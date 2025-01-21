У Трампа було дві причини не згадувати Україну в промові під час інавгурації, - CNN

Під час свого першого звернення до американців на церемонії інавгурації президент США Дональд Трамп не згадав про Україну. І на цього, ймовірно, було дві причини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Ми вимірюватимемо наш успіх не лише перемогами у битвах, а й війнами, які ми закінчимо, і, що найважливіше, війнами, в які ми ніколи не вв'яжемося", - сказав Трамп. Зазначається, що це було найближчим до згадки про Україну.

У CNN підкреслюють, що у Трампа є дві найбільш очевидні причини для мовчання про Україну. Перша з них - тепер Трамп фактично має виконавчу владу і не хоче більше давати публічні коментарі про свою позицію і "графік" закінчення війни.

Видання зазначає, що це є найбільш зрілою та раціональною причиною: завдання припинити війну і так досить складне.

Щодо другої причини, то Трамп усвідомив, наскільки важке завдання припинити війну в Україні та що легкої перемоги він не матиме.

"Можливо, він готовий прийняти складний і тривалий процес, який зрештою зіграє на руку найсміливішим мріям президента Росії Володимира Путіна: що Трамп і його союзники втратять енергію, єдність і терпіння в конфлікті та приймуть недбале, неточне закінчення, яке піде на користь ненаситному апетиту Москви до руйнувань та територій", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу та офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.

