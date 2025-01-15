УКР
Гренландія сама має ухвалити рішення про незалежність, - Фредеріксен у розмові з Трампом

Фредеріксен поговорила з Трампом

У середу, 15 січня, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен провела телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однією з ключових тем  бесіди став статус Гренландії.

Про йдеться у заяві канцелярії Фредеріксен, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час розмови Фредеріксен наголосила на важливості зміцнення безпеки в Арктиці й на тому, що Королівство Данія готове взяти на себе ще більшу відповідальність за це.

"У розмові прем'єр-міністерка послалася на заяви голови уряду Гренландії Муте Егеде про те, що Гренландія не продається, і прем'єр-міністерка підкреслила, що рішення про незалежність має ухвалювати сама Гренландія", - йдеться у заяві.

Також очільниця уряду Данії наголосила, що данські компанії роблять внесок у зростання і створення робочих місць у США, а також що ЄС і США мають спільну зацікавленість у зміцненні торгівлі.

Окрім цього, під час розмови йшлося про війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та відносини з Китаєм.

У канцелярії Фредеріксен повідомили, що розмова між політиками тривала 45 хвилин. Сторони домовилися продовжити діалог.

Читайте також: Республіканці в Конгресі підготували законопроєкт, який дасть Трампу повноваження для купівлі Гренландії

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

Читайте також: Данія готова обговорити безпекові інтереси США в Арктиці за президентства Трампа, - Reuters

Гренландія (86) Данія (815) Трамп Дональд (6913) Фредеріксен Метте (107)
+10
Так, мало хто тут пам'ятає як багато Данія зробила для нас, за що їм земний уклін.
А військове вторгнення тупо конгрес не підтримає чи сенат чи хто у них там. Як кажуть пацаки, "пупок развяжется" у *********** одноосібно рипнутися.
15.01.2025 21:04 Відповісти
15.01.2025 21:04 Відповісти
+8
Да ви заїба...и чипати Данію, мразіни.
15.01.2025 20:39 Відповісти
15.01.2025 20:39 Відповісти
+4
А так нахилити муйла або панду сі слабо?
15.01.2025 20:38 Відповісти
15.01.2025 20:38 Відповісти
Сама обере стати штатом США.
15.01.2025 20:34 Відповісти
15.01.2025 20:34 Відповісти
Sacre bleu, Non! You Americans think everyone want to fuck you! NO ONE want to fuck you! Merde!©️
15.01.2025 20:43 Відповісти
15.01.2025 20:43 Відповісти
they just want to suck in the USA
15.01.2025 20:47 Відповісти
15.01.2025 20:47 Відповісти
не встигне Трамп до кінця каденції домовитись з Гренландією. Хіба що кине все і за пару років довершено опанує іннуітську мову.
показати весь коментар
15.01.2025 20:37 Відповісти
А так нахилити муйла або панду сі слабо?
показати весь коментар
15.01.2025 20:38 Відповісти
Да ви заїба...и чипати Данію, мразіни.
показати весь коментар
15.01.2025 20:39 Відповісти
"We know how they treat the Inuit in Alaska. Make that great before trying to invade us," Pipaluk Lynge tells POLITICO.
показати весь коментар
15.01.2025 20:51 Відповісти
А все почалося з анексії Криму. До речі, де була тоді Данія?
Вона разом з усім західним світом висловлювала глибоке занепокоєння.
Тепер у неї буде можливість приймати співчуття, які, безумовно, висловлять усі союзники.
показати весь коментар
15.01.2025 20:56 Відповісти
Ну це приблизно таке ж питання, як "а где ві біли, когда дамбили бамбасс". Данія одна з перших країн, що надала нам літаки. Маленька країна ,що не мала жодних зобов'язань перед нами. Тому я б не дорікав Данії. Особливо після того, як у 2019 році ми обрали какуюразницу.
показати весь коментар
15.01.2025 22:00 Відповісти
Склоняють ескімосів - золоті гори обіцяють
показати весь коментар
15.01.2025 20:39 Відповісти
враховуючи використання прибутковості 30-річних казначейських облігацій США, отримуємо оцінку у 50-70 мільярдів доларів.
показати весь коментар
15.01.2025 20:41 Відповісти
When one free country cedes territory to another free country in the name of freedom, freedom wins.
показати весь коментар
15.01.2025 20:42 Відповісти
A thing being sold must be distinct from the seller, for if they become the same during the transaction, the sale nullifies itself.
показати весь коментар
15.01.2025 21:16 Відповісти
Данія нам віддала усі свої гаубиці, підписала з нами договір про взаємні гарантії. Тому коли трампуша попреться силою на Гренландію отримає в рило від ЗСУ - першої армії Світу.
показати весь коментар
15.01.2025 20:51 Відповісти
Так, мало хто тут пам'ятає як багато Данія зробила для нас, за що їм земний уклін.
А військове вторгнення тупо конгрес не підтримає чи сенат чи хто у них там. Як кажуть пацаки, "пупок развяжется" у *********** одноосібно рипнутися.
показати весь коментар
15.01.2025 21:04 Відповісти
Если бы датчане решились хоть недельку повоевать за Гренландию, на этом дело бы закончилось, но как Солженицын говорил хорошо бить тех кто плачет, продолжайте в том же духе и перестанете контролировать не только Гренландию но и собственные интимные и не очень места. Куколды, одним словом. То же касается всех абсолютно.
показати весь коментар
15.01.2025 21:00 Відповісти
Кацапом засмерділо. ЗСУ допоможе Данії з Гренландією.
показати весь коментар
15.01.2025 21:09 Відповісти
Ничего не будет делать ни Дания ни тем более ЗСУ. Единственный вариант -- США будет владеть Гренландией де-факто, а Дания-- де-юре. Ну что бы 50000 гренландцам пособия платить, как они и делали последние 100 лет, у нас своих дармоедов хватает.
показати весь коментар
15.01.2025 21:44 Відповісти
Але так фактично завжди і було. США мало там військову базу, Данія нічого проти не мала, навіть навпаки. Тому та рижа скотина, яка стала презом США, могла би не вякати і свого малолітнього дауна не випускати у Світ.
показати весь коментар
15.01.2025 22:06 Відповісти
Ти свою сраку не контролюєш, набутилочнік
показати весь коментар
15.01.2025 21:13 Відповісти
Договір про приєднання до США, Гренландія може підписати на зворотній сторінці Будапештського меморандуму !
показати весь коментар
15.01.2025 21:09 Відповісти
Це вона дарма. Що значить "нехай сами вирішують"? А коли Чечня в дев'яності намагалася сама вирішити - то її бомбити можна було?
показати весь коментар
15.01.2025 21:28 Відповісти
Звісно не хочуть. Бо коли прийде час видобутку корисних копалин біля північного полюсу, то Данії без Гренландії нічого не світить.
показати весь коментар
15.01.2025 22:20 Відповісти
Xм, a це ідея для Данії - підключити до торгів по Гренландії ще й Китай!
Це буде аукціон покраще Сотбіс.
У США грошенят нe вистaчить!
показати весь коментар
16.01.2025 02:46 Відповісти
16.01.2025 02:48 Відповісти
16.01.2025 02:48 Відповісти
Гренландцям абсолютно невигідно бути незалежними від Дaнії.
Вони і так мають права на корисні копалини та власний бюджет, який не ділиться із метрополією.
І тиснути політично на них - значит тиснути на Данію, яка в Євросоюзі та НАТО.

При незалежності США продавить їх на будь-що, за безцінь і ще й доплачувати будуть за охорону.
Вони будуть на положенні якоїсь Ямайки. Штатом їх ніколи не зроблять!

А так можна у союзі із Дaнією притомно торгуватися і отримати немалo!
показати весь коментар
16.01.2025 02:55 Відповісти
А шо это пес рыжий до х у й л а не домахался за Чукотку и Камчатку?
показати весь коментар
16.01.2025 06:10 Відповісти
 
 