Гренландія сама має ухвалити рішення про незалежність, - Фредеріксен у розмові з Трампом

У середу, 15 січня, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен провела телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однією з ключових тем бесіди став статус Гренландії.

Зазначається, що під час розмови Фредеріксен наголосила на важливості зміцнення безпеки в Арктиці й на тому, що Королівство Данія готове взяти на себе ще більшу відповідальність за це.

"У розмові прем'єр-міністерка послалася на заяви голови уряду Гренландії Муте Егеде про те, що Гренландія не продається, і прем'єр-міністерка підкреслила, що рішення про незалежність має ухвалювати сама Гренландія", - йдеться у заяві.

Також очільниця уряду Данії наголосила, що данські компанії роблять внесок у зростання і створення робочих місць у США, а також що ЄС і США мають спільну зацікавленість у зміцненні торгівлі.

Окрім цього, під час розмови йшлося про війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та відносини з Китаєм.

У канцелярії Фредеріксен повідомили, що розмова між політиками тривала 45 хвилин. Сторони домовилися продовжити діалог.

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

