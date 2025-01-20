УКР
Новини
2 264 24

Понад 60% американців проти пропозиції Трампа придбати Гренландію , - CBS News

США не планують збільшення військової присутності у Гренландії

Більшість американців не схвалюють ідею обраного президента США Дональда Трампа купити Гренландію.

Про це свідчать результати опитування CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитування, 61% респондентів виступають проти цієї пропозиції.

Проте серед прихильників Трампа ситуація інша: 68% виборців політика підтримують ідею приєднання Гренландії до США.

Крім того, більшість учасників опитування - 54% - вважають, що заяви Трампа про купівлю острова є лише частиною торгу щодо інших питань. Водночас 46% респондентів переконані, що такі заяви свідчать про реальне прагнення збільшити територію США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гренландія хоче тісної співпраці зі США, але залишатися незалежною, - прем’єр-міністр Егеде

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не відмовився від тарифних погроз через Гренландію, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Автор: 

Гренландія (86) Трамп Дональд (7001)
Топ коментарі
+14
Тобто більшість американців адекватні люди. Це дає надію.
показати весь коментар
20.01.2025 12:57 Відповісти
+9
Бачите а ви всі говорили що на заході живуть розумні зрівноваженні виборці а ніби така чіпка як і в нас 73 відсотка все ж таки ми пішли всі від мавп.
показати весь коментар
20.01.2025 12:53 Відповісти
+8
Тоді хто вибрав цього маразматичного старперда?
показати весь коментар
20.01.2025 13:13 Відповісти
Ящко я скажу, що штучний інтелект, Ви ж не повірете? Big data, social media and AI.
показати весь коментар
20.01.2025 13:20 Відповісти
По вашому - штучний інтелект - це ніякий не інтелект?
Таких "штучних інтелектів" що в нас що в США 75%
показати весь коментар
20.01.2025 14:02 Відповісти
большинство не играет никакой роли при выборе преза в штатах, там другие правила
показати весь коментар
20.01.2025 13:26 Відповісти
На тій території,що вже належить Америці ,мабуть кілька Гренландій за площею потребують розвитку ,а він ще одну захотів)Астанавітєсь!)
показати весь коментар
20.01.2025 13:02 Відповісти
Чия Гренландія?
показати весь коментар
20.01.2025 13:05 Відповісти
Так от власне,що в цьому світі вагу має не загальна більшість,а більшість серед тієї більшості,яка власне обрала керівництво держави.В цьому світі інертні люди,ідіоти,невігласи,активні дебіли складають більшість,і якщо покладатись на просту більшість то вона обере такого самого.Колись давно,ще за совітів на зборах хтось з залу вискочив з питанням до президіі - так ми обираєм чи ви рекомендуєте?І представник якогось там чогось відповів - ви обираєте того,кого ми рекомендуєм...От на тих словах і стоїть вся американська система виборів,де на відміну від совітів,де рекомендували одного штати рекомендують двох.Двох перевірених,просіяних,обговорених...
показати весь коментар
20.01.2025 13:08 Відповісти
Як неожидано...А поржать по приколу? Чи вже наржались? Щось ранувато.
показати весь коментар
20.01.2025 13:11 Відповісти
Нє-нє-нє, тепер вже "пАкупайтє",це-ваш вибір,дово#би,в мене сестра із Денвера така ж #бонута.
показати весь коментар
20.01.2025 13:15 Відповісти
Це вони сьогодні проти - завтра ім розкажуть які вигоди іх ждуть коли Гренладія відіиде до США
показати весь коментар
20.01.2025 13:29 Відповісти
А чому тільки 60 процентів а не усі 100 ?
показати весь коментар
20.01.2025 13:29 Відповісти
А інші на повєрку виявились ватніками яким вялічія закортіло
показати весь коментар
20.01.2025 13:35 Відповісти
Хто і коли провів опитування? В мене ніхто ніколи не питав про це.
показати весь коментар
20.01.2025 13:32 Відповісти
Може це тому, що Ви не американець?

> Понад 60% американців проти....
показати весь коментар
20.01.2025 13:49 Відповісти
«CBS News" ха-ха-ха!!! Чому Цензор не сповістив що ця демократична помийка CBS закривається як збанкрутіле гівно?
показати весь коментар
20.01.2025 13:35 Відповісти
Ти маєш на увазі що видання збрехало і мюриканців-ватників насправді набагато більше?
показати весь коментар
20.01.2025 14:31 Відповісти
США потрібна Гренландії як засіб контролю над Арктикою. Тобу над нею встановлять контроль тим чи іншим способом.
показати весь коментар
20.01.2025 15:55 Відповісти
Це не має значення. Проти придбання Аляски теж був багато хто. Але її придбали. І правильно зробили.
показати весь коментар
20.01.2025 16:52 Відповісти
 
 