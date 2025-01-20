Понад 60% американців проти пропозиції Трампа придбати Гренландію , - CBS News

Більшість американців не схвалюють ідею обраного президента США Дональда Трампа купити Гренландію.

Про це свідчать результати опитування CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитування, 61% респондентів виступають проти цієї пропозиції.

Проте серед прихильників Трампа ситуація інша: 68% виборців політика підтримують ідею приєднання Гренландії до США.

Крім того, більшість учасників опитування - 54% - вважають, що заяви Трампа про купівлю острова є лише частиною торгу щодо інших питань. Водночас 46% респондентів переконані, що такі заяви свідчать про реальне прагнення збільшити територію США.

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

