США не примут контроль Ирана над Ормузским проливом, - Рубио

Рубио объяснил позицию США по Ормузскому проливу

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, и подчеркнул, что такая позиция неприемлема для Вашингтона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

По словам Рубио, Соединенные Штаты не допустят ситуации, при которой Иран будет определять условия прохождения судов через одну из ключевых мировых транспортных артерий. Он подчеркнул, что свобода навигации должна оставаться гарантированной для всех стран.

Читайте также: Иран "унижает" всю американскую нацию, США не знают, как выйти из войны, - Мерц

США отвергают условия Ирана относительно пролива

Американский госсекретарь прокомментировал сообщение о возможной инициативе Тегерана открыть Ормузский пролив после отмены переговоров. По его словам, речь не идет о реальном открытии, если Иран выдвигает дополнительные требования.

"Если под открытием пролива они подразумевают: "да, пролив открыт, но только при условии, что вы согласовываете свои действия с Ираном, получаете наше разрешение, иначе мы вас взорвем, и вы нам заплатите", – это не открытие пролива", – заявил Рубио.

Читайте также: Впервые в истории: Израиль развернул "Железный купол" в ОАЭ на фоне атак Ирана

Переговоры с Ираном остаются под вопросом

Ранее стало известно, что американские представители не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане. По информации, озвученной Дональдом Трампом, к поездке не присоединятся Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

В то же время Трамп отметил, что Иран имеет возможность напрямую обратиться к США для достижения договоренностей по завершению конфликта. 

Иран (2849) Рубио Марко (409) Ормузский пролив (123)
А на хрєна було це все починати??? До 28.02.26 все було нормально
27.04.2026 21:17 Ответить
позвонили из тель-авива и сказали надо
показать весь комментарий
27.04.2026 22:40 Ответить
У вас немає карт!
27.04.2026 21:17 Ответить
Я скрутю Іран в бараній ріг - Трамп
27.04.2026 21:20 Ответить
... сказав деменційний баран трамп.
27.04.2026 21:29 Ответить
США витратили 1000 Тамагавків, як лужу перднулі
27.04.2026 21:21 Ответить
Вы сионисты *******, какая причина и цель нападения на Иран?! Контроль на нефтью?!
27.04.2026 21:28 Ответить
Подібно яке в Іраку. Шукали хімічну зброю - знайшли нафту.
В Ірані шукали уран - теж хотіли знайти нафту, але отримали по рилі.
27.04.2026 21:31 Ответить
Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, а Трампу дозволяє контролювати Панамський канал.
27.04.2026 21:30 Ответить
Багато чого можна не приймати але як ********** кацапи з америкосами твердіти Україні "нужна саблюдать реалии на земле епта"
27.04.2026 21:34 Ответить
а хто у вас про це питатиме дозволу?-ви вже ніхто -тільки й можете що щоки роздувати пихато
27.04.2026 21:35 Ответить
Та хто вас питати буде, паперові півні
27.04.2026 21:37 Ответить
Вже прийняли, з обох сторін...
27.04.2026 21:42 Ответить
Можете мені скаргу написати.Тільки ретельно опишіть чого не сприймаєте , як не сприймаєте , і що та скільки часу вам необхідно щоб сприйняли.
27.04.2026 22:02 Ответить
Кажется Иран и не спрашивал мнение тампакса и его прихлебателей. Не потому что Иран великий, а потому что тампакса идиот.
28.04.2026 00:22 Ответить
 
 