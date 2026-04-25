США можуть повернути розстріл як один із видів смертної кари

Міністерство юстиції США оголосило, що може переглянути умови застосування смертної кари як покарання за особливо тяжкі злочини на федеральному рівні. зокрема йдеться про повернення розстрілів.

Що відомо про рішення?

За часів президентства Джо Байдена (2021−2025) Міністерство юстиції скасувало значну частину роботи, виконаної за часів першої адміністрації президента Дональда Трампа (2017−2021), пов’язаної з розширенням смертної кари у федеральних справах.

На думку чинного Мін’юсту, "завдало непоправної шкоди громадськості".

"Попередня адміністрація не впоралася зі своїм обов’язком захистити американський народ, відмовившись переслідувати й здійснювати покарання проти найнебезпечніших злочинців, включно з терористами, вбивцями дітей і вбивцями поліціянтів", — заявив виконувач обов’язків генерального прокурора Тодд Бланш.

Зокрема, адміністрація чинного президента США Дональда Трампа має намір поновити протокол, за яким під час застосування летальної ін’єкції вводять пентобарбітал — препарат, на використання якого за каденції Байдена наклали заборону через те, що він завдає "непотрібного болю й страждань".

П’ять штатів дозволяють розстріл для засуджених до смертної кари, які вичерпали всі можливості апеляції.

Федеральні страти

Крім того, Мін’юст хоче розширити перелік видів смертної кари, зокрема дозволити проводити розстріли як один зі способів. Там також заявили, що "впорядковують внутрішні процеси для прискорення справ про смертну кару".

Міністерство юстиції також скасувало мораторій адміністрації Байдена на присудження федеральних страт, за яким 37 з 40 засудженим до смерті пом’якшили вироки. Тепер відомство дозволило вимагати смертні вироки проти 44 обвинувачених, рішення проти 9 з яких уже санкціонував Бланш.

