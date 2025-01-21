Трамп вірить у можливість купівлі Гренландії через згоду Данії

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що вірить у можливість купівлі Гренландії, сподіваючись на підтримку з боку Данії.

Про це повідомляє "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Гренландія - чудове місце, вона потрібна нам для міжнародної безпеки. Я впевнений, що Данія підтримає", - сказав Трамп, спілкуючись із журналістами у Білому домі.

Він пояснив, що Данія може погодитися з його планами, оскільки утримання острова для неї є економічно обтяжливим.

"Народ Гренландії незадоволений Данією, як ви знаєте. Я думаю, вони задоволені нами", - додав президент, посилаючись на недавній візит свого сина на острів. За словами Трампа, гренландці нібито висловлювали своє задоволення перспективою співпраці зі США.

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

