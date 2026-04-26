Іран передав оновлену пропозицію після скасування поїздки делегації США до Пакистану, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран оперативно відреагував на зміну формату переговорів та надіслав оновлені пропозиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі телеканалу CNN.
За словами американського президента, після скасування поїздки спецпосланців до Пакистану Тегеран уже за десять хвилин передав новий документ із покращеними умовами. Водночас Трамп наголосив, що ці пропозиції хоч і стали вигіднішими, але поки не відповідають вимогам для укладання остаточної угоди.
"Якщо перемир'я закінчиться без результату, почнуть вибухати численні бомби", – заявив Трамп.
Скасування поїздки та новий формат переговорів
Раніше президент США ухвалив рішення скасувати візит своїх представників — Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, які мали провести переговори з іранською стороною. Причиною стали внутрішні суперечності серед керівництва Ірану, а також сумніви щодо ефективності тривалих перельотів заради роботи над документами, які Вашингтон вважає недостатньо якісними.
Трамп підкреслив, що відмова від поїздки не означає повернення до бойових дій. За його словами, переговори продовжаться у телефонному форматі. Американська сторона очікує більш суттєвих поступок від Тегерана, хоча діалог залишається відкритим.
Позиції сторін і ризики ескалації
Іран, зі свого боку, заперечив підготовку прямих переговорів із США в Пакистані. Представники Тегерана заявили, що не планують контактів із американською делегацією, а всі пропозиції передаватимуть через посередників.
- Перший раунд переговорів між сторонами завершився 12 квітня без конкретних результатів. Головною причиною стали розбіжності щодо ядерної програми Ірану, зокрема відсутність гарантій відмови від створення ядерної зброї.
- Попри дипломатичні зусилля, ситуація залишається напруженою. Трамп продовжив двотижневе припинення вогню, однак іранська сторона його не визнала. У Вашингтоні попереджають про можливу ескалацію у разі провалу переговорів, тоді як Тегеран заявляє про готовність до відповіді у разі загострення.
якщо тільки Вашингтон не готовий продовжувати свій морський блокаду ще протягом кількох місяців, буде важко повністю зруйнувати іранську економіку, яка роками пристосовувалася до тиску США та паралізуючих санкцій.
І хоч Іран страждає, його лідери розуміють, що Трамп також перебуває під тиском, адже Трамп стикається з зростаючою критикою через війну всередині країни, а також наближаються ключові проміжні вибори. Тегеран міг розраховувати, що першим змінить свою позицію саме Трамп.
Усього три місяці тому уряд Ірану був на межі краху після того, як люди вийшли на вулиці по всій країні, протестуючи проти поганого управління економікою. Тому самому уряду було надано рятівний круг, коли США та Ізраїль здійснили свої атаки, і тепер воно використовує привід війни, щоб виправдати складні економічні умови перед нацією з 92 мільйонами людей.
Таймер для Трампа: Адміністрація Трампа зараз перебуває в стані «ідеального шторму». Війна з Іраном б'є по кишені американського виборця (ціни на бензин, інфляція). Для республіканців вкрай важливо підійти до листопада 2026 року з «успішним кейсом» -наприклад, «ми приборкали Іран і відкрили протоку». Якщо ситуація буде підвішеною (війна триває, протока закрита), це стане головним козирем для Демократів. Трамп змушений шукати швидкий результат.
Стратегія «вичікування» Тегерана: Іранці - майстри затяжної гри. Вони чудово розуміють, що чим ближче до листопада, тим нервовішим стає Білий дім. Ось такі справи.
А все тому, що Трамп якийсь не серйозний, чому не запропонує червону доріжку в Анкоріджі для нового лідера Ірану? Путін її вже топтав)
Трамп хоче «Шоу» (прямий ефір, рукостискання, підписання паперів перед камерами). Іран хоче «Тіньової угоди» (щоб ніхто не бачив, як вони домовляються з «ворогом», бо це підриває їхню ідеологію всередині країни).Ситуація станом на кінець квітня 2026 року виглядає не як глибокий дипломатичний глухий кут.
Якщо режим у Тегерані «трісне» по швах, не залишивши після себе дієздатної державної машини, світ отримає не просто перемогу демократії, а величезну «чорну діру» на карті енергетичної безпеки світу.Чому «сомалізація» Ірану - це катастрофа для всіх? А блокування протоки - це лише вершина айсберга.
Якщо Іран перетвориться на державу, що розпадається, наслідки будуть системними:
1.Протока Ормуз стане «диким полем»: Зараз, поки є центральна влада, навіть у стані війни, існують якісь правила. Якщо почнеться розпад, протока перетвориться на територію піратства, мінування різними угрупованнями, і ніхто не зможе гарантувати безпеку танкерів. Страхові компанії просто відмовляться страхувати будь-які вантажі в регіоні.
2.Демографічний вибух і міграція: Іран - це не маленька країна. Це 90 мільйонів людей. Сомалізація такого масштабу означає мільйони біженців, які хлинуть у Туреччину, Ірак, через Каспійське море в бік Кавказу та Європи. Це створить гуманітарну кризу.
3.Ще втрата контролю над ядерним матеріалом.