передал новый документ с улучшенными условиями. В то же время Трамп подчеркнул, что эти предложения хоть и стали более выгодными, но пока не соответствуют требованиям для заключения окончательного соглашения.
"Если перемирие закончится безрезультатно, начнут взрываться многочисленные бомбы", — заявил Трамп.
Отмена поездки и новый формат переговоров
Ранее президент США принял решение отменить визит своих представителей — Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, которые должны были провести переговоры с иранской стороной. Причиной стали внутренние противоречия среди руководства Ирана, а также сомнения относительно эффективности длительных перелетов ради работы над документами, которые Вашингтон считает недостаточно качественными.
Трамп подчеркнул, что отказ от поездки не означает возвращения к боевым действиям. По его словам, переговоры продолжатся в телефонном формате. Американская сторона ожидает более существенных уступок от Тегерана, хотя диалог остается открытым.
Позиции сторон и риски эскалации
Иран, со своей стороны, опроверг подготовку прямых переговоров с США в Пакистане. Представители Тегерана заявили, что не планируют контактов с американской делегацией, а все предложения будут передавать через посредников.
- Первый раунд переговоров между сторонами завершился 12 апреля без конкретных результатов. Главной причиной стали разногласия по поводу ядерной программы Ирана, в частности отсутствие гарантий отказа от создания ядерного оружия.
- Несмотря на дипломатические усилия, ситуация остается напряженной. Трамп продлил двухнедельное прекращение огня, однако иранская сторона его не признала. В Вашингтоне предупреждают о возможной эскалации в случае провала переговоров, тогда как Тегеран заявляет о готовности к ответным действиям в случае обострения ситуации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
=====================
якщо тільки Вашингтон не готовий продовжувати свій морський блокаду ще протягом кількох місяців, буде важко повністю зруйнувати іранську економіку, яка роками пристосовувалася до тиску США та паралізуючих санкцій.
І хоч Іран страждає, його лідери розуміють, що Трамп також перебуває під тиском, адже Трамп стикається з зростаючою критикою через війну всередині країни, а також наближаються ключові проміжні вибори. Тегеран міг розраховувати, що першим змінить свою позицію саме Трамп.
Усього три місяці тому уряд Ірану був на межі краху після того, як люди вийшли на вулиці по всій країні, протестуючи проти поганого управління економікою. Тому самому уряду було надано рятівний круг, коли США та Ізраїль здійснили свої атаки, і тепер воно використовує привід війни, щоб виправдати складні економічні умови перед нацією з 92 мільйонами людей.
Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного в Ізраїлі, ЄС і США терористичною організацією. "Так, ХАМАС фінансувався урядом Ізраїлю в спробі послабити Палестинську владу на чолі з ФАТХ", - заявив Боррель у п'ятницю, 19 січня 2024, під час промови в Університеті Вальядоліда в Іспанії.
Як зазначає агенція Reuters, опоненти ізраїльського уряду та деякі світові ЗМІ звинувачують Ізраїль в тому, що вони роками підтримували ватажків ХАМАСу, в тому числі, дозволяючи фінансування Сектора Гази з Катару.
Станом на січень 2024 року Ізраїль повторно окупував більшість північної частини Смуги Газа. Звіти середини 2025 року свідчать про плани збереження постійного контролю над Газою і ширшою територією для управління безпекою.
Військовий контроль включає створення коридорів безпеки та буферних зон.
Ізраїль впровадив те, що експерти описують як «де-факто анексію» основних частин Західного берега через нові затвердження поселень та адміністративні зміни. Нові поселення та аванпости: між кінцем 2023 і початком 2026 року уряд Ізраїлю затвердив десятки нових поселень.
До кінця 2024 року було створено 49 нових аванпостів.
У травні 2025 року було затверджено 22 нових поселення, переважно на північному Західному березі.
У грудні 2025 року ще 19 поселень отримали затвердження.
У квітні 2026 року було дозволено 34 нові поселення або форпости. Реєстрація землі в Зоні C: На початку 2026 року Ізраїль відновив реєстрацію землі в Зоні C (яка охоплює приблизно 60% Західного берега). Цей процес дозволяє уряду захоплювати землю там, де палестинці не можуть довести власність, сприяючи подальшому розширенню поселень. Хоча Ізраїль вважає ці території «спірними» і зберігає контроль за безпекою для оборони, Міжнародний суд ООН (МС) видав консультативну думку в липні 2024 року, в якій зазначив, що подальша присутність Ізраїлю в окупованих палестинських територіях є незаконною і повинна бути припинена якомога швидше.
Знищення цих об'єктів Ізраїлем відбулося після розпорядження міністра оборони Ізраїлю Каца від 22 березня «прискорити руйнування ліванських будинків» поблизу ізраїльського кордону за «моделлю Гази» в рамках кампанії проти «Хезболли».
План Ізраїлю Каца щодо створення контрольованої Ізраїлем «зони безпеки», що простягається від кордону до річки Літані, охоплює близько 10% території Лівану. Нетаньягу заявив, що це необхідно, щоб «запобігти загрозі вторгнення».
Таймер для Трампа: Адміністрація Трампа зараз перебуває в стані «ідеального шторму». Війна з Іраном б'є по кишені американського виборця (ціни на бензин, інфляція). Для республіканців вкрай важливо підійти до листопада 2026 року з «успішним кейсом» -наприклад, «ми приборкали Іран і відкрили протоку». Якщо ситуація буде підвішеною (війна триває, протока закрита), це стане головним козирем для Демократів. Трамп змушений шукати швидкий результат.
Стратегія «вичікування» Тегерана: Іранці - майстри затяжної гри. Вони чудово розуміють, що чим ближче до листопада, тим нервовішим стає Білий дім. Ось такі справи.
А в США ще і підсилювач турбулентності: непередбачуваний, есцентричний, брехливий, самозакоханий хлестаков - кожний може продовжити, - Трамп, генератор хаосу. Тепер Трамп мусить рятуватися.
А для самозбереження Трамп зробить все - "Паниковский может «родную мать заложить в ломбард»... «продать, купить, а потом снова продать, но уже дороже».
Трамп намагається закласти у ломбард Україну...
А все тому, що Трамп якийсь не серйозний, чому не запропонує червону доріжку в Анкоріджі для нового лідера Ірану? Путін її вже топтав)
Трамп хоче «Шоу» (прямий ефір, рукостискання, підписання паперів перед камерами). Іран хоче «Тіньової угоди» (щоб ніхто не бачив, як вони домовляються з «ворогом», бо це підриває їхню ідеологію всередині країни).Ситуація станом на кінець квітня 2026 року виглядає не як глибокий дипломатичний глухий кут.
Якщо режим у Тегерані «трісне» по швах, не залишивши після себе дієздатної державної машини, світ отримає не просто перемогу демократії, а величезну «чорну діру» на карті енергетичної безпеки світу.Чому «сомалізація» Ірану - це катастрофа для всіх? А блокування протоки - це лише вершина айсберга.
Якщо Іран перетвориться на державу, що розпадається, наслідки будуть системними:
1.Протока Ормуз стане «диким полем»: Зараз, поки є центральна влада, навіть у стані війни, існують якісь правила. Якщо почнеться розпад, протока перетвориться на територію піратства, мінування різними угрупованнями, і ніхто не зможе гарантувати безпеку танкерів. Страхові компанії просто відмовляться страхувати будь-які вантажі в регіоні.
2.Демографічний вибух і міграція: Іран - це не маленька країна. Це 90 мільйонів людей. Сомалізація такого масштабу означає мільйони біженців, які хлинуть у Туреччину, Ірак, через Каспійське море в бік Кавказу та Європи. Це створить гуманітарну кризу.
3.Ще втрата контролю над ядерним матеріалом.
