У 2025 році є шанс закінчити війну. Трамп може примусити Путіна до дипломатії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що є шанс завершити повномасштабну війну у 2025 році. Обраний президент США Дональд Трамп спроможний тиснути на країну-агресорку Росію щодо цього.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю польським ЗМІ.

"Так, є. Трамп дуже хоче закінчити війну, це його меседжі, вони й публічні, і непублічні, якщо чесно. Він лідер, спроможний тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америки й Китаю, і боїться обʼєднаної Європи", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи є шанс на завершення війни у 2025 році.

Президент наголосив, що "варто зробити все", щоб війна завершилася у поточному році й акцентував на гарантіях безпеки для України від США та Євросоюзу.

Трамп може змусити. Ми повинні домовитися з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України й він повинен примусити Путіна до дипломатії, закінчити цю війну. Але Трамп, я вважаю, спроможний і, дай Боже, він це зможе – запропонувати Україні реальні гарантії безпеки", - вважає глава держави.

І ці гарантії безпеки, за словами українського лідера, повинні бути такими, щоб означати, що Україна здатна захистити "і себе, і інших, якщо Путін знову піде".