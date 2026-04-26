Іран може зателефонувати США для угоди, — Трамп

Трамп: Іран може сам подзвонити і домовитися

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може звернутися до Сполучених Штатів для досягнення домовленостей щодо завершення війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Fox News.

За словами американського лідера, Тегеран уже продемонстрував оперативну реакцію на зміну формату переговорів і передав оновлені пропозиції.

Можливість прямих контактів

"Якщо вони хочуть поговорити, вони можуть звернутися до нас або зателефонувати нам. Ви знаєте, є телефон. У нас є хороші, захищені лінії", – заявив він.

Він також підкреслив, що діалог залишається відкритим, попри складнощі в переговорах.

Нові пропозиції від Ірану

За словами президента США, після скасування поїздки американських представників до Пакистану іранська сторона швидко відреагувала та вже за короткий час передала новий документ із пропозиціями.

Трамп зауважив, що ці умови стали більш вигідними, однак наразі вони не відповідають вимогам для укладення остаточної угоди.

"Якщо перемир'я закінчиться без результату, почнуть вибухати численні бомби", – наголосив він.

Скасування поїздки та формат переговорів

Раніше Трамп ухвалив рішення скасувати візит своїх спецпредставників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Пакистану, де планувалися переговори з іранською стороною.

Причинами стали внутрішні суперечності в Ірані, а також сумніви щодо ефективності очних зустрічей у нинішніх умовах.

Американський президент підкреслив, що відмова від поїздки не означає згортання переговорного процесу. За його словами, сторони продовжать контакти у телефонному форматі, а Вашингтон очікує більш суттєвих поступок від Тегерана.

Іран (3295) США (26370) Трамп Дональд (8741)
27.04.2026 00:49 Відповісти
а може і не зателефонувати
26.04.2026 23:39 Відповісти
В Мар-а-Лаго сумує Меланка
Донні спати іти не бажає
Щоб десяту війну зупинить
Він дзвінок із Ірану чекає ... 😟
27.04.2026 00:59 Відповісти
Іран чекає, що Трамп моргне першим.
26.04.2026 23:37 Відповісти
а може і не зателефонувати
26.04.2026 23:39 Відповісти
"так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!"

донні, купи козу....

26.04.2026 23:43 Відповісти
а тромб їм передав трампофона?
27.04.2026 00:01 Відповісти
Шляпа, прогавив час ціми вихідними.
26.04.2026 23:55 Відповісти
Він уже памперси поміняв після повзання раком під столом на пару з Меланкою під час замаху вчителя?
26.04.2026 23:57 Відповісти
Цей дурень не знає з ким зв'язався. Він вважає що гроші це ВСЕ, але ксір чхали на нього разом з грошима.
26.04.2026 23:58 Відповісти
Є ще варіанти - смс, вайбер, ватсап, голуби..
Або ось -
26.04.2026 23:59 Відповісти
А може і не подзвонити
27.04.2026 00:02 Відповісти
Треба на колінах погрожувати!! Так більш переконливо!!
27.04.2026 00:29 Відповісти
ну пазванітє пажалустаааа...
27.04.2026 00:48 Відповісти
ага
як у фільмі "Карнавал" 😃
27.04.2026 01:09 Відповісти
Іран може прислати миротворчого дрона з Куби до Мар-a-Лаго, замість трьох сліпих рукожопів з тремтячими руками.
27.04.2026 02:28 Відповісти
В рейку позвонять,но це не точно.
27.04.2026 03:44 Відповісти
 
 