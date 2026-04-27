Иран "унижает" всю американскую нацию, США не знают, как выйти из войны, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у США нет стратегии в отношении Ирана, в то время как руководство Тегерана "унижает" весь американский народ.

Слова канцлера цитирует n-tv.

Критика Мерца

Чиновник заявил, что у Вашингтона, похоже, нет четкой стратегии, и поставил под сомнение, какой именно способ США могут выбрать для выхода из конфликта.

"Если бы я знал, что это продлится пять-шесть недель и ситуация будет ухудшаться, я бы сказал ему это еще настойчивее", - говорит Мерц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия войны в Иране: европейские компании ожидают повышения цен и затрат на производство

Отсутствие стратегии

По его словам, проблема с такими конфликтами всегда в том, что нужно не просто в них войти, но и выйти: "Мы видели это очень болезненно в Афганистане на протяжении 20 лет. Мы видели это в Ираке".

Мерц убежден, что Тегеран умело избегает дипломатического решения конфликта.

"На данный момент я не вижу, какой стратегический выход [из войны] выберут американцы, особенно учитывая то, что иранцы, очевидно, ведут переговоры очень умело - или очень умело не ведут переговоры", - заявил Мерц.

Он добавил, что "целая нация подвергается унижению со стороны иранского руководства - в частности, со стороны так называемой Революционной гвардии [террористического Корпуса стражей Исламской революции]".

Читайте также: США должны присоединиться к международной миссии в Ормузском проливе, - Мерц