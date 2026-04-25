США могут вернуть расстрел как один из видов смертной казни

Министерство юстиции США объявило, что может пересмотреть условия применения смертной казни в качестве наказания за особо тяжкие преступления на федеральном уровне. В частности, речь идет о возобновлении расстрелов.

Об этом говорится в сообщении Минюста США.

Что известно о решении?

Во время президентства Джо Байдена (2021-2025) Министерство юстиции отменило значительную часть работы, проделанной во время первой администрации президента Дональда Трампа (2017-2021), связанной с расширением применения смертной казни в федеральных делах.

По мнению нынешнего Минюста, это "нанесло непоправимый ущерб обществу".

"Предыдущая администрация не справилась со своей обязанностью защитить американский народ, отказавшись преследовать и наказывать самых опасных преступников, включая террористов, убийц детей и убийц полицейских", - заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш.

В частности, администрация действующего президента США Дональда Трампа намерена возобновить протокол, согласно которому при применении смертельной инъекции вводят пентобарбитал - препарат, на использование которого при администрации Байдена наложили запрет из-за того, что он причиняет "ненужную боль и страдания".

Пять штатов разрешают расстрел для приговоренных к смертной казни, исчерпавших все возможности апелляции.

Федеральные казни

Кроме того, Минюст хочет расширить перечень видов смертной казни, в частности разрешить проводить расстрелы в качестве одного из способов. Там также заявили, что "упорядочивают внутренние процессы для ускорения дел о смертной казни".

Министерство юстиции также отменило мораторий администрации Байдена на вынесение федеральных смертных приговоров, в соответствии с которым 37 из 40 приговоренных к смерти получили смягчение приговоров. Теперь ведомство разрешило требовать смертные приговоры в отношении 44 обвиняемых, решение в отношении 9 из которых уже санкционировал Бланш.

