США могут вернуть расстрел как один из видов смертной казни
Министерство юстиции США объявило, что может пересмотреть условия применения смертной казни в качестве наказания за особо тяжкие преступления на федеральном уровне. В частности, речь идет о возобновлении расстрелов.
Об этом говорится в сообщении Минюста США, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о решении?
Во время президентства Джо Байдена (2021-2025) Министерство юстиции отменило значительную часть работы, проделанной во время первой администрации президента Дональда Трампа (2017-2021), связанной с расширением применения смертной казни в федеральных делах.
По мнению нынешнего Минюста, это "нанесло непоправимый ущерб обществу".
"Предыдущая администрация не справилась со своей обязанностью защитить американский народ, отказавшись преследовать и наказывать самых опасных преступников, включая террористов, убийц детей и убийц полицейских", - заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш.
В частности, администрация действующего президента США Дональда Трампа намерена возобновить протокол, согласно которому при применении смертельной инъекции вводят пентобарбитал - препарат, на использование которого при администрации Байдена наложили запрет из-за того, что он причиняет "ненужную боль и страдания".
Пять штатов разрешают расстрел для приговоренных к смертной казни, исчерпавших все возможности апелляции.
Федеральные казни
- Кроме того, Минюст хочет расширить перечень видов смертной казни, в частности разрешить проводить расстрелы в качестве одного из способов. Там также заявили, что "упорядочивают внутренние процессы для ускорения дел о смертной казни".
Министерство юстиции также отменило мораторий администрации Байдена на вынесение федеральных смертных приговоров, в соответствии с которым 37 из 40 приговоренных к смерти получили смягчение приговоров. Теперь ведомство разрешило требовать смертные приговоры в отношении 44 обвиняемых, решение в отношении 9 из которых уже санкционировал Бланш.
якщо першим розстріляним буде державний зрадник США Дональд Трамп.
.
А ще можна голову рубати - так звані нуль витрат.
А якщо забивати камінням і продавати на це квитки то можна ще в заробити.
П.С. ніколи б не подумав що американський прапорець біля імені стане символом такого зашквару за мого життя.
Вже і перший кандидат є!