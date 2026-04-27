Новости Операция США против Ирана
5 351 59

Иран "унижает" всю американскую нацию, США не знают, как выйти из войны, - Мерц

Мерц и Трамп

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у США нет стратегии в отношении Ирана, в то время как руководство Тегерана "унижает" весь американский народ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова канцлера цитирует n-tv.

Критика Мерца

Чиновник заявил, что у Вашингтона, похоже, нет четкой стратегии, и поставил под сомнение, какой именно способ США могут выбрать для выхода из конфликта.

"Если бы я знал, что это продлится пять-шесть недель и ситуация будет ухудшаться, я бы сказал ему это еще настойчивее", - говорит Мерц.

Отсутствие стратегии

По его словам, проблема с такими конфликтами всегда в том, что нужно не просто в них войти, но и выйти: "Мы видели это очень болезненно в Афганистане на протяжении 20 лет. Мы видели это в Ираке".

Мерц убежден, что Тегеран умело избегает дипломатического решения конфликта.

"На данный момент я не вижу, какой стратегический выход [из войны] выберут американцы, особенно учитывая то, что иранцы, очевидно, ведут переговоры очень умело - или очень умело не ведут переговоры", - заявил Мерц.

Он добавил, что "целая нация подвергается унижению со стороны иранского руководства - в частности, со стороны так называемой Революционной гвардии [террористического Корпуса стражей Исламской революции]".

Автор: 

Иран США Фридрих Мерц
Топ комментарии
+23
В тому, що зараз полотенцеголові принижують американців винні самі американці, що віддавали свої голоси за пристаркуватих ідіотів які керують країною вже майже 10 років.
+21
Про відсутність стратегії він сказав правду.Американську націю принижує руда обізяна і його притрушена адміністрація.Але американці її обрали.Іран це наслідки.
+17
та не тегеран принижує гамериканську націю, а любитель бальних залів та дівчат в шкарпетках, великий стратерх і павелитель...
Мене дивує, коли отакі посадовці, говорять лише напівправду.
Кому це на користь?
Мерц не знає, що іранці принижують «американців» не самі, а разом з пуйлом і росіянами, і саме завдяки цій зв'язці пі...сів?
Але ніт. Мовчить про росіян, які більше ніж іранці мочать.Трампа і США в краденому в Україні унітазі?
Цю атмосферу заклали ще шрьодер з старою ****** мєркєльшою. Дуже смачний газ кацапсячий виявився для Німеччини, купувати у кацапів по 200 баксів, а продавати по всій Європі по 800 - 1000. Звідси і найсильніша економіка Німеччини.
27.04.2026 20:37
Вы абсолютно правы. И Мерц сказал именно про трампа, но дипломатическим языком.
27.04.2026 21:08
Ой, як гер Мерц сцаним полотенцем донні по пиці відшмагав !

чекаємо поросячого вереску з бальної залі Білого Дому

.
Вступити в гівно легко, відмитись важко.
27.04.2026 20:25
Ганьба обісцяним США.
у американской нации добыча сланцевой нефти наконец то стала доходной. а у немецкой нации перестают летать самолёты
27.04.2026 20:27
Проблема тільки у тому, що "прибуткова" сланцева нафта призведе до припинення польотів літаків і у американської нації , бо від того що нафтові компанії США отримують прибутки - керосин для авіації янкі не дешевшає, а якраз навпаки .
27.04.2026 20:52
І *****. Анкорідж був відправною точк мочилова Трампа і США в сортирі пуйла.
27.04.2026 20:34
нації вже на Іран похєр, бо найбльше приниження в овальному кабнеті сидить.
27.04.2026 20:30
дії Трампа це майже калька з дій зеленого вилупка, який своїми діями став каталізатором для прийняття рішення ****** розпочати широкомасштабне вторгнення і тепер країна в глухому кривавому куті, куди завів зеленський. Трамп своїми діями так само спровокував війну з Іраном і тепер ніхто не знає як з цього виходити.
27.04.2026 20:31
Мерц жжот!
Ізраїль втянув дурника в авантюру а потім підтянулись рашисти і тепер будуть тягнути час бо ерефії це дуже вигідно.
27.04.2026 20:33
Зараз Трамп прокинется і випише Мерцу на горіхи
27.04.2026 20:35
Ось же шакал Табакi. Приплів усіх американців. Нацьковує на Іран як псів.
27.04.2026 20:35
Короткочасна війна з персами була неминучою, бо там реальна загроза була для країн перської затоки та Ізраілю. Але, пан Трамп дуже не правильно все зробив, погано все було сплановано і не враховано військовий потенціал Ірану. Нібито все знешкодили, але насправді лише оболонку, все що сховано в горах скоро запрацює і наступна війна знову неминуча. Але політична ситуація в США не дозволить цього зробити, тобто проблема насправді дуже тривала в часі, ну і перси це не араби суніти, це імперці з великою історією.
27.04.2026 20:37
Ніякої загрози не було, всі агресори годують обивателів цим дерьмом.
27.04.2026 20:42
Була, і дуже давно, шиїти мають претензії до сунитів і навпаки, там джихад між ціми ісламістами, тобто війна, причому дуже давно.
27.04.2026 20:51
бацануті ісламські революціонери з без п'яти хвилин ЯО це надзвичайна загроза для всього світу
27.04.2026 21:51

.
"Короткочасна війна з персами була неминучою, бо там реальна загроза була для країн перської затоки та Ізраілю."..... Яка саме загроза була для країн арабського світу - Іран планував їх знищити чи захопити ? Щодо Ізраїлю ..... то як там тепер , загроза зменшилася , чи може взагалі зникла ?
27.04.2026 20:56
Я всю історію їх не знаю, але там вони не поділили хто є нащадком Мухаммеда, пішов розкол, якому вже десь 1500 років. Вони постійно за це воюють між собою і будуть воювати.
27.04.2026 21:02
ЯО у ісламських терористів

.
"погано все було сплановано і не враховано"
напевно це й був план
Поздно вечером идет женщина домой через парк. Вдруг слышит:
- Стоять! Она остановилась.
- Лежать!
- Легла.
- Ползи!
Поползла. Вдруг над ухом участливо:
- Женщина, Вам плохо? Я тут с собакой занимаюсь, смотрю вы ползете...

Поздно вечером идут танкеры домой через Ормузский пролив. Вдруг слышат:
- Стоять! Они остановился.
- Лежать!
- Легли.
- Ползи!
Поползи. Вдруг над ухом участливо:
- Вам плохо? Я тут ирану дедлайны устанавливаю, смотрю вы ползете...
Мерц вирішив стати Медведевим і кидати лайно на вентилятор?

Тому що поки не Ісран когось там принижує, а Ісрану затискають пальці в дверному косяку.
Угу , вже без пальців Іран , саме тому світ без енергоносіїв .
27.04.2026 20:58
Менше іранське телебачення дивися.
27.04.2026 22:29
кацапські адвокати аятол

Ісламська республіка Іран - загроза для всього світу від моменту її створення

.
Війну почать легко... Потрібен лише привід... Навіть, найбожевільніший... А от закінчить - важко...
27.04.2026 20:42
Трамп надіється на блокаду Ормуза - Іран заповнить свої нафтосховища і почне консервувати вишки - це десь дві неділ
це трампон
принижує США
АМЕРИ САМІ СЕБЕ ПРИНИЗИЛИ....червоною доріжкою на Алясці
А, ішак своїми діями і бездіяльністю хіба возвеличує націю!? Це обкурене чмо - ганьба для нації. Все бачимо за тисячі км., а перед носом...
Нарешті німецьке керівництво не побивається через приниження північносхидних козломордих безхвостих мавп з боку українців.
Тупой фриц,стратегия в войне может быть только одна - это организовать возможность снабжения армии вооружением и личным составом на весь срок войны,все остальное тактика,стратегия у Трампа выстроена идеально.
я тільки сподіваюсь що ви не якийсь піджак в ЗСУ
ванька, ти взявся Фріца вчити військовій справі ?

смішний, партянкі перемотай!

.
перестань тут нам писати маячню,чувак. тут публіка,в основному,достатньо підготовлена щоб розуміти,що ти тупарь і провокатор...
Ого!Вот это Мерц жжет.Прямой мужик..А додик уже знает об этом??
Тяжело вести переговоры не умело, если у трампона в переговорщиках, вместо компетентных спецов - кореша-дружочки.
Трамп послухав натаньяху
І це їм чимало коштувало.Зараз Пентагон визнав,що завдані збитки від атак по базам США на близькому сході можуть досягати 10 млрд.дол.Втрачено багато цінного обладнання.
татищо ?
а можна задати простенькі але конкретні питання?
чи блокує США териториальні води ірану, чи тільки міжнародні води ?
чи пропускає іран (чи ОАЕ) іноземні кораблі через свої териториальні води ?

Президент США може застосовувати військову силу без погодження з Конгресом тільки протягом 60 днів, які вже вичерпались. Операції по розмінуванню протоки фактично не є "війною з іраном", це антитерористичні дії. Якщо іран думає, що Президенту США важко отримати згоду Конгресу на подальші військові дії, то він сильно помиляється. Так що час грає на руку американцям.
Так ото треба було з того починати, планувати, домовлятись з союзниками, радитись з військовими і тп. Але це якби на плечах була голова, а не пуста макітра.
союзників в Європі влаштовувало "все як є"

а в США зростає дефіцит бюджету від "фантазій демпартії"

он, в ню-йорку мер іранський імігрант, демократ - хоче оподатковувати тих хто заробляє $500 тис на рік в районі 75% - оце іранське мислення, це при тому що всі податки корпорацій і так сплачує кінцевий споживач їхньої продукції

а 500 тис в ню-йорку це як 100 тис в іншому штаті, бо ціни на нерухомість в ню-йорку непідйомні
Вилізло ще одне шобло
Не даремно бувша подружка Трампа в ЄС Мелоні назвала Мерца найкрутішим лідером Європи
Берут на слабо . Я давно говорил что флот США должен перейти на самообеспечение собирая дань с каждого протока.
Принижує США руде безголове чмо зі своєю тупорилою шоблою. При нормальному президенті цього не було б. Об рудого підра ще при першій каденції Ин і Сі ноги витирали і плювали на крашеного чуба.
Да у вас примерно та же ситуация с рахой сейчас. Только в отличии от США вы пока сами лично ещё не вляпались. Тут конечно вы умнее поступили.
Янкі,гоу хоум!
це як раз те, шо Богом обраний представник племені , як завжди об* * ався ,але почекайте ,завтра в цьому буде винувато пів світу...
"Принижені США" з дипломатичного це "обосрані по самі вуха".
Тепер давай, опущений Трамп, невже ти зробив з США паперового тигра?
Розблоковуй протоку без лишнього чесанням язиком в стороні інших. Сам розгрібай з Ізраєлем, або репутація США стане не тільки як не надійного союзника, а й як чокнутого колишнього гегемона, а Ізраїля - прищем на жопі.
Нормально так повозюкав "Рудого" у його власному лайні😂
Власне, Мерц казав про iраньську нацiю, но то таке, Рудому чорту треба посилено думати щоб знайти вихiд.
