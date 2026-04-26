Іран може зателефонувати США для угоди, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може звернутися до Сполучених Штатів для досягнення домовленостей щодо завершення війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Fox News.
За словами американського лідера, Тегеран уже продемонстрував оперативну реакцію на зміну формату переговорів і передав оновлені пропозиції.
Можливість прямих контактів
"Якщо вони хочуть поговорити, вони можуть звернутися до нас або зателефонувати нам. Ви знаєте, є телефон. У нас є хороші, захищені лінії", – заявив він.
Він також підкреслив, що діалог залишається відкритим, попри складнощі в переговорах.
Нові пропозиції від Ірану
За словами президента США, після скасування поїздки американських представників до Пакистану іранська сторона швидко відреагувала та вже за короткий час передала новий документ із пропозиціями.
Трамп зауважив, що ці умови стали більш вигідними, однак наразі вони не відповідають вимогам для укладення остаточної угоди.
"Якщо перемир'я закінчиться без результату, почнуть вибухати численні бомби", – наголосив він.
Скасування поїздки та формат переговорів
Раніше Трамп ухвалив рішення скасувати візит своїх спецпредставників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Пакистану, де планувалися переговори з іранською стороною.
Причинами стали внутрішні суперечності в Ірані, а також сумніви щодо ефективності очних зустрічей у нинішніх умовах.
Американський президент підкреслив, що відмова від поїздки не означає згортання переговорного процесу. За його словами, сторони продовжать контакти у телефонному форматі, а Вашингтон очікує більш суттєвих поступок від Тегерана.
донні, купи козу....
Донні спати іти не бажає
Щоб десяту війну зупинить
Він дзвінок із Ірану чекає ... 😟
як у фільмі "Карнавал" 😃