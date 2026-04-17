США мають приєднатися до міжнародної місії в Ормузькій протоці, - Мерц

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц вважає, що США теж мають взяти участь у міжнародній місії із захисту Ормузької протоки.

Про це повідомляє DW, інформує Цензор.НЕТ.

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Німеччина готова долучитися

Мерц заявив, що Німеччина може надати допомогу у вигляді розвідки та розмінування.

Він зазначив, що для цього йому потрібні "рішення федерального уряду, мандат від Бундестагу та продумана військова концепція".

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Необхідність участі США

"Тому ми візьмемо участь у подальших обговореннях військового планування, які зараз відбуваються, і також хотіли б, щоб, якщо це можливо, до них долучилися Сполучені Штати Америки. Ми вважаємо, що це було б бажано",- сказав канцлер Німеччини.

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжать морську блокаду попри відкриття Ормузької протоки для комерційних рейсів. Вона стосуватиметься лише Ірану. Також Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги "ні на що не придатного" НАТО.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що понад десять країн висловили готовність надати ресурси і долучитися до оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Місію очолять Британія та Франція.

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