УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10362 відвідувача онлайн
Новини
4 551 40

Трамп доручив відновити смертну кару та забезпечити штати препаратами для виконання вироків, - АР

Президент США Дональд Трамп в перший день свого президентства про Путіна та Росію

Президент США Дональд Трамп у понеділок підписав указ, яким доручив генеральному прокурору відновити виконання смертної кари,

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР

Указ передбачає, що Міністерство юстиції має не лише домагатися смертної кари у справах, які цього вимагають, але й сприяти штатам, що стикаються з дефіцитом препаратів для смертельних ін'єкцій.

Трамп також доручив застосовувати смертну кару у випадках убивства співробітників правоохоронних органів чи злочинів, вчинених нелегальними мігрантами. Він закликав переглянути рішення Верховного суду, які обмежують повноваження штатів і федерального уряду у виконанні смертних вироків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп пообіцяв запровадити 25% мита для Мексики та Канади з 1 лютого

"Найсвятіший обов'язок уряду - захищати своїх громадян від жахливих вчинків, і моя адміністрація не потерпить зусиль, спрямованих на те, щоб загальмувати і послабити закони, які санкціонують смертну кару проти тих, хто скоює жахливі акти насильства проти американських громадян", - заявив Трамп.

Як зазначається, на федеральному рівні виконання смертних вироків було припинено з 2021 року через мораторій, запроваджений колишнім генеральним прокурором Мерріком Гарландом. Наразі у федеральній камері смертників перебувають лише троє засуджених.

Раніше повідомлялося, що 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відразу після інавгурації планує підписати указ про відновлення смертної кари на федеральному рівні, а також накаже розгорнути війська США на південному кордоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не згадав про Україну в інавгураційні промові, це викликає занепокоєння, - глава Мінфіну Швеції Свантессон

Автор: 

смертна кара (59) Трамп Дональд (7001)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Ану, червоний хрест, гамнесті інтернешинал і інші гівноконтори, кричіть, що це не гуманно. Чи то тільки москалів вбивати не гуманно?
показати весь коментар
21.01.2025 12:35 Відповісти
+9
коли українська влада депортує до США громадянина Панами, еврейського походження пана Коломойського?
ось у чому питання
показати весь коментар
21.01.2025 12:37 Відповісти
+6
А свій Освєнцім будувати збирається? А то шо то за фюрер і без свого концлагеря?)))
показати весь коментар
21.01.2025 12:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер всіх кацапських агентів стратять, так донні?
показати весь коментар
21.01.2025 12:33 Відповісти
Ага, як він сам себе стратить?!
показати весь коментар
21.01.2025 12:34 Відповісти
Шпигунів надішлють з країни, а от негрів-ґвалтівників і наркоманів мабуть пустять у расход.
показати весь коментар
21.01.2025 12:35 Відповісти
Тривожно за пі дідді та каньє веста 😁
показати весь коментар
21.01.2025 12:49 Відповісти
Він добряче витворяв.Навіть не думав що аж так.Він як якийсь наркобарон з фільмів.
показати весь коментар
21.01.2025 14:04 Відповісти
Прочитав трамп дрочив! Перечитав, ні показалося.....
показати весь коментар
21.01.2025 12:33 Відповісти
Про себе турбується, щоб у майбутньому не сидіти довго у в'язниці
показати весь коментар
21.01.2025 12:33 Відповісти
Засуджені на смертну кару сидять десятиріччями. Це для того, щоб виключити всі помилки слідства і максимально знизити ризик стратити невинного.
показати весь коментар
21.01.2025 14:30 Відповісти
У чому трамп не винний?
показати весь коментар
21.01.2025 17:13 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 12:33 Відповісти
Потужно!
показати весь коментар
21.01.2025 12:33 Відповісти
куди поспішає?
показати весь коментар
21.01.2025 12:34 Відповісти
Ану, червоний хрест, гамнесті інтернешинал і інші гівноконтори, кричіть, що це не гуманно. Чи то тільки москалів вбивати не гуманно?
показати весь коментар
21.01.2025 12:35 Відповісти
США вже он з ВООЗ вийшли, тож іншим сцикотно: всрались і мовчать.
показати весь коментар
21.01.2025 12:39 Відповісти
Против Дона кричать сейчас крайне опасно, бо кормушка опустеет очень быстро.
показати весь коментар
21.01.2025 13:02 Відповісти
коли українська влада депортує до США громадянина Панами, еврейського походження пана Коломойського?
ось у чому питання
показати весь коментар
21.01.2025 12:37 Відповісти
Забезпечте Трампа галоперідолом.
показати весь коментар
21.01.2025 12:37 Відповісти
Доручив переглянути Рішення Верховного суду...
показати весь коментар
21.01.2025 12:37 Відповісти
Той Верховний суд (Supreme Court) ще з півроку тому виніс рішення, що Трамп може без карно коїти любу дичину, перебуваючи на посаді президента
- хоч власноруч всіх.. шпенькати.

Там було "President", і те рішення було винесене саме для виправдання минулих crimes Трампа.

Але ж President тоді був Байден, і він міг сам шпенькнути хоч й Трампа, та ..
показати весь коментар
21.01.2025 22:47 Відповісти
мабудь хвуйло підкатив трампону якоїсь гидоти тіпа новичка
щоби той придбав за гроші пересічних амеріканців
показати весь коментар
21.01.2025 12:37 Відповісти
А свій Освєнцім будувати збирається? А то шо то за фюрер і без свого концлагеря?)))
показати весь коментар
21.01.2025 12:41 Відповісти
ой дід бережи вуха ! а можливо і скальп знімуть .
показати весь коментар
21.01.2025 12:51 Відповісти
Чому маньяки які розривають живцем дітей мають до скону віку сидіти в одиночці коштом народу? Вбив людину, доведено на суді, 10 років протримали можливо спливуть якісь нові обставини злочину, а далі укол і розібрати злочинне тіло на органи рятуючи інші життя. Трамп рулить.
показати весь коментар
21.01.2025 12:54 Відповісти
Може й так , але це питання в сотих ,або тисячних рядках приорітетності .
показати весь коментар
21.01.2025 13:05 Відповісти
Відміна смертної кари спрямована не на захист тих, хто скоїв страшний злочин, а на захист від можливих помилок слідства і судів. Це може бути дуже малий відсоток, але на то і демократія, щоб захищати права меншості. Натомість в авторитарних режимах узаконення смертної кари часто використовується для розправи з політичними противниками.
показати весь коментар
21.01.2025 13:19 Відповісти
Підтримую. Поки ловили Чикатіло, одного невинного засудили до розстрілу і розстріляли, а іще один помер в тюрмі.
показати весь коментар
21.01.2025 14:08 Відповісти
дуже хороший закон, вбив людину отримай кулю
показати весь коментар
21.01.2025 13:02 Відповісти
Готується стратити Байдена та всіх демократів?
Пам'ятаєте - президент тепер недоторканий, і будь-який його злочин, хоч вбивство, хоч що, залишиться непокараним!
"Все, що зроблено пред'явником цього паперу, зроблено за моїм дозволом і на благо державі" (с)
показати весь коментар
21.01.2025 13:14 Відповісти
Сподіваюсь в Україні теж відновлять смертну кару. За те, що з моєю країною сотворив зеленський, покарання має бути лише одне.
показати весь коментар
21.01.2025 13:14 Відповісти
Невже ви не розумієте, що в країнах х низьким рівнем демократії, високим рівнем корупції і населенням, яке обирає владу бездумно, "по приколу" в половині випадків смертна кара буде застосовуватися проти противників режиму? Відміна смертної кари в ******** демократичних країнах - це запобіжник несправедливих вироків, які дуже рідко, але відбуваються. Роздивіться у нас - дуже часто сидять патріоти, а справжні злодії розкошують на свободі.
показати весь коментар
21.01.2025 13:31 Відповісти
хороший пример, нам бы тоже такой надо, чтоб любая убившая гнида знала что её ждёт
показати весь коментар
21.01.2025 13:18 Відповісти
до кінця своєї каденції він такого наворотить що й не перелізимо )))
показати весь коментар
21.01.2025 13:32 Відповісти
Хай перевірить препарат- чи працює ...
показати весь коментар
21.01.2025 13:33 Відповісти
готується до приїзду )(уйла і виконання рішення МКС. 🤣
показати весь коментар
21.01.2025 13:39 Відповісти
По-моему у них и было, что в разных штатах по-разному. Разные законы. Где-то разрешена смертная казнь, где-то мораторий, где-то запрещена полностью. США, это же конфедерация по своей сути.
показати весь коментар
21.01.2025 13:50 Відповісти
Так и есть, поэтому штатам пох на этот указ. Он касается только осужденных федеральным судом. Таких на сегодня осталось трое, вот их в ближайшее время и отправят к создателю.
показати весь коментар
21.01.2025 16:04 Відповісти
Договорняк з Пуйлом??? Кацапія давно натякає, що потрібно повернути смертну кару. А тут такий подарунок від Трампусіка!
показати весь коментар
21.01.2025 13:54 Відповісти
В окремих штатах і так була смертна кара.Її просто не застосовували.Не так давно жінку в одному зі штатів засудили і винесли вирок.
показати весь коментар
21.01.2025 14:07 Відповісти
Может хоть теперь усыпят выродка Царнаева, который взорвал людей в Бостоне.
показати весь коментар
21.01.2025 16:02 Відповісти
 
 