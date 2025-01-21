Трамп доручив відновити смертну кару та забезпечити штати препаратами для виконання вироків, - АР
Президент США Дональд Трамп у понеділок підписав указ, яким доручив генеральному прокурору відновити виконання смертної кари,
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР.
Указ передбачає, що Міністерство юстиції має не лише домагатися смертної кари у справах, які цього вимагають, але й сприяти штатам, що стикаються з дефіцитом препаратів для смертельних ін'єкцій.
Трамп також доручив застосовувати смертну кару у випадках убивства співробітників правоохоронних органів чи злочинів, вчинених нелегальними мігрантами. Він закликав переглянути рішення Верховного суду, які обмежують повноваження штатів і федерального уряду у виконанні смертних вироків.
"Найсвятіший обов'язок уряду - захищати своїх громадян від жахливих вчинків, і моя адміністрація не потерпить зусиль, спрямованих на те, щоб загальмувати і послабити закони, які санкціонують смертну кару проти тих, хто скоює жахливі акти насильства проти американських громадян", - заявив Трамп.
Як зазначається, на федеральному рівні виконання смертних вироків було припинено з 2021 року через мораторій, запроваджений колишнім генеральним прокурором Мерріком Гарландом. Наразі у федеральній камері смертників перебувають лише троє засуджених.
Раніше повідомлялося, що 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відразу після інавгурації планує підписати указ про відновлення смертної кари на федеральному рівні, а також накаже розгорнути війська США на південному кордоні.
ось у чому питання
- хоч власноруч всіх.. шпенькати.
Там було "President", і те рішення було винесене саме для виправдання минулих crimes Трампа.
Але ж President тоді був Байден, і він міг сам шпенькнути хоч й Трампа, та ..
щоби той придбав за гроші пересічних амеріканців
Пам'ятаєте - президент тепер недоторканий, і будь-який його злочин, хоч вбивство, хоч що, залишиться непокараним!
"Все, що зроблено пред'явником цього паперу, зроблено за моїм дозволом і на благо державі" (с)