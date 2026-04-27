Іран "принижує" всю американську націю, США не знають, як вийти з війни, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США не мають стратегії у діях проти Ірану, тоді як керівництво Тегерану "принижує" всю американську націю.
Як інформує Цензор.НЕТ, слова канцлера цитує n-tv.
Критика Мерца
Посадовець заявив, що у Вашингтона, здається, немає чіткої стратегії й поставив під сумнів те, який саме спосіб США можуть обрати для виходу з конфлікту.
"Якби я знав, що це триватиме п’ять-шість тижнів і ситуація буде погіршуватися, я б сказав йому це ще наполегливіше", - каже Мерц.
Відсутність стратегії
За йог словами, проблема з такими конфліктами завжди в тому, що потрібно не просто увійти в них, але й вийти: "Ми бачили це дуже болісно в Афганістані впродовж 20 років. Ми бачили це в Іраку".
Мерц переконаний, що Тегеран вміло уникає дипломатичного вирішення конфлікту.
"На цей момент я не бачу, який стратегічний вихід [з війни] оберуть американці, особливо з огляду на те, що іранці, очевидно, ведуть переговори дуже вміло – або дуже вміло не ведуть переговори", - заявив Мерц.
Він додав. що "ціла нація зазнає приниження з боку іранського керівництва, зокрема від так званої Революційної гвардії [терористичного Корпусу вартових Ісламської революції]".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кому це на користь?
Мерц не знає, що іранці принижують «американців» не самі, а разом з пуйлом і росіянами, і саме завдяки цій зв'язці пі...сів?
Але ніт. Мовчить про росіян, які більше ніж іранці мочать.Трампа і США в краденому в Україні унітазі?
чекаємо поросячого вереску з бальної залі Білого Дому
напевно це й був план
- Стоять! Она остановилась.
- Лежать!
- Легла.
- Ползи!
Поползла. Вдруг над ухом участливо:
- Женщина, Вам плохо? Я тут с собакой занимаюсь, смотрю вы ползете...
Поздно вечером идут танкеры домой через Ормузский пролив. Вдруг слышат:
- Стоять! Они остановился.
- Лежать!
- Легли.
- Ползи!
Поползи. Вдруг над ухом участливо:
- Вам плохо? Я тут ирану дедлайны устанавливаю, смотрю вы ползете...
Тому що поки не Ісран когось там принижує, а Ісрану затискають пальці в дверному косяку.
Ісламська республіка Іран - загроза для всього світу від моменту її створення
принижує США
смішний, партянкі перемотай!
а можна задати простенькі але конкретні питання?
чи блокує США териториальні води ірану, чи тільки міжнародні води ?
чи пропускає іран (чи ОАЕ) іноземні кораблі через свої териториальні води ?
Президент США може застосовувати військову силу без погодження з Конгресом тільки протягом 60 днів, які вже вичерпались. Операції по розмінуванню протоки фактично не є "війною з іраном", це антитерористичні дії. Якщо іран думає, що Президенту США важко отримати згоду Конгресу на подальші військові дії, то він сильно помиляється. Так що час грає на руку американцям.
а в США зростає дефіцит бюджету від "фантазій демпартії"
он, в ню-йорку мер іранський імігрант, демократ - хоче оподатковувати тих хто заробляє $500 тис на рік в районі 75% - оце іранське мислення, це при тому що всі податки корпорацій і так сплачує кінцевий споживач їхньої продукції
а 500 тис в ню-йорку це як 100 тис в іншому штаті, бо ціни на нерухомість в ню-йорку непідйомні
Тепер давай, опущений Трамп, невже ти зробив з США паперового тигра?
Розблоковуй протоку без лишнього чесанням язиком в стороні інших. Сам розгрібай з Ізраєлем, або репутація США стане не тільки як не надійного союзника, а й як чокнутого колишнього гегемона, а Ізраїля - прищем на жопі.