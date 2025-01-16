Трамп не відмовився від тарифних погроз через Гренландію, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що обраний президент США Дональд Трамп не відмовився від погроз запровадження високих тарифів проти Данії через питання Гренландії.

Про це вона заявила після термінового засідання парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Розмова між Фредеріксен і Трампом тривала 45 хвилин, але, за словами прем’єрки, ситуація залишається напруженою.

"З американської сторони прозвучала думка, що, на жаль, може виникнути ситуація, коли ми будемо менше працювати разом з американцями в економічній сфері", - зазначила Фредеріксен.

Вона також наголосила, що Данія не хоче конфлікту зі США в торговельній сфері, але уряд продовжуватиме консультації з бізнесом та європейськими партнерами для пошуку оптимального рішення.

Трамп, який незабаром офіційно обійме посаду президента, повернувся до ідеї придбання Гренландії - напівавтономної території Данії. Цю пропозицію він вперше висловив ще під час свого попереднього терміну, назвавши контроль США над островом "абсолютною необхідністю".

Фредеріксен підтвердила, що діалог з адміністрацією Трампа триватиме, коли той вступить на посаду.

"Ми робимо все можливе, щоб впоратися з цим якомога мудріше і краще", - додала Фредеріксен.

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

