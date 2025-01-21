УКР
Трамп не згадав про Україну в інавгураційній промові, це викликає занепокоєння, - глава Мінфіну Швеції Свантессон

Трамп не згадав про Україну в інавгураційній промові

В уряді Швеції занепокоєні тим, що Дональд Трамп не згадав про Україну у своїй інавгураційній промові 20 січня 2025 року.

Про це заявила міністерка економіки та фінансів Швеції Елізабет Свантессон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Що мене дещо занепокоїло, коли я слухала (інавгураційну промову. - Ред.) Трампа, це те, що він не згадав про Україну. Це викликає стурбованість", - сказала вона.

Також читайте: Трамп призупинив допомогу США іншим державам на 90 днів

Міністерка звернула увагу, що у ЄС деякі інституції та політики ретранслюють неправдиву інформацію про нібито хороший стан російської економіки.

"Багато інституцій, наприклад, МВФ, а також медіа та політики досить позитивно переказують наративи Путіна (про стан російської економіки. - Ред.). Але ми знаємо, що російська економіка нині знаходиться у досить поганому стані. Санкції працюють, і ми справді повинні їх продовжувати", - додала Свантессон.

Інавгурація Трампа

Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу та офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.

CNN припускає, що у Трампа було дві причини не згадувати Україну у промові під час інавгурації.

Перша - тепер він фактично має виконавчу владу і не хоче більше давати публічні коментарі про свою позицію і "графік" закінчення війни.

Друга - Трамп усвідомив, наскільки важке завдання припинити війну в Україні та що легкої перемоги він не матиме.

Читайте: Трамп вірить у можливість купівлі Гренландії через згоду Данії

Топ коментарі
усе зробив, як просив друг @уйло
21.01.2025 11:27 Відповісти
21.01.2025 11:34 Відповісти
Трагедія, що більшість виборців тупа. Тому у таких шахраїв є можливість добратися до влади.
21.01.2025 11:37 Відповісти
Хоче перекинути гарячу жарину Украіну на Європу
21.01.2025 11:27 Відповісти
усе зробив, як просив друг @уйло
21.01.2025 11:27 Відповісти
У рижого лише один друг -бєлочка.
21.01.2025 11:30 Відповісти
хіба ось ця

21.01.2025 11:36 Відповісти
І що в цьому поганого? Задовбали вже ваші ліволіберальні штампи.
21.01.2025 12:03 Відповісти
Погано , що психіатри мовчать.
21.01.2025 12:34 Відповісти
Ну от хто ти такий, а хто Маск? Якби він не був трохи божевільним він би не був Маском. А був би він таким як ти, ходив би на нудну роботу, стогнав би з приводу тарифів Київстара, бурухтів би, жалівся на життя все життя (перепрошую за тафтологію), а потім у старості перераховував би копійчану пензію стоячи в черзі за смердючою ковбасою.
21.01.2025 18:36 Відповісти
А хто маск ? Прошу факти . Синок власників алмазних шахт , який теж з'явився на світ з лона матері , і якби він народився в совку в сім'ї робітників , то ще невідомо ким він був би , а Ви схоже неук , бо не вмієте спілкуватись з людьми , бо поводите себе як з тими з ким ви пасли коров , можете не відповідати , хоча як хочете , мені байдуже . P.S. A поведінка Маска насторожує , бо психічно не врівноважений всіх навколо ображає , навіть керівників держав, та маючи великі статки і вплив на Трампа може наробити багато лиха .
21.01.2025 20:18 Відповісти
Просто є активне меншість, а є пасивниа більшість. Саме активна меншість створює простір, а пасивна меншість живе в ньому. Саме тому ти знаєш хто такий Маск, а він тебе ні.
21.01.2025 21:55 Відповісти
Зіґ хайль! (нім. Sieg Heil! - «Хай живе Перемога!» або «Слава Перемозі!») - інше поширене гасло, яке вигукують одночасно з нацистським вітанням (особливо на масових зборах)?
Ф.Ніцше " Геніальна людина нестерпна , якщо крім геніальності не володіє ще по меншій мірі двома якостями ; здатністю бути вдячним і порядним..."?
21.01.2025 13:49 Відповісти
Вибори пройшли - питання закрите.
21.01.2025 11:28 Відповісти
буде дідуган зараз з путлєром хороводи водить....там у нього Канада, Мексика, Панама, Гренландія, деменція і т.д.... де там йому ще й за Україну згадувати
21.01.2025 11:28 Відповісти
Яке неподобство ?! Який "сором" ? Тепер всі будуть дивитись у рот Трампу 25 годин на добу ? ЯКИЙ СОРОМ, хто так буде робити ! Грець з ним, Трампом, нам своє робити ! Якнайкраще.
21.01.2025 11:29 Відповісти
Шо тільки не скажеш, щоб до влади добратись... На жаль це притаманно не тільки Трампу...
21.01.2025 11:30 Відповісти
Трагедія, що більшість виборців тупа. Тому у таких шахраїв є можливість добратися до влади.
21.01.2025 11:37 Відповісти
На жаль це так. І дебілізація продовжується, цьому допомогають всякі тіктоки, інстаграми, хвейсбуки, телеграми та ін. В більшості простих користувачів взагалі немає ніякого фільтра в голові. Вони не розуміють, що кіно це просто кіно, що пости дебілів в цих соцмережах це просто пости дебілів, що цим ресурсом для дебілізації користуються і спецслужби, провокатори і просто пдараси які просто прикАлуються...
21.01.2025 11:46 Відповісти
А путлер від щясття впісявся...
21.01.2025 11:30 Відповісти
Вам вже час переходити від стурбованості до стривоженості.
21.01.2025 11:31 Відповісти
Трамп цинічно показав що йому байдуже на українців.
21.01.2025 11:33 Відповісти
А з якого йому на нас має бути не байдуже. Українцям самим на себе байдуже. А тут типу хтось має за нас впрягатися...
21.01.2025 11:35 Відповісти
Скажіть це тим хто в окопі та їх родичам
21.01.2025 11:54 Відповісти
А до чого такі маніпуляції? Так, йому як і переважній більшості за кордоном байдуже на всіх українців. Українцям байдуже на себе. Тому сподіватися, що комусь має бути на нас не байдуже марно, чи не так?
21.01.2025 12:05 Відповісти
Хто буде поважати того хто сам себе не поважає?
21.01.2025 12:05 Відповісти
21.01.2025 11:34 Відповісти
Ну пині та Сі теж там не було.
21.01.2025 11:44 Відповісти
тому що сказати то нічого
21.01.2025 11:35 Відповісти
Міністерка звернула увагу, що у ЄС деякі інституції та політики ретранслюють неправдиву інформацію про нібито хороший стан російської економіки. Джерело: https://censor.net/ua/n3531374
За гроші можна молоти що завгодно . Але правди однаково не сховаєш , кацапська економіка дійсно летить у прірву , і це добре . Але питання в іншому , в тому - коли вона впаде на саме дно , і вмажеться об нього так , що це відіб'є кацапам охоту воювати далі . Скільки ще треба часу , рік , два , п'ять .?
США можуть значно пришвидшити , так би мовити - "процес " , але це якщо у них виникне бажання . В чому я сумніваюсь .
21.01.2025 11:42 Відповісти
Після розмови з пуйлом скаже.
21.01.2025 11:44 Відповісти
Чомусь трампосісі мовчать Може їм стало лячно.
21.01.2025 11:44 Відповісти
Так само в 2019 різко пропала агітбригада за зе. Була й нестало...
21.01.2025 11:58 Відповісти
Ага , язики прикусили , ще й лікті будуть кусати
21.01.2025 12:40 Відповісти
21.01.2025 11:44 Відповісти
Шахрай Донні нарешті став мільярдером. За добу збагатився на 25 лярдів завдяки афері з криптою. Маски-Тілі навчать старого банкрута, як робити гроші, вже навчили. А те, як плювати на закони та Конституцію , Трамп і сам знає та вміє.
21.01.2025 12:05 Відповісти
21.01.2025 11:46 Відповісти
У Трампа уже в этом голу будет импичмент....Все будет УКРАИНА!
21.01.2025 11:56 Відповісти
Хто такий Трамп типовий невіглас і популіст ,на нього багато було кримінальних справ тепер звісно їх закриють ,він не засуджує тоталітарні режими і агресію росії ,зате вже встиг посваритися з деякими країнами НАТО і як він буде пожимати руку світовому злочинцю терористу путіну?
21.01.2025 12:01 Відповісти
21.01.2025 12:04 Відповісти
"Через два дні після інавгурації Байдена в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - Головань

На думку адвоката, це провокація, котра має на меті зруйнувати такого роду провокаціями стратегічне партнерство між Україною і США."

а ТУТ вже якось не так...
21.01.2025 12:17 Відповісти
 
 