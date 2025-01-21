Трамп доручив відновити смертну кару та забезпечити штати препаратами для виконання вироків, - АР

Президент США Дональд Трамп у понеділок підписав указ, яким доручив генеральному прокурору відновити виконання смертної кари,

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР.

Указ передбачає, що Міністерство юстиції має не лише домагатися смертної кари у справах, які цього вимагають, але й сприяти штатам, що стикаються з дефіцитом препаратів для смертельних ін'єкцій.

Трамп також доручив застосовувати смертну кару у випадках убивства співробітників правоохоронних органів чи злочинів, вчинених нелегальними мігрантами. Він закликав переглянути рішення Верховного суду, які обмежують повноваження штатів і федерального уряду у виконанні смертних вироків.

"Найсвятіший обов'язок уряду - захищати своїх громадян від жахливих вчинків, і моя адміністрація не потерпить зусиль, спрямованих на те, щоб загальмувати і послабити закони, які санкціонують смертну кару проти тих, хто скоює жахливі акти насильства проти американських громадян", - заявив Трамп.

Як зазначається, на федеральному рівні виконання смертних вироків було припинено з 2021 року через мораторій, запроваджений колишнім генеральним прокурором Мерріком Гарландом. Наразі у федеральній камері смертників перебувають лише троє засуджених.

Раніше повідомлялося, що 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відразу після інавгурації планує підписати указ про відновлення смертної кари на федеральному рівні, а також накаже розгорнути війська США на південному кордоні.

