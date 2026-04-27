США не примут контроль Ирана над Ормузским проливом, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, и подчеркнул, что такая позиция неприемлема для Вашингтона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

По словам Рубио, Соединенные Штаты не допустят ситуации, при которой Иран будет определять условия прохождения судов через одну из ключевых мировых транспортных артерий. Он подчеркнул, что свобода навигации должна оставаться гарантированной для всех стран.

Читайте также: Иран "унижает" всю американскую нацию, США не знают, как выйти из войны, - Мерц

США отвергают условия Ирана относительно пролива

Американский госсекретарь прокомментировал сообщение о возможной инициативе Тегерана открыть Ормузский пролив после отмены переговоров. По его словам, речь не идет о реальном открытии, если Иран выдвигает дополнительные требования.

"Если под открытием пролива они подразумевают: "да, пролив открыт, но только при условии, что вы согласовываете свои действия с Ираном, получаете наше разрешение, иначе мы вас взорвем, и вы нам заплатите", – это не открытие пролива", – заявил Рубио.

Читайте также: Впервые в истории: Израиль развернул "Железный купол" в ОАЭ на фоне атак Ирана

Переговоры с Ираном остаются под вопросом

Ранее стало известно, что американские представители не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане. По информации, озвученной Дональдом Трампом, к поездке не присоединятся Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

В то же время Трамп отметил, что Иран имеет возможность напрямую обратиться к США для достижения договоренностей по завершению конфликта.