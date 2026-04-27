Іран "принижує" всю американську націю, США не знають, як вийти з війни, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США не мають стратегії у діях проти Ірану, тоді як керівництво Тегерану "принижує" всю американську націю.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова канцлера цитує n-tv.

Критика Мерца

Посадовець заявив, що у Вашингтона, здається, немає чіткої стратегії й поставив під сумнів те, який саме спосіб США можуть обрати для виходу з конфлікту.

"Якби я знав, що це триватиме п’ять-шість тижнів і ситуація буде погіршуватися, я б сказав йому це ще наполегливіше", - каже Мерц.

Відсутність стратегії

За йог словами, проблема з такими конфліктами завжди в тому, що потрібно не просто увійти в них, але й вийти: "Ми бачили це дуже болісно в Афганістані впродовж 20 років. Ми бачили це в Іраку".

Мерц переконаний, що Тегеран вміло уникає дипломатичного вирішення конфлікту.

"На цей момент я не бачу, який стратегічний вихід [з війни] оберуть американці, особливо з огляду на те, що іранці, очевидно, ведуть переговори дуже вміло – або дуже вміло не ведуть переговори", - заявив Мерц.

Він додав. що "ціла нація зазнає приниження з боку іранського керівництва, зокрема від так званої Революційної гвардії [терористичного Корпусу вартових Ісламської революції]".

