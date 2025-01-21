УКР
Трамп вірить у можливість купівлі Гренландії через згоду Данії

Суд призупинив одну із справ проти Трампа

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що вірить у можливість купівлі Гренландії, сподіваючись на підтримку з боку Данії.

Про це повідомляє "ЄП", інформує Цензор.НЕТ

"Гренландія - чудове місце, вона потрібна нам для міжнародної безпеки. Я впевнений, що Данія підтримає", - сказав Трамп, спілкуючись із журналістами у Білому домі.

Він пояснив, що Данія може погодитися з його планами, оскільки утримання острова для неї є економічно обтяжливим.

"Народ Гренландії незадоволений Данією, як ви знаєте. Я думаю, вони задоволені нами", - додав президент, посилаючись на недавній візит свого сина на острів. За словами Трампа, гренландці нібито висловлювали своє задоволення перспективою співпраці зі США.

Читайте також: Понад 60% американців проти пропозиції Трампа придбати Гренландію , - CBS News

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

Читайте також: Гренландія хоче тісної співпраці зі США, але залишатися незалежною, - прем'єр-міністр Егеде

Гренландія (86) Данія (817) Трамп Дональд (7001)
+11
Вас трампів хєр поймеш. То далой мігрантів, то давай приєднаємо цілу країну мігрантів...
показати весь коментар
21.01.2025 11:09 Відповісти
+10
Он ещё верит что моющие средства , помогают от короновируса. Если ими рот полоскать.
показати весь коментар
21.01.2025 11:10 Відповісти
+8
Він реально думає, що в цьому світі все продається. Цікаво, в яку суму він оцінює свою дружину?
показати весь коментар
21.01.2025 11:10 Відповісти
дивлюсь на трампона-а бачу говнюковича
показати весь коментар
21.01.2025 11:08 Відповісти
Той на чужі землі не зазіхав.
показати весь коментар
21.01.2025 11:11 Відповісти
Так, він свої землі продавав *****.
показати весь коментар
21.01.2025 11:22 Відповісти
Ідіот !
з часів "Мертвих душ" минуло вже біля 200 років

землі з рабами вже НЕ продаються

.
показати весь коментар
21.01.2025 12:14 Відповісти
Але раби все ще продаються.
показати весь коментар
21.01.2025 15:47 Відповісти
нафіга йому та Грінландія ??? нахей 51 штатом США бере Україну !!!
показати весь коментар
21.01.2025 11:09 Відповісти
Ta sama Greenland iemu nah ninuzhna , a vot to chto v ****** zemli da . Tachneie ni iemu , a bolshe ievo sponsoram .
показати весь коментар
21.01.2025 11:38 Відповісти
двом Клоунам в Україні буде тісно

.
показати весь коментар
21.01.2025 12:15 Відповісти
зе блазень, і членограй оманській втече на "історіческую родіну" в Ішраєль...
показати весь коментар
21.01.2025 12:18 Відповісти
Он еще предлагал лечить ковид светом, потому что свет убивает вирусы.
показати весь коментар
21.01.2025 11:13 Відповісти
Зачекайте, коли МінЗдохом буде керувати колишній наркоман та прихильник всесвітніх змов антиваксер та просто божевільний Роберт Кеннеді джуніор, от тоді буде цікаво та прикольно.
показати весь коментар
21.01.2025 11:19 Відповісти
коронавірусу не існує.
показати весь коментар
21.01.2025 15:49 Відповісти
Земля пласка.
показати весь коментар
21.01.2025 15:56 Відповісти
не бреши, вона кільцеподібна.
показати весь коментар
21.01.2025 15:58 Відповісти
Сам не бреши, та йди вчити уроки.
показати весь коментар
21.01.2025 16:02 Відповісти
🖕
показати весь коментар
21.01.2025 16:51 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 17:34 Відповісти
Що погано у цих ВІСЛЮКАХ, так це їх упертість ! Упреться, наволоч, й з міста не зрушиш. Хоча яму вириє чималу і для себе, і для оточуючих.
показати весь коментар
21.01.2025 11:10 Відповісти
віслюки - в США так називають прихильників демократичної партії. Прихильники республіканської - слони.
Але все може помінятися...
показати весь коментар
21.01.2025 11:32 Відповісти
Дякую за цінний ком. Проте я мав на увазі віслюка в ОДНИНІ.
показати весь коментар
21.01.2025 11:44 Відповісти
Та піднажме на Данію і купить -- дуже різні вагові категоріі
показати весь коментар
21.01.2025 11:10 Відповісти
Мексика он поряд давай приєднуй - вони точно не проти...
показати весь коментар
21.01.2025 11:11 Відповісти
Це те Риже ЧМО що розказувало що в США не має грошей даже на пожежні автомобілі. Чи криптовалютою розрахується яку сам придумав?
показати весь коментар
21.01.2025 11:13 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 11:14 Відповісти
Доречі, рудий піз нього косить. Я це вже давно помітила. Хріпатий голос, наклон голови, навіть міміку перейняв. Йому вуса приклеїти і викопаний Марлон Брандо.
показати весь коментар
21.01.2025 11:16 Відповісти
Рудий диктатор руйнує світовий порядок! Після купівлі Гренландії Америкою наступним буде купівля Китаєм Тайваню, а Україну ***** просто так забере, бо це його ісконна рускає.
показати весь коментар
21.01.2025 11:14 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 11:14 Відповісти
Дебіл🤦
показати весь коментар
21.01.2025 11:24 Відповісти
Як не гімно, то тріска.
показати весь коментар
21.01.2025 11:24 Відповісти
А гроші на придбання отримаєте після, банківського переказу від Ху.лостану?
Дослідження острову на корисні копалини, нині НТП дозволяє.
Про аргументацію: З приводу мігрантів: це піддані Данії, а не голодранці, що набіжали в Ню Йорк + вони далеко. Також скаже, що робить Америку грейт егейн при цьому мирним шляхом.
Сподіваюсь його відправлять в гості до ботокса та кіма.
показати весь коментар
21.01.2025 11:34 Відповісти
Утримання Гренландії для Данії є економічно обтяжливим...Бо Данія заробляє гроші а США їх друкують.
Пачуствуй разніцу.
показати весь коментар
21.01.2025 12:05 Відповісти
Не думаю. Там населення 50 000 які теж щось заробляють.
показати весь коментар
21.01.2025 12:24 Відповісти
Від - смо - кчи!
показати весь коментар
21.01.2025 12:44 Відповісти
Просто ВВХ на прикладі Криму показав Трампу як можна віджати Острів у Данії
показати весь коментар
21.01.2025 14:32 Відповісти
Повний ідіот з манією величи, бож має німецьке коріння, на додаток расист і грьобаний нацик.
показати весь коментар
21.01.2025 14:33 Відповісти
це добре.
показати весь коментар
21.01.2025 15:50 Відповісти
 
 