УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10276 відвідувачів онлайн
Новини
24 138 79

У Трампа було дві причини не згадувати Україну в промові під час інавгурації, - CNN

Чому Трамп не згадав Україну в інавгураційній промові

Під час свого першого звернення до американців на церемонії інавгурації  президент США Дональд Трамп не згадав про Україну. І на цього, ймовірно, було дві причини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Ми вимірюватимемо наш успіх не лише перемогами у битвах, а й війнами, які ми закінчимо, і, що найважливіше, війнами, в які ми ніколи не вв'яжемося", - сказав Трамп. Зазначається, що це було найближчим до згадки про Україну.

У CNN підкреслюють, що у Трампа є дві найбільш очевидні причини для мовчання про Україну. Перша з них - тепер Трамп фактично має виконавчу владу і не хоче більше давати публічні коментарі про свою позицію і "графік" закінчення війни.

Видання зазначає, що  це є найбільш зрілою та раціональною причиною: завдання припинити війну і так досить складне.

Щодо другої причини, то Трамп усвідомив, наскільки важке завдання припинити війну в Україні та що легкої перемоги він не матиме. 

"Можливо, він готовий прийняти складний і тривалий процес, який зрештою зіграє на руку найсміливішим мріям президента Росії Володимира Путіна: що Трамп і його союзники втратять енергію, єдність і терпіння в конфлікті та приймуть недбале, неточне закінчення, яке піде на користь ненаситному апетиту Москви до руйнувань та територій", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу та офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп призупинив допомогу США іншим державам на 90 днів

Автор: 

інавгурація (233) Україна (6083) Трамп Дональд (7001)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Трампу начхати на Україну. Вона потрібна нікому крім нас
показати весь коментар
21.01.2025 10:55 Відповісти
+26
Перший крок на шляху до "міра" він вже зробив - обрубав всю допомогу.
Тепер залишилось трохи почекати, коли останні краплі закінчаться - і можна починати усаджувати Україну за стол пєрєговоров.
показати весь коментар
21.01.2025 10:54 Відповісти
+17
Перша дермак, друга - клоуноподібний янелох близнюк.
показати весь коментар
21.01.2025 10:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перший крок на шляху до "міра" він вже зробив - обрубав всю допомогу.
Тепер залишилось трохи почекати, коли останні краплі закінчаться - і можна починати усаджувати Україну за стол пєрєговоров.
показати весь коментар
21.01.2025 10:54 Відповісти
Так Трамп в промові згадав типу нікому не дам використовувати США в своїх цілях,а потім і підписав указ,ціле СNN могло б знати кому(Ізраєль за компанію з нами).
показати весь коментар
21.01.2025 12:50 Відповісти
Якщо підтримка демократичних країн перед обличчям загрози існуванню з боку антидемократичних режимів та народів не є, у розумінні Трампа, цілью США, то у мене для вас погані новини: Китай з руснею переграють Трампа на раз-два.
показати весь коментар
21.01.2025 12:53 Відповісти
Так я про промову і СNN,а так дійсно Китай і плешивий тільки виграють від такої політики Трампа,а погані новини не тільки для мене,а для всієї країни.
показати весь коментар
21.01.2025 13:13 Відповісти
Поэтому советник рыжего сказал, шо войну можно закончит дней за 100 или за пол-года, а х-ло сказало, шо готово на переговоры с трампоном.
Все давно договорено и ща два х-ла будут разыгрывать спектакль.
показати весь коментар
21.01.2025 12:51 Відповісти
Я ось іноді заздрю таким рожеводупим дурникам в марічкосвіті яких все давно обговорено, узгоджено, вирішено і т.д. Тільки сиди з відкритою ротякую і чекай коли добрий Трампиня чи Пиня чи Сіцзинпиня як до того Зепиня - все вирішать і буде мир і шашлички.
показати весь коментар
21.01.2025 13:31 Відповісти
Я тебе уже говорил, шо ты до безобразия тупой, любой смысл тебе надо вбивать в башку, а у меня желания общаться с умственно отсталыми нет ни малейшего. Поэтому дрейфуй по течению дальше.
показати весь коментар
21.01.2025 14:14 Відповісти
Там нова методичка вийшла - про півроку. Біжи швидше вивчай, бо не зможеш якісно надимати щоки, коли розповідатимеш про "фсьо дагаворєна"
показати весь коментар
24.01.2025 17:30 Відповісти
Если бы человечество поняло,что политики всех стран заодно и в договорняках,то не было бы войн,рукотворных экономических кризисов и фейковых пландемий.Но имеем то,что имеем.Прискорбно,что таких как вы очень мало.
показати весь коментар
21.01.2025 20:14 Відповісти
Трампон ненаведить піськограя-крадія тому це позначится на України. Вважаю позначится негативно.
показати весь коментар
21.01.2025 14:16 Відповісти
Перша дермак, друга - клоуноподібний янелох близнюк.
показати весь коментар
21.01.2025 10:55 Відповісти
Тс-тс, агентурна мережа не існує без основи. Є основа, є злодії. Наступний додаток для суспільства ********+
показати весь коментар
21.01.2025 11:39 Відповісти
Про основу ти ніколи не скажеш, бо тобі неможна. А вона нікуди не ділась, 30 років де була, там і є...
показати весь коментар
21.01.2025 15:29 Відповісти
Не загравайте з логікою. Якщо 30 років, то наймолодший агент виходить за 50 років.. Ні основа не є постійною, тепер це без мізків мародери. Петя - всіх солодким нагодував, але теж лице мірна істота.Тоді шапкокрадій гопнік.
Ющенко - порожнеча, і самотік ще не зіпсованих остаточно державників.
Кучма - не сяде за Гонгадзе, живе діді.
Ну а кравчук без президентських виплат бідкається.
показати весь коментар
21.01.2025 15:48 Відповісти
Ти що, істота гуглоподібна кацапообразна? Кравчук помер давно. Куди не плюнь, кацапський бот. Система не змінилась, ті що ЯО і армію здали в 90х, Гонгадзе голову відрізали, вони і далі правлять, діти їхні, онуки вже пішли. А дурники типа тебе, за копійку повинні гавкати на тих на кого вкажуть, зараз це Ермак з Зеленським, п"ять років тому гавкали на Пороха, і так далі по списку. От тільки вам не зрозуміти, що відповісти прийдеться за все, і кожному, персонально...
показати весь коментар
21.01.2025 16:59 Відповісти
Точно. Про Кравчука, сорян.
показати весь коментар
21.01.2025 17:01 Відповісти
Сорян, Довбенко, серйозно? Соряном не відділаєшся, не так працює...
показати весь коментар
21.01.2025 17:04 Відповісти
Вам з дустом рота треба помити. При нагоді можу допомогти.
показати весь коментар
21.01.2025 17:05 Відповісти
Віддовби себе в сраку, довбенокок, дустожер.
показати весь коментар
21.01.2025 17:26 Відповісти
Підліток? Чи просто, нюхач клею?
показати весь коментар
21.01.2025 17:29 Відповісти
Ні те ні інше, просто йди на ***, довбойобе.
показати весь коментар
21.01.2025 17:30 Відповісти
Ну, ок. Я радий, що є кого інвалідами робити.
показати весь коментар
21.01.2025 17:35 Відповісти
При якій нагоді, дешевка *********.
показати весь коментар
21.01.2025 17:35 Відповісти
Забирай цього підера з верху і десь біля Пінчук арт центру зустрінемося. Там вас як експонатів і залишу. З написом шукали ворогів - знайшли інвалідність
показати весь коментар
21.01.2025 17:38 Відповісти
Який ти брутальний ********, дивись як будеш йти посрати дустом, випадково не вбийся об унітаз! Ще раз нагадую тобі йди на ***, та більш не вигадуй залякування.
показати весь коментар
21.01.2025 17:52 Відповісти
Трампу начхати на Україну. Вона потрібна нікому крім нас
показати весь коментар
21.01.2025 10:55 Відповісти
Погано , що далеко не всі це розуміють
показати весь коментар
21.01.2025 11:03 Відповісти
Європі Україна потрібна для захисту від кремля.
показати весь коментар
21.01.2025 11:11 Відповісти
не всі це в Європі розуміють, война - вона десь там, до нас, може, не докотится. А докотится - завжди можно договоритися десь посередині
показати весь коментар
21.01.2025 11:38 Відповісти
З путіним можна домовитися по серелині
прутня, якого він вже вставив.
показати весь коментар
21.01.2025 12:23 Відповісти
Кстати, если подумать, то это утверждение могло бы быть и правдой, при определённых обстоятельствах. Только сейчас в Европе все уверенны, что Европу защищает НАТО (да оно в общем-то так и есть). А вот если бы НАТО действительно развалилось? Что тогда? Тогда это утверждение приобретает совершенно другие краски. Может Украине и выгодно, чтобы НАТО развалилось. Раз туда всё равно Украину не берут?
показати весь коментар
21.01.2025 13:41 Відповісти

Загугліть "База НАТО в Ульяновске",може тоді нарешті у вас очі відкриються,за яких лохів нас абсолютно всі політики у світі держать.
показати весь коментар
21.01.2025 20:44 Відповісти
крім нас і путіна
показати весь коментар
22.01.2025 00:16 Відповісти
Перша причина - трамп 3,14с.
Друга причина - див п. 1.
показати весь коментар
21.01.2025 10:56 Відповісти
причина банальна - "зазирнути в очі @уйлу", "зійтися по середині"
нічого не змінюється
Боже бережи Україну
показати весь коментар
21.01.2025 10:57 Відповісти
невже хтось сумнівався, що закінчення війни потрібно насамперед нам самим, а не яким-то старим заокеанським дядькам, які ******* тільки себе й свою роль в цьому світі...
показати весь коментар
21.01.2025 10:58 Відповісти
Закінчити війну можна вже сьогодні ввечері. Імплементація мягкой формули мєдвєдєва - і всьо, большє ні одного вистрєла.
показати весь коментар
21.01.2025 11:02 Відповісти
Насправді - за такий варіант практично ВСІ ... окрім народу України
показати весь коментар
21.01.2025 11:05 Відповісти
Тампон просто заблокував допомогу Україні і дав ***** три місяці щоб добив Україну. А ви про що думали коли Тампон сказав що досягне миру через силу? Думали Тампон примінить силу до свого хозяїна *****? Да воно ще сцикливіше за Байдена. Все що воно може це принципово відмінити всі досягнення і договори Байдена під оргазмування своїх плебеїв. Зрівняйте виступ Тампона і ***** і попробуйте найти різницю. Дин в один два самозакоханих диктатори.
показати весь коментар
21.01.2025 11:00 Відповісти
а хто заважав байдену давати допомогу раніше а не блокувати її
показати весь коментар
21.01.2025 12:33 Відповісти
Трампісти-маговці
показати весь коментар
21.01.2025 12:50 Відповісти
Три месяца не хватит. Нужно минимум полгода. А Байден так вообще утверждал, что он во время предвыборного времени успел напоследок для подстраховки, выдать оружие на весь 2025 год.
показати весь коментар
21.01.2025 13:45 Відповісти
На жаль клоуни при владі і боягузи ,
як в США так і в Украіні !!
Вся надія на Європу і наші ЗСУ !!
показати весь коментар
21.01.2025 11:01 Відповісти
Він президент США. Для нього інтереси США на першому місці, так шо годі скігліти. Все буде Україна!!!
показати весь коментар
21.01.2025 11:02 Відповісти
Для Трампа інтереси Трампа на першому місці. України в інтересах Трампа немає. Зате росія є. Он як переймається, аби не зникла.
показати весь коментар
21.01.2025 11:03 Відповісти
Та все буде добре, не панікуй!!!
показати весь коментар
21.01.2025 11:15 Відповісти
Чого б це ні? Ми вже залишились без постачання ракет до "Петріотів" і "Хаймарсів". Тепер русня почне накопичувати техніку та БК поблизу ЛБЗ, бо немає чим дістати. І пара-трійка залпів з ТУшок - закінчаться ракети ППО, нічим буде балістику і гіперзвук збивати. А так підстав для паніки немає, вірно.
показати весь коментар
21.01.2025 11:30 Відповісти
- Таваріщ зампаліт, далажитє настроєнія екіпажа і апстановку!
- Настраєніє бодрає, ідьом ка дну!
показати весь коментар
21.01.2025 15:49 Відповісти
бусіка на тебе нема....
показати весь коментар
21.01.2025 11:17 Відповісти
Трясця, і про "гондурас" теж .... не згадав. І навіть у бік китайців не глянув! Це ж треба таке !! Яке неподобство ?! Який "сором" ? Тепер всі будуть дивитись у рот Трампу 25 годин на добу ? ЯКИЙ СОРОМ, хто так буде робити !
показати весь коментар
21.01.2025 11:02 Відповісти
А що у Гондурасі теж йде війна на знищення?
Звичайно, що всі будуть дивитись Трампу не тільки у рот. Він за кілька років усіх респів під себе підклав, а зараз черга демократів під нього стелитись.
показати весь коментар
21.01.2025 14:06 Відповісти
Я мав на увазі "гондурас", а ви ? І один нюанс. США не Україна, щоб один клоун клав під себе депутатів, уряд, суди й, як не соромно мені, весь Генштаб та ЗСУ. Та ще клав на країну вже шість років. З них три роки під час війни. І все це кожного вечора, й на публіку, розриваючи ТЄЛЬНЯШКУ на пупку.
показати весь коментар
21.01.2025 18:43 Відповісти
Рудий клован вже поклав на Верховний суд та його рішення що до тік-току, Конгрес на чолі з Джонсоном(це той, що півроку блокував у Конгресі нам допомогу) та всю Республіканську партію. Не так давно цих трампістів у респів було кілька штук, а зараз, щоб залишитись у своіх кріслах вони майже всі трампісти.
Зачекайте, наш клован в порівнянні з рудим клованом - це навіть не клован, а пародія на нього.
показати весь коментар
21.01.2025 19:02 Відповісти
Його гарно назвав Бабченко - руда халва. Так ось, демократів ця халва не осідлає. Якби не хотіла. Тільки дров нарубає. Та й республіканці розділились надвоє. Танці не допоможуть приборкати всіх.
показати весь коментар
21.01.2025 19:24 Відповісти
Рижий балабол...уб'є Америку.
показати весь коментар
21.01.2025 11:05 Відповісти
Першим же указом зупинив допомогу Україні.
А так не згадав, нє...
показати весь коментар
21.01.2025 11:05 Відповісти
Шо за указ?
показати весь коментар
21.01.2025 11:10 Відповісти
Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх американських програм допомоги іноземним державам до оцінки відповідності національним інтересам США і цілям американської зовнішньої політики, - AP
показати весь коментар
21.01.2025 11:18 Відповісти
Перша і друга причина - перекласти долю Украіни на ЄС
показати весь коментар
21.01.2025 11:15 Відповісти
одна - він придурок!
показати весь коментар
21.01.2025 11:16 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 11:18 Відповісти
Схоже зрозуміло стає, за чий рахунок будуть просувати "мірниє пєрєгавори". Як би це не прозвучало, зі сторони Трампа це логічно. Слабка, корумпована та колобарантська влада в Україні зробила свою справу. Трампу не має сенсу ні зв'язуватись з ОПою далі, ні співпрацювати навіть у сфері безпеки. Йому набагато простіше посадити Україну в обличі НЕлоха з кацапами десь в умовному Станбулі за один стіл, тицнути йому пальцем де підписати і оголосити про його особисту перемогу та виконану обіцянку. Якби в Україні в цей період була сильна та не корумпована вертикаль виконавчої влади, то можна було б говороти про якісь заперечення, або нав'язування своїх умов. Але подивіться навколо. На все непорозуміння в ОПі, Уряді, ВР і т.д. і т.п... Хто з ними буде рахуватися?
показати весь коментар
21.01.2025 11:33 Відповісти
та срати Трампу на корумпованість України, боже мій, яким неляканим дебілом треба бути щоб в 2025 році вірити в ці всі казки про те що нас десь там не приймають через корупцію. Ми могли би щось нав'язувати якби в нас була своя ядерна зброя. Як це робить Пухляш, наприклад, який того Трампа вертів на причинному місці. Ну або своя сильна економіка + далекобійна зброя.
А коли ми дізнаємось що не дивлячись на всі потужні пердіння ротом найвеличнішого лідора - саме штати дали нам 1.5 лярда на розвиток БПЛА - то що і кому ми можемо диктувати - якщо в нас на чолі обісрані дегенеративні рукодупі макаки.
показати весь коментар
21.01.2025 13:37 Відповісти
А я про що сказав?
показати весь коментар
21.01.2025 15:53 Відповісти
...А як же відпрацьована схема Умєрова-Єрмака, коли вони розкрадають мільярди з Міноборони, а гроші і зброю беруть в США, кидають ЗСУ на шкурщину і при цьому верещать про поганих союзників?
Іванов, Пєтров і Лєщенка гдє тіпєрь харчєваться будуть?
показати весь коментар
21.01.2025 11:36 Відповісти
Один з планів Трампа зупинити війну,- вступ України до США
показати весь коментар
21.01.2025 11:50 Відповісти
Замість Канади, Гренландії та Панамського каналу. Тим більше місце хороше нешумне, північно-західні сусіди адекватні, Чорнобильська зона і сталкер -3 в живу. А як бонус мудрий нарід в придачу.
показати весь коментар
21.01.2025 12:38 Відповісти
і це можна зробити легко! Уявіть собі Україна оголошує війну Америці і -відразу здатися в полон .Проблема вирішена.
це сарказм якщо що.
показати весь коментар
22.01.2025 05:26 Відповісти
все просто: маєш зброю -ти об'єкт, ні ти - суб'єкт.
Це зрозуміло недокорейцю,іранцю,та вже схоже починає і до нас доходити
показати весь коментар
21.01.2025 11:55 Відповісти
перша - йому плювати на Україну, друга він ссить перед %уйлом
показати весь коментар
21.01.2025 12:11 Відповісти
LOOSER - рудий, чубатий!
показати весь коментар
21.01.2025 12:41 Відповісти
На хіба було язиком плескати, популіст? У кацапів є гарна приказка: " Не уверен - не обгоняй!"...
показати весь коментар
21.01.2025 13:16 Відповісти
Чи я погано чую, чи в СNN гав ловлять. Оце ж, про Україну: https://t.me/ssternenko/38978 ?
показати весь коментар
21.01.2025 13:38 Відповісти
Поки не зрозуміло, чого стосується указ
- PDA це рішення президента.
Чи він для себе видав указ?
- USAI ті контракти, котрі вже виконуються - будуть виконані
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_19DEC2024.pdf Згідно звіту від 19 грудня 2024
З 32.7млрд, виконується 21.2млрд, та 9.8млрд обіцяні - проте без контракту
показати весь коментар
21.01.2025 14:14 Відповісти
Схоже, що посли ЄС у п'ятницю зможуть продовжити економічні санкції проти РФ на шість місяців. Угорщина досі вагалася (щодо голосу "за" - ред.), але схоже, що нова адміністрація у США хоче, щоб санкції зберігалися
показати весь коментар
21.01.2025 14:30 Відповісти
Тому що це не добрий дід Байден, у націоналіста і бариги є одна мета - персональне збагачення і збирання ісконно американських територій Канади, Гренландії і Панам, а не альтруїстичне благодійне спонсорство п'яти-шести ефективних менеджерів.
показати весь коментар
21.01.2025 15:37 Відповісти
 
 