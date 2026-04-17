США должны присоединиться к международной миссии в Ормузском проливе, - Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что США также должны принять участие в международной миссии по защите Ормузского пролива.
Об этом сообщает DW, информирует Цензор.НЕТ.
Германия готова присоединиться
Мерц заявил, что Германия может оказать помощь в виде разведки и разминирования.
Он отметил, что для этого ему нужны "решения федерального правительства, мандат от Бундестага и продуманная военная концепция".
Необходимость участия США
"Поэтому мы примем участие в дальнейших обсуждениях военного планирования, которые сейчас проходят, и также хотели бы, чтобы, если это возможно, к ним присоединились Соединенные Штаты Америки. Мы считаем, что это было бы желательно", — сказал канцлер Германии.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.
- В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармерзаявил, что более десяти стран выразили готовность предоставить ресурсы и присоединиться к оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.
- Миссию возглавят Великобритания и Франция.
