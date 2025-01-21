Трамп не згадав про Україну в інавгураційній промові, це викликає занепокоєння, - глава Мінфіну Швеції Свантессон

В уряді Швеції занепокоєні тим, що Дональд Трамп не згадав про Україну у своїй інавгураційній промові 20 січня 2025 року.

Про це заявила міністерка економіки та фінансів Швеції Елізабет Свантессон.

"Що мене дещо занепокоїло, коли я слухала (інавгураційну промову. - Ред.) Трампа, це те, що він не згадав про Україну. Це викликає стурбованість", - сказала вона.

Міністерка звернула увагу, що у ЄС деякі інституції та політики ретранслюють неправдиву інформацію про нібито хороший стан російської економіки.

"Багато інституцій, наприклад, МВФ, а також медіа та політики досить позитивно переказують наративи Путіна (про стан російської економіки. - Ред.). Але ми знаємо, що російська економіка нині знаходиться у досить поганому стані. Санкції працюють, і ми справді повинні їх продовжувати", - додала Свантессон.

Інавгурація Трампа

Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу та офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.

CNN припускає, що у Трампа було дві причини не згадувати Україну у промові під час інавгурації.

Перша - тепер він фактично має виконавчу владу і не хоче більше давати публічні коментарі про свою позицію і "графік" закінчення війни.

Друга - Трамп усвідомив, наскільки важке завдання припинити війну в Україні та що легкої перемоги він не матиме.

