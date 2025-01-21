У Трампа було дві причини не згадувати Україну в промові під час інавгурації, - CNN
Під час свого першого звернення до американців на церемонії інавгурації президент США Дональд Трамп не згадав про Україну. І на цього, ймовірно, було дві причини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
"Ми вимірюватимемо наш успіх не лише перемогами у битвах, а й війнами, які ми закінчимо, і, що найважливіше, війнами, в які ми ніколи не вв'яжемося", - сказав Трамп. Зазначається, що це було найближчим до згадки про Україну.
У CNN підкреслюють, що у Трампа є дві найбільш очевидні причини для мовчання про Україну. Перша з них - тепер Трамп фактично має виконавчу владу і не хоче більше давати публічні коментарі про свою позицію і "графік" закінчення війни.
Видання зазначає, що це є найбільш зрілою та раціональною причиною: завдання припинити війну і так досить складне.
Щодо другої причини, то Трамп усвідомив, наскільки важке завдання припинити війну в Україні та що легкої перемоги він не матиме.
"Можливо, він готовий прийняти складний і тривалий процес, який зрештою зіграє на руку найсміливішим мріям президента Росії Володимира Путіна: що Трамп і його союзники втратять енергію, єдність і терпіння в конфлікті та приймуть недбале, неточне закінчення, яке піде на користь ненаситному апетиту Москви до руйнувань та територій", - йдеться в матеріалі.
Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу та офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.
Тепер залишилось трохи почекати, коли останні краплі закінчаться - і можна починати усаджувати Україну за стол пєрєговоров.
Все давно договорено и ща два х-ла будут разыгрывать спектакль.
Ющенко - порожнеча, і самотік ще не зіпсованих остаточно державників.
Кучма - не сяде за Гонгадзе, живе діді.
Ну а кравчук без президентських виплат бідкається.
прутня, якого він вже вставив.
Загугліть "База НАТО в Ульяновске",може тоді нарешті у вас очі відкриються,за яких лохів нас абсолютно всі політики у світі держать.
Друга причина - див п. 1.
нічого не змінюється
Боже бережи Україну
як в США так і в Украіні !!
Вся надія на Європу і наші ЗСУ !!
- Настраєніє бодрає, ідьом ка дну!
Звичайно, що всі будуть дивитись Трампу не тільки у рот. Він за кілька років усіх респів під себе підклав, а зараз черга демократів під нього стелитись.
Зачекайте, наш клован в порівнянні з рудим клованом - це навіть не клован, а пародія на нього.
А так не згадав, нє...
А коли ми дізнаємось що не дивлячись на всі потужні пердіння ротом найвеличнішого лідора - саме штати дали нам 1.5 лярда на розвиток БПЛА - то що і кому ми можемо диктувати - якщо в нас на чолі обісрані дегенеративні рукодупі макаки.
Іванов, Пєтров і Лєщенка гдє тіпєрь харчєваться будуть?
це сарказм якщо що.
Це зрозуміло недокорейцю,іранцю,та вже схоже починає і до нас доходити
- PDA це рішення президента.
Чи він для себе видав указ?
- USAI ті контракти, котрі вже виконуються - будуть виконані
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_19DEC2024.pdf Згідно звіту від 19 грудня 2024
З 32.7млрд, виконується 21.2млрд, та 9.8млрд обіцяні - проте без контракту