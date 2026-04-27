УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13997 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
6 199 62

Іран "принижує" всю американську націю, США не знають, як вийти з війни, - Мерц

Мерц та Трамп

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США не мають стратегії у діях проти Ірану, тоді як керівництво Тегерану "принижує" всю американську націю.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова канцлера цитує n-tv.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Критика Мерца

Посадовець заявив, що у Вашингтона, здається, немає чіткої стратегії й поставив під сумнів те, який саме спосіб США можуть обрати для виходу з конфлікту.

"Якби я знав, що це триватиме п’ять-шість тижнів і ситуація буде погіршуватися, я б сказав йому це ще наполегливіше", - каже Мерц.

Відсутність стратегії

За йог словами, проблема з такими конфліктами завжди в тому, що потрібно не просто увійти в них, але й вийти: "Ми бачили це дуже болісно в Афганістані впродовж 20 років. Ми бачили це в Іраку".

Мерц переконаний, що Тегеран вміло уникає дипломатичного вирішення конфлікту.

"На цей момент я не бачу, який стратегічний вихід [з війни] оберуть американці, особливо з огляду на те, що іранці, очевидно, ведуть переговори дуже вміло – або дуже вміло не ведуть переговори", - заявив Мерц.

Він додав. що "ціла нація зазнає приниження з боку іранського керівництва, зокрема від так званої Революційної гвардії [терористичного Корпусу вартових Ісламської революції]".

Автор: 

Іран (3304) США (26382) Мерц Фрідріх (421)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
В тому, що зараз полотенцеголові принижують американців винні самі американці, що віддавали свої голоси за пристаркуватих ідіотів які керують країною вже майже 10 років.
показати весь коментар
27.04.2026 20:23 Відповісти
+24
Про відсутність стратегії він сказав правду.Американську націю принижує руда обізяна і його притрушена адміністрація.Але американці її обрали.Іран це наслідки.
показати весь коментар
27.04.2026 20:28 Відповісти
+20
та не тегеран принижує гамериканську націю, а любитель бальних залів та дівчат в шкарпетках, великий стратерх і павелитель...
показати весь коментар
27.04.2026 20:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Мене дивує, коли отакі посадовці, говорять лише напівправду.
Кому це на користь?
Мерц не знає, що іранці принижують «американців» не самі, а разом з пуйлом і росіянами, і саме завдяки цій зв'язці пі...сів?
Але ніт. Мовчить про росіян, які більше ніж іранці мочать.Трампа і США в краденому в Україні унітазі?
показати весь коментар
27.04.2026 20:33 Відповісти
Цю атмосферу заклали ще шрьодер з старою ****** мєркєльшою. Дуже смачний газ кацапсячий виявився для Німеччини, купувати у кацапів по 200 баксів, а продавати по всій Європі по 800 - 1000. Звідси і найсильніша економіка Німеччини.
показати весь коментар
27.04.2026 20:37 Відповісти
Вы абсолютно правы. И Мерц сказал именно про трампа, но дипломатическим языком.
показати весь коментар
27.04.2026 21:08 Відповісти
Ой, як гер Мерц сцаним полотенцем донні по пиці відшмагав !

чекаємо поросячого вереску з бальної залі Білого Дому

.
показати весь коментар
27.04.2026 21:44 Відповісти
Вступити в гівно легко, відмитись важко.
показати весь коментар
27.04.2026 20:25 Відповісти
Ганьба обісцяним США.
показати весь коментар
27.04.2026 20:26 Відповісти
у американской нации добыча сланцевой нефти наконец то стала доходной. а у немецкой нации перестают летать самолёты
показати весь коментар
27.04.2026 20:27 Відповісти
Проблема тільки у тому, що "прибуткова" сланцева нафта призведе до припинення польотів літаків і у американської нації , бо від того що нафтові компанії США отримують прибутки - керосин для авіації янкі не дешевшає, а якраз навпаки .
показати весь коментар
27.04.2026 20:52 Відповісти
І *****. Анкорідж був відправною точк мочилова Трампа і США в сортирі пуйла.
показати весь коментар
27.04.2026 20:34 Відповісти
нації вже на Іран похєр, бо найбльше приниження в овальному кабнеті сидить.
показати весь коментар
27.04.2026 20:30 Відповісти
дії Трампа це майже калька з дій зеленого вилупка, який своїми діями став каталізатором для прийняття рішення ****** розпочати широкомасштабне вторгнення і тепер країна в глухому кривавому куті, куди завів зеленський. Трамп своїми діями так само спровокував війну з Іраном і тепер ніхто не знає як з цього виходити.
показати весь коментар
27.04.2026 20:31 Відповісти
Мерц жжот!
показати весь коментар
27.04.2026 20:31 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2026 20:33 Відповісти
Ізраїль втянув дурника в авантюру а потім підтянулись рашисти і тепер будуть тягнути час бо ерефії це дуже вигідно.
показати весь коментар
27.04.2026 20:33 Відповісти
Зараз Трамп прокинется і випише Мерцу на горіхи
показати весь коментар
27.04.2026 20:35 Відповісти
Ось же шакал Табакi. Приплів усіх американців. Нацьковує на Іран як псів.
показати весь коментар
27.04.2026 20:35 Відповісти
Короткочасна війна з персами була неминучою, бо там реальна загроза була для країн перської затоки та Ізраілю. Але, пан Трамп дуже не правильно все зробив, погано все було сплановано і не враховано військовий потенціал Ірану. Нібито все знешкодили, але насправді лише оболонку, все що сховано в горах скоро запрацює і наступна війна знову неминуча. Але політична ситуація в США не дозволить цього зробити, тобто проблема насправді дуже тривала в часі, ну і перси це не араби суніти, це імперці з великою історією.
показати весь коментар
27.04.2026 20:37 Відповісти
Ніякої загрози не було, всі агресори годують обивателів цим дерьмом.
показати весь коментар
27.04.2026 20:42 Відповісти
Була, і дуже давно, шиїти мають претензії до сунитів і навпаки, там джихад між ціми ісламістами, тобто війна, причому дуже давно.
показати весь коментар
27.04.2026 20:51 Відповісти
бацануті ісламські революціонери з без п'яти хвилин ЯО це надзвичайна загроза для всього світу

.
показати весь коментар
27.04.2026 21:51 Відповісти
"Короткочасна війна з персами була неминучою, бо там реальна загроза була для країн перської затоки та Ізраілю."..... Яка саме загроза була для країн арабського світу - Іран планував їх знищити чи захопити ? Щодо Ізраїлю ..... то як там тепер , загроза зменшилася , чи може взагалі зникла ?
показати весь коментар
27.04.2026 20:56 Відповісти
Я всю історію їх не знаю, але там вони не поділили хто є нащадком Мухаммеда, пішов розкол, якому вже десь 1500 років. Вони постійно за це воюють між собою і будуть воювати.
показати весь коментар
27.04.2026 21:02 Відповісти
ЯО у ісламських терористів

.
показати весь коментар
27.04.2026 21:53 Відповісти
Чомусь гіпотетична ЯЗ у ісламістів "налякала" США більше аніж реальна у кімчинців . Та так налякала , що рудий старець збирався власну ЯЗ застосувати ((
показати весь коментар
28.04.2026 10:12 Відповісти
"погано все було сплановано і не враховано"
напевно це й був план
показати весь коментар
27.04.2026 22:58 Відповісти
Поздно вечером идет женщина домой через парк. Вдруг слышит:
- Стоять! Она остановилась.
- Лежать!
- Легла.
- Ползи!
Поползла. Вдруг над ухом участливо:
- Женщина, Вам плохо? Я тут с собакой занимаюсь, смотрю вы ползете...

Поздно вечером идут танкеры домой через Ормузский пролив. Вдруг слышат:
- Стоять! Они остановился.
- Лежать!
- Легли.
- Ползи!
Поползи. Вдруг над ухом участливо:
- Вам плохо? Я тут ирану дедлайны устанавливаю, смотрю вы ползете...
показати весь коментар
27.04.2026 20:38 Відповісти
Мерц вирішив стати Медведевим і кидати лайно на вентилятор?

Тому що поки не Ісран когось там принижує, а Ісрану затискають пальці в дверному косяку.
показати весь коментар
27.04.2026 20:39 Відповісти
Угу , вже без пальців Іран , саме тому світ без енергоносіїв .
показати весь коментар
27.04.2026 20:58 Відповісти
Менше іранське телебачення дивися.
показати весь коментар
27.04.2026 22:29 Відповісти
Ти на ньому редактором працюєш ? Тоді не дивно, що не в курсі цін на АЗС та того, що завдяки війні у Ірані кацапи отримали можливість обходити санкції.
показати весь коментар
28.04.2026 10:15 Відповісти
кацапські адвокати аятол

Ісламська республіка Іран - загроза для всього світу від моменту її створення

.
показати весь коментар
27.04.2026 21:57 Відповісти
Війну почать легко... Потрібен лише привід... Навіть, найбожевільніший... А от закінчить - важко...
показати весь коментар
27.04.2026 20:42 Відповісти
Трамп надіється на блокаду Ормуза - Іран заповнить свої нафтосховища і почне консервувати вишки - це десь дві неділі і він схлопнеться - почнеться колапс
показати весь коментар
27.04.2026 20:43 Відповісти
це трампон
принижує США
показати весь коментар
27.04.2026 20:48 Відповісти
АМЕРИ САМІ СЕБЕ ПРИНИЗИЛИ....червоною доріжкою на Алясці
показати весь коментар
27.04.2026 20:49 Відповісти
А, ішак своїми діями і бездіяльністю хіба возвеличує націю!? Це обкурене чмо - ганьба для нації. Все бачимо за тисячі км., а перед носом...
показати весь коментар
27.04.2026 20:51 Відповісти
Нарешті німецьке керівництво не побивається через приниження північносхидних козломордих безхвостих мавп з боку українців.
показати весь коментар
27.04.2026 20:53 Відповісти
Тупой фриц,стратегия в войне может быть только одна - это организовать возможность снабжения армии вооружением и личным составом на весь срок войны,все остальное тактика,стратегия у Трампа выстроена идеально.
показати весь коментар
27.04.2026 21:00 Відповісти
я тільки сподіваюсь що ви не якийсь піджак в ЗСУ
показати весь коментар
27.04.2026 21:27 Відповісти
ванька, ти взявся Фріца вчити військовій справі ?

смішний, партянкі перемотай!

.
показати весь коментар
27.04.2026 21:59 Відповісти
перестань тут нам писати маячню,чувак. тут публіка,в основному,достатньо підготовлена щоб розуміти,що ти тупарь і провокатор...
показати весь коментар
27.04.2026 22:48 Відповісти
Ты читай комменты знающих людей и не пытайся казаться образованным,по твоим примитивным текстам видно же,что ты пустоголовый неудачник.
показати весь коментар
28.04.2026 07:33 Відповісти
Ого!Вот это Мерц жжет.Прямой мужик..А додик уже знает об этом??
показати весь коментар
27.04.2026 21:02 Відповісти
Тяжело вести переговоры не умело, если у трампона в переговорщиках, вместо компетентных спецов - кореша-дружочки.
показати весь коментар
27.04.2026 21:06 Відповісти
Трамп послухав натаньяху
показати весь коментар
27.04.2026 21:12 Відповісти
І це їм чимало коштувало.Зараз Пентагон визнав,що завдані збитки від атак по базам США на близькому сході можуть досягати 10 млрд.дол.Втрачено багато цінного обладнання.
показати весь коментар
27.04.2026 23:51 Відповісти
татищо ?
а можна задати простенькі але конкретні питання?
чи блокує США териториальні води ірану, чи тільки міжнародні води ?
чи пропускає іран (чи ОАЕ) іноземні кораблі через свої териториальні води ?

Президент США може застосовувати військову силу без погодження з Конгресом тільки протягом 60 днів, які вже вичерпались. Операції по розмінуванню протоки фактично не є "війною з іраном", це антитерористичні дії. Якщо іран думає, що Президенту США важко отримати згоду Конгресу на подальші військові дії, то він сильно помиляється. Так що час грає на руку американцям.
показати весь коментар
27.04.2026 21:17 Відповісти
Так ото треба було з того починати, планувати, домовлятись з союзниками, радитись з військовими і тп. Але це якби на плечах була голова, а не пуста макітра.
показати весь коментар
27.04.2026 22:20 Відповісти
союзників в Європі влаштовувало "все як є"

а в США зростає дефіцит бюджету від "фантазій демпартії"

он, в ню-йорку мер іранський імігрант, демократ - хоче оподатковувати тих хто заробляє $500 тис на рік в районі 75% - оце іранське мислення, це при тому що всі податки корпорацій і так сплачує кінцевий споживач їхньої продукції

а 500 тис в ню-йорку це як 100 тис в іншому штаті, бо ціни на нерухомість в ню-йорку непідйомні
показати весь коментар
27.04.2026 22:33 Відповісти
Вилізло ще одне шобло
показати весь коментар
27.04.2026 21:22 Відповісти
Не даремно бувша подружка Трампа в ЄС Мелоні назвала Мерца найкрутішим лідером Європи
показати весь коментар
27.04.2026 21:39 Відповісти
Берут на слабо . Я давно говорил что флот США должен перейти на самообеспечение собирая дань с каждого протока.
показати весь коментар
27.04.2026 21:57 Відповісти
Принижує США руде безголове чмо зі своєю тупорилою шоблою. При нормальному президенті цього не було б. Об рудого підра ще при першій каденції Ин і Сі ноги витирали і плювали на крашеного чуба.
показати весь коментар
27.04.2026 22:15 Відповісти
Да у вас примерно та же ситуация с рахой сейчас. Только в отличии от США вы пока сами лично ещё не вляпались. Тут конечно вы умнее поступили.
показати весь коментар
27.04.2026 22:38 Відповісти
Янкі,гоу хоум!
показати весь коментар
27.04.2026 22:45 Відповісти
це як раз те, шо Богом обраний представник племені , як завжди об* * ався ,але почекайте ,завтра в цьому буде винувато пів світу...
показати весь коментар
27.04.2026 22:56 Відповісти
"Принижені США" з дипломатичного це "обосрані по самі вуха".
Тепер давай, опущений Трамп, невже ти зробив з США паперового тигра?
Розблоковуй протоку без лишнього чесанням язиком в стороні інших. Сам розгрібай з Ізраєлем, або репутація США стане не тільки як не надійного союзника, а й як чокнутого колишнього гегемона, а Ізраїля - прищем на жопі.
показати весь коментар
27.04.2026 23:35 Відповісти
Нормально так повозюкав "Рудого" у його власному лайні😂
показати весь коментар
27.04.2026 23:39 Відповісти
Власне, Мерц казав про iраньську нацiю, но то таке, Рудому чорту треба посилено думати щоб знайти вихiд.
показати весь коментар
28.04.2026 00:22 Відповісти
 
 