США могут вернуть расстрел как один из видов смертной казни

сша

Министерство юстиции США объявило, что может пересмотреть условия применения смертной казни в качестве наказания за особо тяжкие преступления на федеральном уровне. В частности, речь идет о возобновлении расстрелов.

Что известно о решении?

Во время президентства Джо Байдена (2021-2025) Министерство юстиции отменило значительную часть работы, проделанной во время первой администрации президента Дональда Трампа (2017-2021), связанной с расширением применения смертной казни в федеральных делах.

По мнению нынешнего Минюста, это "нанесло непоправимый ущерб обществу".

"Предыдущая администрация не справилась со своей обязанностью защитить американский народ, отказавшись преследовать и наказывать самых опасных преступников, включая террористов, убийц детей и убийц полицейских", - заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш.

В частности, администрация действующего президента США Дональда Трампа намерена возобновить протокол, согласно которому при применении смертельной инъекции вводят пентобарбитал - препарат, на использование которого при администрации Байдена наложили запрет из-за того, что он причиняет "ненужную боль и страдания".

Пять штатов разрешают расстрел для приговоренных к смертной казни, исчерпавших все возможности апелляции.

Федеральные казни

  • Кроме того, Минюст хочет расширить перечень видов смертной казни, в частности разрешить проводить расстрелы в качестве одного из способов. Там также заявили, что "упорядочивают внутренние процессы для ускорения дел о смертной казни".

Министерство юстиции также отменило мораторий администрации Байдена на вынесение федеральных смертных приговоров, в соответствии с которым 37 из 40 приговоренных к смерти получили смягчение приговоров. Теперь ведомство разрешило требовать смертные приговоры в отношении 44 обвиняемых, решение в отношении 9 из которых уже санкционировал Бланш.

Вангую: самим тяжким злочином буде криве слово проти рудого їбанька.
25.04.2026 01:00 Ответить
Це так звані християни, які хизуються картинними молитовними сніданками? Цим людям Папа Римський справді влрог, оскільки пропагує вчення Христа на відміну від ханжів, які не просунулися далі Старого Завіту. Вони швидше неправильні іудеї, аніж християни.
25.04.2026 01:17 Ответить
Йо..нуті створіння... Сподіваюсь, всю MAGA колись стратять на основі їх власних законів
25.04.2026 01:07 Ответить
Вангую: самим тяжким злочином буде криве слово проти рудого їбанька.
25.04.2026 01:00 Ответить
Йо..нуті створіння... Сподіваюсь, всю MAGA колись стратять на основі їх власних законів
25.04.2026 01:07 Ответить
тільки ЗА !

якщо першим розстріляним буде державний зрадник США Дональд Трамп.

25.04.2026 01:37 Ответить
Так вже давно застосовується в деяких штатах. Дешево й практично.
25.04.2026 01:08 Ответить
Дешевше вішати - мотузка дешевше за патрони.
А ще можна голову рубати - так звані нуль витрат.
А якщо забивати камінням і продавати на це квитки то можна ще в заробити.
П.С. ніколи б не подумав що американський прапорець біля імені стане символом такого зашквару за мого життя.
25.04.2026 01:21 Ответить
Максимум 100 патронів на рік - не думаю що вони сильно збіднішають.
25.04.2026 03:33 Ответить
Гільйотина надійніше. В Національному музеї другої світової, в Києві є така.
25.04.2026 06:56 Ответить
Вірне рішення, нам теж потрібне не тільки для вбивць, а i для корупціонерів.
25.04.2026 01:11 Ответить
Завтра наша прокуратура легко зробить тебе "корупціонером"! І суддя це підтвердить, щоб і його не назначили тким самим! А прокурори наші, до речі, - легальні інваліди, МСЕК не дасть збрехати!
25.04.2026 02:46 Ответить
Тоді може й не варто воювати за цю країну?
25.04.2026 02:50 Ответить
Це так звані християни, які хизуються картинними молитовними сніданками? Цим людям Папа Римський справді влрог, оскільки пропагує вчення Христа на відміну від ханжів, які не просунулися далі Старого Завіту. Вони швидше неправильні іудеї, аніж християни.
25.04.2026 01:17 Ответить
Було б справедливо до Трампа її і застосувати, враховуючи помʼякшувальні обставини: вік, деменцію і вроджений дебілізм.
25.04.2026 01:31 Ответить
розстріли будуть суміщати із святами.
25.04.2026 01:34 Ответить
Правильно, за педофільство треба страчувати!

Вже і перший кандидат є!
25.04.2026 01:39 Ответить
Суд Лінча коли введуть?
25.04.2026 05:47 Ответить
А, коли у нас державна зрада буде каратись розстрілом!? Окрім головного зрадника - обкуреного ішака, країна кишить злочинним непотребом.
25.04.2026 08:02 Ответить
 
 