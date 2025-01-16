УКР
У 2025 році є шанс закінчити війну. Трамп може примусити Путіна до дипломатії, - Зеленський

Зеленський відповів, чи є шанс закінчити війну в Україні у 2025 році

Президент України Володимир Зеленський вважає, що є шанс завершити повномасштабну війну у 2025 році. Обраний президент США Дональд Трамп спроможний тиснути на країну-агресорку Росію щодо цього.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю польським ЗМІ.

"Так, є. Трамп дуже хоче закінчити війну, це його меседжі, вони й публічні, і непублічні, якщо чесно. Він лідер, спроможний тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америки й Китаю, і боїться обʼєднаної Європи", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи є шанс на завершення війни у 2025 році.

Президент наголосив, що "варто зробити все", щоб війна завершилася у поточному році й акцентував на гарантіях безпеки для України від США та Євросоюзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп може запропонувати РФ участь у космічній програмі в обмін на підписання мирної угоди з Україною, - The Hill

Трамп може змусити. Ми повинні домовитися з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України й він повинен примусити Путіна до дипломатії, закінчити цю війну. Але Трамп, я вважаю, спроможний і, дай Боже, він це зможе – запропонувати Україні реальні гарантії безпеки", - вважає глава держави.

І ці гарантії безпеки, за словами українського лідера, повинні бути такими, щоб означати, що Україна здатна захистити "і себе, і інших, якщо Путін знову піде".

Зеленський Володимир Трамп Дональд війна в Україні
Краще сподіватися на інопланетян. Вірогідність зросте в рази.
"дурень думкою багатіє" (с)
трамп вже видав: "Україна не в змозі повернути усі свої території (тобто я вмиваю руки)", "хутіна змусіла напасти на Україну адміністрація Президента Джо Байдена (тобто США винуваті у нападі @уйла на Україну)", "я добре розумію почуття @уйла (виглядає як співчуття @уйлу)" etc
чого тіко варті його заяви "24 години" з подальшою трансформацією у "кілька місяців"
далі буде...
Приблизно так
Трамп буде путлєра ломати?
Порве як Тузік грелку
"...Яке ж воно розумне - аж страшно..."
Ось, що значить диплом, організований папою сашею!
... Україна оплачує його (папи) "заслуги"
Так закінчити хоч сьогодні можна. Підпиши "стамбул" - і буде русня "просто пєрєстанєт стрєлять". Але ненадовго.
показати весь коментар
Цікаво скільки територій до цього ще здасть ЗЄ та Сирський...
показати весь коментар
Трамп дав ***** повний карт-бланш на окупацію наших земель, дозволив йому не повертати захоплене та відмовив нам у вступі до НАТО. І це все він зробив ще до перемовин та висування ****** будь-яких умов. Хто цього придурка тягнув за язика, що він такого **********?
показати весь коментар
потужні менеджери 95 кварталу
показати весь коментар
Рускій, путін *****
показати весь коментар
Є така приказака: дурак думкою багатіє. Наразі є два сценарія розвитку подій.

1. Дуже поганий. Це - мирні переговори, оскільки Україна знаходиться в найгіршому стані з моменту початку конвенційної війни. Відповідно, щоб там не співав Зеленський, мирна угода з Московією буде за рахунок втрати незалежності Україною.
2. Реалістичний. Нічого не змінеться ані з приходом Трампа на посаду президента США, ані з "травневими шашликами".
показати весь коментар
треба Богу молитися, а не на рудого надіятись
показати весь коментар
Дебілізм с тебе так і пре, хоч і прапор
показати весь коментар
Дурень думкою багатіє.
показати весь коментар
Геній думкою багатіє. Все геніальне спочатку народжувалось у думці, потім лягало на папір а далі йшло на конвеєр. Дурень не вміє і йому нічим думати, дурень керується інстинктами: пожрати, потрахатися, утекти.
показати весь коментар
Я же казав придурок, але боязкий, хоча і з шановної країни
показати весь коментар
Откуда такая уверенность?
показати весь коментар
це все йде в вогонь питання мобілізації, бо чим більше таких порожніх обіцянок, тим менша кількість бажаючих - нафіга якщо завтра фсьо?..
показати весь коментар
Трамп дуже хоче. Ти не хочеш
показати весь коментар
Сволото! а при чому тут Трамп? Навіщо йому Україна? Що , мерзенна ти потвора,робила усі ці роки? Тільк перекладало на усій свою відповідальність? Не тобі, ****, хочеться харкнути у вічі, а твоїй матері. Цієї не доцьці Ізраільського народу. Цій пробляді цо висрала таку непотріб. Щоб вона вавилася тобою. Срань
показати весь коментар
Ніхто не хоче зрозуміти,що кремлівська верхушка це хворі на всю голову люди.Та і вся раша теж.Знищення заради знищення.
Навіть адік шількгрубер такого не витворяв.
показати весь коментар
Потужна перемога!
показати весь коментар
А якщо станеться навпаки пан відосік- гундосік? Що тоді будеш балакати???
показати весь коментар
Дипломатія і путін - речі несумісні. Гопник розуміє щось тільки тоді, коли йому добряче дають по рогах
показати весь коментар
Закінчити війну. Це як ? Щоб Шахеди, крилаті ракети та КАБи летіли кожного вечора у бік України ? Як стріляли з 2014 року кацапи у бік ЗСУ на Донеччині ? Це мир під звуки повітряної тривоги. А хто заборонить кацапам не запускати Орєшнік, яка мирна угода ? 5 років ми реготали ... під звуки автоматних черг. А тепер хто буде реготати під вибухами ракет та бомб ? І все це після підписання якихось папірців. Реготати будуть зєлєннскіє слуги, які через п'ять -шість років з набитими кишенями звалять з країни ! На чолі .... Після нас хоч потоп. Якось так !
показати весь коментар
Примусити Путіна важко.... А ось примусити Україну - простіше, ніж вибрати Зеленського в президенти. Це елементарні речи, які Вова ще не зрозумів. Трамп буде примушувати не Путіна.
показати весь коментар
Трамп про щось домовиться з х...лом, а тебе, гнусаве, навіть не запросять на зустріч. Що скажуть, то й зробишь. А в вечірньому гундосіке скажеш, що то всьо ти єдиний, найвеличніший та незламно-потужний зробив і все йде по твоєму плану перемоги!
показати весь коментар
Що, вже кажеш про дипломатію, курво зелена?! Про перемогу речі вже ані слова?! При "поганому" Пороху було окуповано 7% території! Зараз-майже 28%, а то і ще більше!
показати весь коментар
невже нема ні одного радника пояснити рудому, що з патологічним брехуном домовленності не буває?
дитсадочок....
показати весь коментар
