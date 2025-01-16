УКР
Трамп не відмовився від тарифних погроз через Гренландію, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що обраний президент США Дональд Трамп не відмовився від погроз запровадження високих тарифів проти Данії через питання Гренландії.

Про це вона заявила після термінового засідання парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Розмова між Фредеріксен і Трампом тривала 45 хвилин, але, за словами прем’єрки, ситуація залишається напруженою.

"З американської сторони прозвучала думка, що, на жаль, може виникнути ситуація, коли ми будемо менше працювати разом з американцями в економічній сфері", - зазначила Фредеріксен.

Вона також наголосила, що Данія не хоче конфлікту зі США в торговельній сфері, але уряд продовжуватиме консультації з бізнесом та європейськими партнерами для пошуку оптимального рішення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гренландія сама має ухвалити рішення про незалежність, - Фредеріксен у розмові з Трампом

Трамп, який незабаром офіційно обійме посаду президента, повернувся до ідеї придбання Гренландії - напівавтономної території Данії. Цю пропозицію він вперше висловив ще під час свого попереднього терміну, назвавши контроль США над островом "абсолютною необхідністю".

Фредеріксен підтвердила, що діалог з адміністрацією Трампа триватиме, коли той вступить на посаду.

"Ми робимо все можливе, щоб впоратися з цим якомога мудріше і краще", - додала Фредеріксен.

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 2025 році є шанс закінчити війну. Трамп може примусити Путіна до дипломатії, - Зеленський

Автор: 

+15
А керівництво ЄС відморозилося і шмарклі жує, хоча мало б активно захищати своїх членів, бо заради цього ЄС і був створений. Не кажучи вже про те, що розробка покладів Гренландії - стратегічний інтерес для країн ЄС.
16.01.2025 17:03 Відповісти
+13
Трампуша косплеїть лапотного фюрера просто один в один...
16.01.2025 17:02 Відповісти
+10
Трамп подумал: зачем бороться с Пукиным, если можно тоже стать ******?
16.01.2025 17:04 Відповісти
Бажаю Данії розвитку в економіці. А також зберігати людськи ціності.
16.01.2025 17:02 Відповісти
А керівництво ЄС відморозилося і шмарклі жує, хоча мало б активно захищати своїх членів, бо заради цього ЄС і був створений. Не кажучи вже про те, що розробка покладів Гренландії - стратегічний інтерес для країн ЄС.
16.01.2025 17:03 Відповісти
нафіга воно їм ,ЄС це потрібно? всі хочуть торгувати з США . та з аради якоїсь там Гренландії з населенням 100к на конфлікт ніхто не піде. це як санкції проти кацапстану вони як би є але їх немає.
16.01.2025 17:10 Відповісти
Тупи деінде.
16.01.2025 17:23 Відповісти
Трамп подумал: зачем бороться с Пукиным, если можно тоже стать ******?
16.01.2025 17:04 Відповісти
У неї віджимають величезну територію з шельфами, а вона либиться і шукає оптимальні рішення. Дикий феєричний фейспалм.
16.01.2025 17:08 Відповісти
україну не беруть в нато і
вимальовується північно європейський воєнний союз...
британія вже підписалась на 100 років,
польща в якій президент був вчора,
данія, якій загрожує експансія сша
і скандинавія швеція/норвегія

у скандинавів і британців це нафта/газ північного моря
а разом із датською гренладією ще й шельфи та сєвморпуть і один і другий..
данія-швеція - ворота балтики

може ще хтось пристане, тіпа, православна румунія, словаччина, яку інакше єс поглине нараз
16.01.2025 20:43 Відповісти
Статут ООН нахєр?
Міжнародні Договори про територіальну цілісність нахєр?
Путлєр про таких союзників навіть не мріяв, на жаль!
16.01.2025 17:12 Відповісти
То що - відкриваємо збір на дрони для армії Данії - захищати Гренландію...?
16.01.2025 17:13 Відповісти
ЗСУ допоможе Данії. Рижий дідзьо ще сидітиме в одній клітці з дєдушкой плєшівим.
16.01.2025 17:19 Відповісти
Французи та Німці вже стоять в черзі біля військоматів, щоб захистити Данію, відповідно до 5 статті уставу НАТО
Відповідь Трампу буде надпотужна... стурбованість
16.01.2025 17:21 Відповісти
но но, вони можуть піти у армію сша(член Нато) і воювати з данцями...
ніякої війни не буде, США просто відіжме острів через рехферендум наобіцяючи місцевим жителям райське життя та відсоток з ренти.
І так вони дійсно можуть почати жити як арабські шейхи, адже при населенні 50 к жителів, там величезні поклади металів та нафти-газу... які "зелені" європейчики забороняють видобувати, адже екологія...
тому не все так адназначна у цьому питанні..
16.01.2025 18:05 Відповісти
Проблема Трампа в тому, що він вважає США своєю приватною корпорацією ! Звідси і замашки в управлінні країною. Або йому там начеплять намордника, або Штати наживуть собі безліч ворогів з його "управлінням" !!!
16.01.2025 17:27 Відповісти
Намордник повинен був бути вже давно.
16.01.2025 17:34 Відповісти
Ну , що , багато ще хто чекає справедливих рішень від того хто копіює ***** та своїми діями робить хаос в світі , знищуючи всі міжнародні принципи відносин . За цих обставин всі почнуть озброюватись ЯЗ , а також вкладаючи кошти в високі технології , що на виході аукнеться самим США іміджевими(і не тільки) втратами .
16.01.2025 17:32 Відповісти
З Украiною вже закiнчив, розумiю? Можна братись за Гренландiю?
16.01.2025 17:37 Відповісти
а що керівництво Данії робить проти того, щоб гренландці заохочували китайців вкладатися в економіку Гренландії ?

може іннуїти, якути та буряти мріють долучитися до великого китаю, і як фру Фредеріксен цьому заваджує ?
16.01.2025 17:57 Відповісти
Згідно з новим опитуванням, більшість жителів Гренландії підтримали б приєднання до США. Опитування було проведено після того, як обраний президент США Дональд Трамп пригрозив взяти під контроль напівавтономну територію Данії, не виключаючи застосування військової сили.
16.01.2025 19:08 Відповісти
це як референдум в криму і днр/лнр? бідна данія
16.01.2025 23:01 Відповісти
Згідно з опублікованими в неділю результатами опитування Patriot Polling, 57,3 відсотка респондентів підтримують приєднання Гренландії до США. Лише 37,4% відкинули можливе членство, а 5,3% сказали, що не визначилися. У опитуванні, яке є першим у своєму роді, було опитано лише 416 людей у ​​Гренландії, населення якої становить лише 56 000 осіб.
16.01.2025 19:09 Відповісти
В 50 ті на прохання СРСР до Москви в статусі виставки привезли американські товари, це було алаверди на вояж Хрущова до США. Купа бізнесменів на чолі з віце-президентом Ніксоном. Микитка із ескортом прибув на неї. В той час його вже часто брала шиза і він почав заводитись, бризкати слюною і ображати Америку. Тоді він і викрикнув своє знамените прямо в глаза Ніксону - ми вас закопаємо. Всі ох....ли, а Микитка з видом переможця забрався геть. Потім були припадки в Парижі на зустрічі з ДеГолем, в ООН, де бив штиблетом по столі. А в книжці стверджував, то Запад його провокував. І Донні не відстає - роднеки просять знизити ціни в магазинах, а він віддавай Гренландію Данія інакше.....
16.01.2025 19:24 Відповісти
Бо треба хоча б ОДИН раз прямо послати його *****!
16.01.2025 19:56 Відповісти
Так треба сказати: буде аукціон із Китаєм - хто більше дасть.
Трамп відразу зіллється!
16.01.2025 20:56 Відповісти
Что на...й ,это что новый путин, только в США?
16.01.2025 21:02 Відповісти
До речі, відповідно до договору між Україною та Данією, підписаного президентом Зеленським, про спільну оборону Україна зобов'язана воювати з Америкою за Гренландію. Кіно та німці.
16.01.2025 23:32 Відповісти
 
 