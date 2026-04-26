Іран передав оновлену пропозицію після скасування поїздки делегації США до Пакистану, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран оперативно відреагував на зміну формату переговорів та надіслав оновлені пропозиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі телеканалу CNN.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами американського президента, після скасування поїздки спецпосланців до Пакистану Тегеран уже за десять хвилин передав новий документ із покращеними умовами. Водночас Трамп наголосив, що ці пропозиції хоч і стали вигіднішими, але поки не відповідають вимогам для укладання остаточної угоди.

"Якщо перемир'я закінчиться без результату, почнуть вибухати численні бомби", – заявив Трамп.

Скасування поїздки та новий формат переговорів

Раніше президент США ухвалив рішення скасувати візит своїх представників — Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, які мали провести переговори з іранською стороною. Причиною стали внутрішні суперечності серед керівництва Ірану, а також сумніви щодо ефективності тривалих перельотів заради роботи над документами, які Вашингтон вважає недостатньо якісними.

Трамп підкреслив, що відмова від поїздки не означає повернення до бойових дій. За його словами, переговори продовжаться у телефонному форматі. Американська сторона очікує більш суттєвих поступок від Тегерана, хоча діалог залишається відкритим.

Позиції сторін і ризики ескалації

Іран, зі свого боку, заперечив підготовку прямих переговорів із США в Пакистані. Представники Тегерана заявили, що не планують контактів із американською делегацією, а всі пропозиції передаватимуть через посередників.